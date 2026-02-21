¡ÖÆæ¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¡ª¡ÚÅÜ¤ê¤ÎÌÓ¶ÌÀï»Î¤Ï¤à¤Þ¤ë¡ÛVS.¤Ï¤à¤Þ¤ë¤Ï²¿¼Ô¡©¡Ê4¡Ë
X¤Ç¿Íµ¤Ê¨ÆÃæ¤Î¿Í´Ö¤Þ¤ª¤¬ÉÁ¤¯¿·µ¡¼´¡ÖÌþ¤··Ï¤¶¤Þ¤¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¡ª
¤¢¤ë±«¤ÎÆü¡¢Ææ¤Î¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡Ö¤Ï¤à¤Þ¤ë¡×¤ò½¦¤Ã¤¿OL¡¦¤¿¤Þ»Ò¡£¤Ï¤à¤Þ¤ë¤Î¸Î¶¿¤ÎÏÇÀ±¤Ç¤Ï¡¢´¶À÷¤¹¤ë¤È¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥À¡¼¥¯¥¢¥¤¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤¬Ì¢±ä¡£¤½¤Î´í¸±¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃÏµå¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£
¡ÚPROFILE¡Û
¿Í´Ö¤Þ¤ª
¡Æ18Ç¯¤Ë¡Ø¤¯¤º·Ï½÷»Ò¡£¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¥µ¥ë¤Î¤¢¤²¤ª¤È¶¦Â¸¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¤æ¤ë¡Á¤¯ÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¥Ö¥í¥°¤¬Âç¿Íµ¤¡£24Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡Ø¤ª¤Ï¥¹¥¿¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¡Ë¤Ç¡Ö¤¢¤²¤ª¤È¥Æ¥£¥à¡×¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¡ª