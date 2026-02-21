Ê¼¸Ë¸©Ä£

¡¡Ê¼¸Ë¸©¤ÎÊ¬¼ýÂ¤ÎÓ»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³°³ÔÃÄÂÎ¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤´ÇÀÎÓµ¡¹½¡×¤¬Â¿³Û¤ÎºÄÌ³¤òÊú¤¨¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¸©¤Ï£²£°Æü¡¢Ìó£¶£¶£²²¯±ß¤ÎºÄ¸¢¤òÊü´þ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡Æ±Æü¡¢³«²ñÃæ¤Î¸©µÄ²ñ¤Ë´ØÏ¢µÄ°Æ¤òÄÉ²ÃÄó°Æ¤·¤¿¡£

¡¡µ¡¹½¤¬ºòÇ¯£±£²·î¡¢»ñ¶â¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸©¤ÈÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢ÂçºåÃÏºÛ¤ËÆÃÄêÄ´Ää¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£Ä´Ää°Æ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©¤¬Âß¤·ÉÕ¤±¤¿Ìó£´£µ£²²¯±ß¤Î¤¦¤Á¡¢µ¡¹½¤«¤éÌó£´£³²¯±ß¤¬ÊÖºÑ¤µ¤ì¤ë¡£¸©¤¬¸ªÂå¤ï¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ø¸Ë¤ÎºÄ¸¢¤ÎÂ»¼ºÊ¬¡¢Ìó£²£µ£³²¯±ß¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÊü´þ¤¹¤ë¡£