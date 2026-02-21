°ìÂÎ²¿¤¬¡©¥Ò¥½¥Ò¥½ÏÃ¤Ç¸ß¤¤¤ËÍÍ»Ò¤ò»Ç¤¦¥×¥í¿ý»Î¡ÄÆÍÇ¡ÌÄ¤ê¶Á¤¯»î¹çÃæÃÇ¤Î¥Ù¥ë¤ËÌÜ¤¬¹ç¤¤¾Ð´é¤¬°î¤ì¤ëÄÁ»ö¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×2·î20Æü¤ÎÂè1»î¹ç¡£¼ê¤Ë´À°®¤ëÇ®Àï¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Õ¤Ã¤È²ò¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤ÄÁ»öµ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥Ä¥â¤ëÇ×¤ò¸í¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÂÐ¶É¼ÔÆ±»Î¤¬¸«¤»¤¿ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÄ¤ê¶Á¤¯¥Ù¥ë¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤¦Áª¼ê¤¿¤Á
¡¡¾ìÌÌ¤ÏÆî2¶É3ËÜ¾ì¡£¤¿¤í¤¦¤Ï4Ëü8200ÅÀ»ý¤Á¤Î¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Ç¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò¿Þ¤ë½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï6½äÌÜ¤À¡£TEAMÍëÅÅ¡¦Çë¸¶À»¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡¢¤¿¤í¤¦¤Î²Ï¤ËÊü¤¿¤ì¤¿Æî¤ò¥Ý¥ó¡£ÂÐ¶É¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢ºÆ¤Ó¥Ä¥âÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤í¤¦¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î»³¤È¤Ï°ã¤¦¾ì½ê¤«¤éÇ×¤ò1Ëç¼ê¤Ë¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤¿¤í¤¦¤ÏÇ×¤ò¸«¤ëÀ£Á°¤Ç°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Æ°ºî¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£¼þ°Ï¤ÎÃ¯¤Ë¤âÇ×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÂÐÀï¼Ô¤¿¤Á¤¬³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤òÂ³¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ë¡¢»î¹çÃæÃÇ¤ò¹ð¤²¤ë¿³È½¤Î¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤¿¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¡×¤Î½Ö´Ö¡£»×¤ï¤º¤¿¤í¤¦¤ÈÇë¸¶¤ÎÌÜ¤¬¹ç¤¤¡¢Î¾¼Ô¤Î´é¤Ë¤³¤Ü¤ì¤¿¤Î¤Ï±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¶ì¾Ð¤¤¡£¿Í´ÖÌ£°î¤ì¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡¢ÊüÁ÷ÀÊ¤ä»ëÄ°¼Ô¤Î»ëÀþ¤ÏÅ£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÛÄê¤Î·ë²Ì¡¢Ç×¤ÎÀÑ¤ß´Ö°ã¤¤¤ä¾ðÊó¤ÎÏ³±Ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ê¤·¤Ç¤Î»î¹çÂ³¹Ô¤¬·èÄê¡£Âç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿M¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤¹¤ë°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÄÁ¾ìÌÌ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿£÷¡×¡ÖÇë¸¶¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¾Ð¡×¡Ö¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö¤¿¤í¤µ¤óÎÉ¤¯¤ä¤ë¤è¤Í£÷¥Ä¥â»³´Ö°ã¤¨¤ë¤Î¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¡£¾¡Íø¤ò»ê¾åÌ¿Âê¤È¤¹¤ë¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¸«¤»¤¿°ì½Ö¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤Ë¡¢²¹¤«¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
