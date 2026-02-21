ÉðÂº¤ÎºÊ¡¦Àî¸ý°ª¡¡¡Ö1·î3Æü¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤¸¤¤¡×ÁÄÉã¤ÎÂ¾³¦Êó¹ð¡¡¡Ö¥Ü¥ó¥Ó¡¼¥¬¡¼¥ë¡×¤Ë¤â½Ð±é¡Ö°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¡×
¡¡K-1¸µ3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÉðÂº¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀî¸ý°ª¡Ê27¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÁÄÉã¤ÎÂ¾³¦¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1·î3Æü¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤¸¤¤¤¬Å·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤¤¤Î79ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¸¤¤¤ÏÌó4Ç¯Á°¤«¤éÆþ±¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤µ¤¤¤´¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤«¤éÉÂ±¡¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¸¤¤¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥ó¥Ó¡¼¥¬¡¼¥ë¤Ë¤¸¤¤¤È½Ð±é¤Ç¤¤¿»ö¡¢°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤ÈÀî¸ý¡£¡ÖÊüÁ÷Æü¤«¤é¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¸µµ¤¡©¤È³§¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅ·¹ñ¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ª¼÷»Ê¤ä¤ª¼ò¤Î¤ó¤À¤êÄà¤ê¤â¤·¤Æ¤Í¡£¾åµþ¤¹¤ë»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÆüÅÅÏÃ¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£°Â¿´¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤«¤é¤Í¡ª¤Þ¤¿ÀäÂÐ°ì½ï¤Ë¤ª¼÷»Ê¿©¤Ù¤è¤¦¤Í¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Ê¤¡¤¸¤¤¤ÎÂ¹¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£À¤³¦°ì¤Î¤¸¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤ËÀ¸Á°¡¢ÁÄÉã¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ÇÄù¤á¤¿¡£