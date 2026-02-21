¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡ÈÀáÌó¤ÈÌ´¡É¤¬Æ±µï¤¹¤ë¥»¥Ã¥È¤ÎÎ¢Â¦¡¡Èþ½Ñ¿Ø¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡¢TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¡£Ì¤Íè¤Î¿ÍÊªÁü¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤äÉ½¾ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤¬Êë¤é¤¹Éô²°¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤«¤é¤âÀÅ¤«¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Èþ½Ñ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÈþºêÎèÆà¤µ¤ó¡¢Èþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÅÏîµÍ³Íø¤µ¤ó¡¢Áõ¾þ¤Î¾å¸¶°ì¹¸¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÀáÌó¤ÈÌ´¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿Ì¤Íè¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¡¢¶õ´Öºî¤ê¤ÎÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È15¿Í¤ò¾Ò²ð¡ª»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢±öÌî±Íµ×¡¢¾®ÂíË¾¡¢À¾Ìî¼·À¥¤é¡Ä
¢£Ì¤Íè¤ÎÉô²°¤ËÂ©¤Å¤¯¡ÖÀáÌó¡×¤È¡ÖÌ´¡×¤Î¥ê¥¢¥ë
¡½¡½Ì¤Íè¤ÎÉô²°ºî¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤ºÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÏîµ¡§¸·¤·¤¤À¸³è¤ÎÃæ¡¢Ì´¤òÄü¤á¤º¤ËÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¤ÎÀ¸³è´¶¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹¤Î¿©Âî¤ò»Ù¤¨¤ëÆ¦ÉÄ¤Ï¡¢¼«Á³¤ÈÌÜ¤ËÆþ¤ë°ìÈÖÎÉ¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¡¢Ì¤Íè¤ÎÍ£°ì¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ç¤¢¤ë¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤â¡¢¤¹¤°¤ËÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼ÍÑ¤Î¿©´ï¤Ï¾®Æ»¶ñ¤µ¤ó¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áë¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ï¡¢·àÃÄ¤Î¾®Æ»¶ñÀ©ºî¤ÇÍ¾¤Ã¤¿Ã¼ÀÚ¤ì¤ò»È¤Ã¤ÆÌ¤Íè¼«¿È¤¬ºî¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎÉô²°Á´ÂÎ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÏîµ¡§µï´Ö¤Ï¡¢Ì¤Íè¤¬¿©»ö¤ò¤·¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤·¡¢¿È»ÙÅÙ¤òÀ°¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È¹Í¤¨¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¢¤¨¤ÆÂç¤¤á¤Î¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Çµï¤Ë¤Ò¤¿¤à¤¤ÊÌ¤Íè¤¬¡¢Æü¡¹ÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Çµï¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊËÜ¤òÂ¿¤¯ÃÖ¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿µÓËÜ¤Ï¤¤Á¤ó¤È¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Î¶ÐÊÙ¤µ¤¬¼«Á³¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾þ¤êÉÕ¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿ÍÊªÁü¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÈþ½ÑÀß·×
¡½¡½Å·µÜº»·Ã»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Èþºê¡§¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤à¤¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ëÁ°¸þ¤¤Ê½÷À¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀáÌó¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ì¤Íè¤ÎÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤¬³Ú¤·¤¯¡¢Ë¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Èþ½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½´Ö¼è¤ê¤Ê¤É¤Î¶õ´ÖÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹©É×¤·¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÏîµ¡§±é½ÐÉô¤¬ÀßÄê¤·¤¿Ì¤Íè¤Î¼ýÆþ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²ÈÄÂ¤Ï6¡Á7Ëü±ß¤¬¸ÂÅÙ¤È¤Ê¤ê¡¢²¼ËÌÂô³¦·¨¤Ç¤Ï¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥É¥é¥Þ¾å¤Ç¤Ïñ¥ÂÀ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¡ÊÀ¾Ìî¼·À¥±é¤¸¤ëº£°æ¡Ëº»¿¥¤âÉÑÈË¤ËË¬¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æ°¤¤¬¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤è¤¦2Éô²°¤Î´Ö¼è¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ¿Í¤«¤é³Ê°Â¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦À©ºîÆâ¤Ç¤ÎÎ¢ÀßÄê¤òÀß¤±¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤³¤Î´Ö¼è¤ê¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±ÆÁ°¤ä»£±Æ»þ¤Ë¡¢»£±ÆÉô¤ä¾ÈÌÀÉô¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¹©É×¤·¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÏîµ¡§¥»¥Ã¥È¤ò·ú¤Æ¤ëºÝ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶õ´Ö¤ËÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥Ã¥È¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É³Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¶õ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼Çµï¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¡¢Ì¤Íè¤ÎÆü¾ï¶õ´Ö
