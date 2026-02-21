ÆüËÜ¿Í¤¬µßÀ¤¼ç¤Ë¡Ä±ÑÁûÁ³¤Î·àÅªÃÆ¤¬¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡¡½ªÎ»´ÖºÝ¤Î´¿´î¡Ö¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¶¯¤¤¡×
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥óÂç¶¶Í´µª¤¬¸åÈ¾AT¤ËÃÍÀé¶â¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤ò·è¤á¤¿
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ÎFWÂç¶¶Í´µª¤¬¡¢·àÅª¤Ê¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î20Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè33Àá¤Ç¥×¥ì¥¹¥È¥ó¡¦¥Î¡¼¥¹¥¨¥ó¥É¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢Âç¶¶¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬Ã¥¤¨¤Ê¤¤ç±Ãå¤·¤¿Å¸³«¤Î¤Ê¤«¡¢»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¶¶¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à5Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿»³¤Ê¤ê¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¡£¹ª¤ß¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÇÁê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÆ¬¤ÇÎÏ¶¯¤¯²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯12·î20Æü¤ÎÂè22Àá¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥ëÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨7ÆÀÅÀÌÜ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¤â¤¿¤é¤¹·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£24¥Á¡¼¥àÃæ19°Ì¤È¹ß³Ê·÷Ã¦½Ð¤Ø¸þ¤±¤Æ¶ì¤·¤à¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤¬¸÷¤ë°ì·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¶¯¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¡×¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¦¤Þ¤¤¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë