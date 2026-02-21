¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ï¤Ä¤±¤ÃÊü¤·¤ÇOK¡©¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¡©²ÖÊ´ÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê»È¤¤Êý¤È¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡
²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡£¼«Âð¤Ç¤è¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Àµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¼«Ê¬¤ÎÊýË¡¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤¬¸úÎ¨Åª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Âç¼ê¶õÄ´¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡×¹Êó¤Î½ÅÀ¯¼þÇ·¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤ÎºÇÅ¬¤ÊÀßÃÖ¾ì½ê
¤Þ¤º²ÖÊ´ÂÐºö¤È¤·¤Æ¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ËÇº¤à¤Î¤¬ÃÖ¤¾ì½ê¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÃÖ¤¤¬¤Á¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë¼¼Æâ¤Î²ÖÊ´¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤³¤¬¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
½ÅÀ¯¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼¼Æâ¤Ç¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¾ì½ê¤Ï2¥«½ê¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£±¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¤ªÉô²°¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¤Ïµ¢Âð¤·¤¿»þ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Éô²°¤Î¥É¥¢ÉÕ¶á¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°áÉþ¤Ë¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¤òÊá½¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢£²¤ÄÌÜ¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Îµ¤Î®¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¶õµ¤À¶¾ô¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÉô²°¤ÎÃæ¤Î¶õµ¤¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¥à¥é¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀáÅÅ¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ª¡¢Éþ¤Ë¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¤òÉô²°¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸¼´Ø¤Ë¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼Â¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤â¤¢¤ë¡£Éô²°¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹³èÍÑ¤È¤·¤Æ°Õ³°¤È¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÖÃÖ¤«¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ï¡¢²È¶ñ¤äÊÉ¤Î·ä´Ö¤Ê¤É¤Î¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ÏÂ¦ÌÌ¤«¤é¶õµ¤¤òµÛ¤¤¹þ¤ß¡¢¾åÉô¤Ë¿á¤½Ð¤¹¤â¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤ÏÎ¾Â¦ÌÌ¤¬ºÉ¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î²¼¤Ê¤É¤ËÃÖ¤¯¤Î¤â¼Â¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤«¤é¿á¤½Ð¤·¤¿¤¤ì¤¤¤Ê¶õµ¤¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÅ·ÈÄ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶õµ¤¤Î½Û´Ä¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
1ÆüÃæºßÂð¤Ê¤é¾ï»þ²ÔÆ¯¤ÇOK
ÃÖ¤¾ì½ê¤È¹ç¤ï¤»¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬²ÔÆ¯»þ´Ö¡£ÆÃ¤Ë¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹´Ö¤Ï¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£½ÅÀ¯¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö£±ÆüÃæ²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ï»þ²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¼«Âð¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤äÁë¤ä¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç²ÖÊ´¤¬¿¯Æþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾ï¤Ë²ÖÊ´¤òÊá½¸¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È¤Ê¤ë¡£
²ÖÊ´¤¬Èô»¶¤·¤Æ¤¤¤ëµ¨Àá¤ÏÁë¤ò³«¤±¤Æ´¹µ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£Áë¤ò³«¤±¤Æ´¹µ¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ï²ÔÆ¯¤µ¤»¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¼¼Æâ¤Î²ÖÊ´¤òÊá½¸¤¹¤ë¤è¤¦¥¿¡¼¥Ü±¿Å¾¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤âÍ¸ú¡£
¤Þ¤¿¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¶õµ¤À¶¾ô¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¤ÐÅ¬ÍÑ¾ö¿ô¤ÎÂç¤¤¤µ¡¼ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Éô²°¤Î¶õµ¤¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÁá¤¤¡£
¡ÖÊÀ¼Ò¤Î¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ÎÅ¬ÍÑ¾ö¿ô¤ÎÌÜ°Â¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ë¤âµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÁá¤¯¶õµ¤¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÉ÷ÎÌ¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¹©É×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Áë³«¤±´¹µ¤¤Ç²ÖÊ´¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢´¹µ¤¤¹¤ë»þ´Ö¤äÊýË¡¤Ë¤âÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£´Ä¶¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²ÖÊ´¾É´Ä¶ÊÝ·ò¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áë¤ò³«¤±¤ëÉý¤ò10cmÄøÅÙ¤Ë¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼¼Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÖÊ´¤ò¤ª¤è¤½£´Ê¬¤Î£±¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÖÊ´¤Ïµ¤²¹¤Î¾å¤¬¤ëÃëº¢¤«¤éÈô»¶ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢´¹µ¤¤Ï¸áÁ°£¶»þ¤«¤é¸áÁ°10»þ¤Þ¤Ç¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
£±Æü¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÏÌó10±ß
¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ò»ÈÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÅÅµ¤Âå¡££±ÆüÃæ¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢ÅÅµ¤Âå¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ï¡¢µ¢ÂðÄ¾¸å¤äÁë³«¤±´¹µ¤¸å¤Ê¤É¤ËÉ÷ÎÌ¤ò¶¯¤á¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î»þ´Ö¤ò¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¤·¤Æ£±ÆüÃæ»È¤¤Â³¤±¤Æ¤â¡¢¤«¤«¤ëÅÅµ¤Âå¤Ï£±Æü10±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡×
¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ÏÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬²óÅ¾¤·¤Æ¶õµ¤¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬¶õµ¤¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¹½Â¤¡£ÅÅµ¤¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î²óÅ¾¤¬¼ç¤Ê¤¿¤á¡¢£±Æü10±ßÄøÅÙ¤ÎÅÅµ¤Âå¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Äê´üÅª¤Ê¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ÁÝ½ü¤âÂçÀÚ
¤½¤³¤Ç¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ò¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬¤â¤¦1ÅÀ¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÄê´üÅª¤ÊÁÝ½ü¤À¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ÏÂç¤¤Ê¤Û¤³¤ê¤ò¼è¤ê½ü¤¯ÌÖ¸Í¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥×¥ì¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡×¤ÈºÙ¤«¤¤±ø¤ì¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡Ö½¸¿Ð¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡×¤Î£²Ëç¹½Â¤¤Ç¶õµ¤Ãæ¤Î²ÖÊ´¤ä¤Û¤³¤ê¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£½¸¿Ð¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÏÌó10Ç¯´Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÏÁÝ½ü¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥×¥ì¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ï£²½µ´Ö¤Ë£±²óÄøÅÙ¡¢ÁÝ½ü¤·¤ÆÄº¤¯»ö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤³¤ê¤ÇÌÜµÍ¤Þ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢µÛ¤¤¹þ¤à¶õµ¤ÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Äê´üÅª¤ÊÁÝ½ü¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ÁÝ½üÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁÝ½üµ¡¤Ç¤Û¤³¤ê¤òµÛ¤¤¼è¤ëÄøÅÙ¤Ç½½Ê¬¤À¤È¤¤¤¦¡£
¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ï¶õµ¤¤¬½Û´Ä¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¡¢Äê´üÅª¤ËÁÝ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£µ¡Ç½¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£