¡½¡½¿²¼¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÏîµ¡§Ì¤Íè¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤¬¼«Á³¤ËÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½áÂô¤Ê»ñ¶â¤Î¤¢¤ë·àÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»äÊª¤ò¾®Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¾®Æ»¶ñ¤ä¥»¥Ã¥È¤Î°ìÉô¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¼«Âð¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅØÎÏ²È¤ÎÌ¤Íè¤Ï¼«Âð¤ÇÂÎÎÏºî¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¶Ú¥È¥ì¥°¥Ã¥º¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¼þ¤ê¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÏîµ¡§¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤¢¤ëÊÉÌÌ¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¥¾¡¼¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê·àÃÄ¤Î¥Á¥é¥·¤ä¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¼Çµï¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢Ëº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤Î±¤á¤¿ÉÕäµ¤Ê¤É¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÕäµ¤ÏÌ¤Íè¤Î¼Çµï¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¿¤â¤Î¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢½õ´ÆÆÄ¤¬ÃúÇ«¤Ë¹Í¤¨¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÙ¶¯Ç®¿´¤ÊÌ¤Íè¤Ï±ÇÁü¤Ç¤â¼Çµï¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢DVD¤âÂ¿¤¯ÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶âÁ¬Åª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥À¥Ó¥ó¥°¡ÊÏ¿²è¡¦Ê£À½¡Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¼þ¤ê¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥é¥·¤ÈÁë¤Î¾å¤Î¥Á¥é¥·¤È¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÏîµ¡§Æ±¤¸¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¥¾¡¼¥ó¡×¤Ç¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¼þ¤ê¤Ï±é·à´Ø·¸¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢Áë¤Î¾å¤Ï±Ç²è¤ä¥é¥¤¥Ö´ØÏ¢¤Î¤â¤Î¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢Ì¤Íè¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤òÊª¸ì¤ë¡¢»æ¤â¤Î¤ÈËÜ¤ÎÂ¸ºß
¡½¡½Ì¤Íè¤ÎÉô²°¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê»æ¤ä¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Èþºê¡§Ì¤Íè¤¬·àÃÄ¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È»£¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¶î¤±½Ð¤·¤Îº¢¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¼ê»æ¤Ê¤É¤òÂçÀÚ¤Ë¾þ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥É¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·àÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢Ì¤Íè¤¬¼Çµï¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ªÍ·µº²ñ¤Ç¤ÎÉã¿Æ¡Ê¼®Àî¹ä»Î¡¿Ê¥¾åÂÙ»Ë¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾Á°¤Þ¤Ç½¤Àµ¤ò½Å¤Í¡¢±é½ÐÉô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÉñÂæ¤ÎÂæËÜ¤Î¤Þ¤È¤áÊý¤Ç¡¢¹©É×¤·¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾å¸¶¡§±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤ÏÀ½ËÜ¤µ¤ì¤¿ÂæËÜ¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤¤·àÃÄ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¤¿¤á¡¢¿ôËç¤Î¥³¥Ô¡¼ÍÑ»æ¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë´ÊÁÇ¤ÊÂæËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·àÃÄ°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹©É×¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸ÄÀ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè¤Ï¡¢¼«¿È¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤ÎÂæËÜ¤äÊÙ¶¯¥Î¡¼¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¼«Âð¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¾·àÃÄ¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ·à¤·¤¿ºÝ¤Î¥Á¥é¥·¤ä¡¢±Ç²è´Õ¾Þ»þ¤Î»ñÎÁ¡¢³Ø½¬ÍÑ¥Î¡¼¥È¤Ê¤É¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî10Ç¯´Ö¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È½¸¤á¤Æ¤¤¿µ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤ò¼Î¤Æ¤º¤ËÊÝ´É¤·¡¢º¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¸«ÊÖ¤·¤ÆÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡ÈÁêËÀ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ì¤Íè¤ÎÉô²°¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎËÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç½¸¤á¡¢ÇÛÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾å¸¶¡§±é·à¡¢ÉñÂæ¡¢¼Çµï¡¢±ÇÁüºîÉÊ¡¢À¤³¦¤Îµº¶Ê½¸¤Ê¤É¡¢¼Çµï¤Ë´Ø¤ï¤ë½ñÀÒ¤òÃæ¿´¤ËÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÅËÜ²°¤ò½ä¤Ã¤Æ³Ê°Â¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢ÀèÇÚ·àÃÄ°÷¤ä±é·àÃç´Ö¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸ËÜ¤ò²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¤¿ÍÍ»Ò¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤äÅØÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÊÉ¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÆþÂÞ¤â·àÃÄ°÷¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÏîµ¡§ÉñÂæ¤Î¸ø±é¤¬ÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿ºÝ¡¢¼çºÅ¼Ô¤«¤é½Ð±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤´±ï¡Ê5±ß¡Ë¡×¤ò´ê¤Ã¤ÆÇÛ¤é¤ì¤ëÂçÆþÂÞ¤ò¡¢±ïµ¯Êª¤È¤·¤Æ³Ú²°¤Ë¾þ¤ë´·½¬¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢ÉñÂæ¿Í¤é¤·¤¤É½¸½¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ì³Ñ¤¬·Î¸Å¾ì¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Êª¸ì¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢Ì¤Íè¤ÎÉô²°
¡½¡½¤½¤ÎÂ¾¡¢Ì¤Íè¤ÎÉô²°¤ÇÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÏîµ¡§À¸³è·÷¤¬¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢¸ÅÃå¡¢±é·à¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²¼ËÌÂô¥¨¥ê¥¢¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤«¤é¡¢²È¶ñ¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÉÊ¤òÂ¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·àÃÄ¤Ç¾®Æ»¶ñ¤ä¥»¥Ã¥È¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ê¤É¤Ï¼êºî¤ê´¶¤ò½Ð¤·¡¢¤Ä¤®¤Ï¤®¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢º£¤Ç¤Ï¾¯¤·ÄÁ¤·¤¤¾¼ÏÂ¤Î¶õµ¤´¶¤¬Éº¤¦Éô²°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÝ¤½Ð¤·Áë¤Î¹ø²¼ÉôÊ¬¤ÎÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¤Î¼Çµï¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤ÀßÄê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ì¤Íè¤Î¿ÈÄ¹¤ä¼¼Æâ¤«¤é¤Î¸«¤¨Êý¤ò·×»»¤·¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ºÙÉô¤â¡¢´ÆÆÄ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ì¤Íè¤Èñ¥ÂÀ¤Î¶¦Æ±À¸³è¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÏîµ¡§ñ¥ÂÀ¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿Ì¤Íè¤ÎÀ¸³è¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë»Ò¤É¤âÃæ¿´¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¡¢ºÙ¤«¤ÊÁõ¾þ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Îº¢¤ÏµÓËÜ¤ä»ñÎÁ¤¬ÌµÂ¤ºî¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³èÈ¯¤Êñ¥ÂÀ¤Î°ÂÁ´¤ò¹Í¤¨¡¢½ù¡¹¤ËÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±ø¤ì¤äÇËÂ»¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢°Ø»Ò¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥«¥Ð¡¼¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤â¤½¤ÎÊÑ²½¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤É¤¦ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ñ¥ÂÀ¤¬ÄÌ¤¦¡Ö¤è¤·¤º¤ßÊÝ°é±à¡×¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¹©É×¤·¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÏîµ¡§Ì¤Íè¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö±é·à¿Í¤È¤¤¤¨¤ÐÀ¸³èº¤Æñ¤Ç¤âÌ´¤òÄü¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î¸½Âå¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¹½¿Þ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¾¯»þÂåºø¸í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¼ÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ëÆâÁõ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤·¤º¤ßÊÝ°é±à¤Ï¡¢±àÄ¹¡Ê¥Þ¥¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä±é¤¸¤ë¾¾²¬ÎÉ½ã¡Ë¤¬²¼¤Ç¸ÅÃå²°¤µ¤ó¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÈôÌö¤·¤¿Î¢ÀßÄê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»¨µï¥Ó¥ë¤Ë¤¢¤ë½îÌ±Åª¤ÊÊÝ°é±à¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÊÍ×ÁÇ¤â¾þ¤ê¤Ç²ÃÌ£¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤äÊÝ°é±à¤Ï¡¢²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÇÛ¿§¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Î¸Å¾ì¤Ï´À¿å¿â¤é¤·¤ÆÆü¡¹·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Å¥½¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤Î¥»¥Ã¥È¤â¾þ¤ê¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾å¸¶¡§ÊÝ°é±à¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡£Áõ¾þÉô¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬¡¢±à»ù¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦³¨¤ä¡¢ºî¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¹©ºîÊª¤ò¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥¼¥í¤«¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÏîµ¡§¼Çµï°ì¶Ú¤ÎÌ¤Íè¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éô²°¤ÎºÙ¤«¤ÊÁõ¾þ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ì¤Íè¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤¤·àÃÄ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤«¤é¡¢·Î¸Å¾ì¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¬ÉñÂæÁõ¾þ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ì¤¬¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢°ì½Ö¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ñ¥ÂÀ¤ÈÀ¸³è¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Îñ¥ÂÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈþ½ÑÉô°ìÆ±¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤ò¡¢²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ì¤Íè¤ÎÉô²°¤ËÂ©¤Å¤¯¡ÖÀáÌó¡×¤È¡ÖÌ´¡×¤Î¥ê¥¢¥ë
¡½¡½Ì¤Íè¤ÎÉô²°ºî¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤ºÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÏîµ¡§¸·¤·¤¤À¸³è¤ÎÃæ¡¢Ì´¤òÄü¤á¤º¤ËÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¤ÎÀ¸³è´¶¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹¤Î¿©Âî¤ò»Ù¤¨¤ëÆ¦ÉÄ¤Ï¡¢¼«Á³¤ÈÌÜ¤ËÆþ¤ë°ìÈÖÎÉ¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¡¢Ì¤Íè¤ÎÍ£°ì¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ç¤¢¤ë¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤â¡¢¤¹¤°¤ËÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼ÍÑ¤Î¿©´ï¤Ï¾®Æ»¶ñ¤µ¤ó¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áë¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ï¡¢·àÃÄ¤Î¾®Æ»¶ñÀ©ºî¤ÇÍ¾¤Ã¤¿Ã¼ÀÚ¤ì¤ò»È¤Ã¤ÆÌ¤Íè¼«¿È¤¬ºî¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎÉô²°Á´ÂÎ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÏîµ¡§µï´Ö¤Ï¡¢Ì¤Íè¤¬¿©»ö¤ò¤·¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤·¡¢¿È»ÙÅÙ¤òÀ°¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È¹Í¤¨¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¢¤¨¤ÆÂç¤¤á¤Î¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Çµï¤Ë¤Ò¤¿¤à¤¤ÊÌ¤Íè¤¬¡¢Æü¡¹ÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Çµï¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊËÜ¤òÂ¿¤¯ÃÖ¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿µÓËÜ¤Ï¤¤Á¤ó¤È¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Î¶ÐÊÙ¤µ¤¬¼«Á³¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾þ¤êÉÕ¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿ÍÊªÁü¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÈþ½ÑÀß·×
¡½¡½Å·µÜº»·Ã»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Èþºê¡§¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤à¤¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ëÁ°¸þ¤¤Ê½÷À¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀáÌó¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ì¤Íè¤ÎÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤¬³Ú¤·¤¯¡¢Ë¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Èþ½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½´Ö¼è¤ê¤Ê¤É¤Î¶õ´ÖÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹©É×¤·¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÏîµ¡§±é½ÐÉô¤¬ÀßÄê¤·¤¿Ì¤Íè¤Î¼ýÆþ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²ÈÄÂ¤Ï6¡Á7Ëü±ß¤¬¸ÂÅÙ¤È¤Ê¤ê¡¢²¼ËÌÂô³¦·¨¤Ç¤Ï¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥É¥é¥Þ¾å¤Ç¤Ïñ¥ÂÀ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¡ÊÀ¾Ìî¼·À¥±é¤¸¤ëº£°æ¡Ëº»¿¥¤âÉÑÈË¤ËË¬¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æ°¤¤¬¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤è¤¦2Éô²°¤Î´Ö¼è¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ¿Í¤«¤é³Ê°Â¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦À©ºîÆâ¤Ç¤ÎÎ¢ÀßÄê¤òÀß¤±¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤³¤Î´Ö¼è¤ê¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±ÆÁ°¤ä»£±Æ»þ¤Ë¡¢»£±ÆÉô¤ä¾ÈÌÀÉô¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¹©É×¤·¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÏîµ¡§¥»¥Ã¥È¤ò·ú¤Æ¤ëºÝ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶õ´Ö¤ËÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥Ã¥È¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É³Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¶õ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼Çµï¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¡¢Ì¤Íè¤ÎÆü¾ï¶õ´Ö
¡½¡½¿²¼¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÏîµ¡§Ì¤Íè¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤¬¼«Á³¤ËÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½áÂô¤Ê»ñ¶â¤Î¤¢¤ë·àÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»äÊª¤ò¾®Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¾®Æ»¶ñ¤ä¥»¥Ã¥È¤Î°ìÉô¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¼«Âð¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅØÎÏ²È¤ÎÌ¤Íè¤Ï¼«Âð¤ÇÂÎÎÏºî¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¶Ú¥È¥ì¥°¥Ã¥º¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¼þ¤ê¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÏîµ¡§¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤¢¤ëÊÉÌÌ¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¥¾¡¼¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê·àÃÄ¤Î¥Á¥é¥·¤ä¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¼Çµï¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢Ëº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤Î±¤á¤¿ÉÕäµ¤Ê¤É¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÕäµ¤ÏÌ¤Íè¤Î¼Çµï¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¿¤â¤Î¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢½õ´ÆÆÄ¤¬ÃúÇ«¤Ë¹Í¤¨¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÙ¶¯Ç®¿´¤ÊÌ¤Íè¤Ï±ÇÁü¤Ç¤â¼Çµï¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢DVD¤âÂ¿¤¯ÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶âÁ¬Åª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥À¥Ó¥ó¥°¡ÊÏ¿²è¡¦Ê£À½¡Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¼þ¤ê¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥é¥·¤ÈÁë¤Î¾å¤Î¥Á¥é¥·¤È¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÏîµ¡§Æ±¤¸¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¥¾¡¼¥ó¡×¤Ç¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¼þ¤ê¤Ï±é·à´Ø·¸¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢Áë¤Î¾å¤Ï±Ç²è¤ä¥é¥¤¥Ö´ØÏ¢¤Î¤â¤Î¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢Ì¤Íè¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤òÊª¸ì¤ë¡¢»æ¤â¤Î¤ÈËÜ¤ÎÂ¸ºß
¡½¡½Ì¤Íè¤ÎÉô²°¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê»æ¤ä¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Èþºê¡§Ì¤Íè¤¬·àÃÄ¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È»£¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¶î¤±½Ð¤·¤Îº¢¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¼ê»æ¤Ê¤É¤òÂçÀÚ¤Ë¾þ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥É¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·àÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢Ì¤Íè¤¬¼Çµï¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ªÍ·µº²ñ¤Ç¤ÎÉã¿Æ¡Ê¼®Àî¹ä»Î¡¿Ê¥¾åÂÙ»Ë¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾Á°¤Þ¤Ç½¤Àµ¤ò½Å¤Í¡¢±é½ÐÉô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÉñÂæ¤ÎÂæËÜ¤Î¤Þ¤È¤áÊý¤Ç¡¢¹©É×¤·¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾å¸¶¡§±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤ÏÀ½ËÜ¤µ¤ì¤¿ÂæËÜ¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤¤·àÃÄ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¤¿¤á¡¢¿ôËç¤Î¥³¥Ô¡¼ÍÑ»æ¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë´ÊÁÇ¤ÊÂæËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·àÃÄ°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹©É×¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸ÄÀ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè¤Ï¡¢¼«¿È¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤ÎÂæËÜ¤äÊÙ¶¯¥Î¡¼¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¼«Âð¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¾·àÃÄ¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ·à¤·¤¿ºÝ¤Î¥Á¥é¥·¤ä¡¢±Ç²è´Õ¾Þ»þ¤Î»ñÎÁ¡¢³Ø½¬ÍÑ¥Î¡¼¥È¤Ê¤É¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî10Ç¯´Ö¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È½¸¤á¤Æ¤¤¿µ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤ò¼Î¤Æ¤º¤ËÊÝ´É¤·¡¢º¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¸«ÊÖ¤·¤ÆÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡ÈÁêËÀ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ì¤Íè¤ÎÉô²°¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎËÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç½¸¤á¡¢ÇÛÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾å¸¶¡§±é·à¡¢ÉñÂæ¡¢¼Çµï¡¢±ÇÁüºîÉÊ¡¢À¤³¦¤Îµº¶Ê½¸¤Ê¤É¡¢¼Çµï¤Ë´Ø¤ï¤ë½ñÀÒ¤òÃæ¿´¤ËÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÅËÜ²°¤ò½ä¤Ã¤Æ³Ê°Â¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢ÀèÇÚ·àÃÄ°÷¤ä±é·àÃç´Ö¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸ËÜ¤ò²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¤¿ÍÍ»Ò¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤äÅØÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÊÉ¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÆþÂÞ¤â·àÃÄ°÷¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÏîµ¡§ÉñÂæ¤Î¸ø±é¤¬ÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿ºÝ¡¢¼çºÅ¼Ô¤«¤é½Ð±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤´±ï¡Ê5±ß¡Ë¡×¤ò´ê¤Ã¤ÆÇÛ¤é¤ì¤ëÂçÆþÂÞ¤ò¡¢±ïµ¯Êª¤È¤·¤Æ³Ú²°¤Ë¾þ¤ë´·½¬¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢ÉñÂæ¿Í¤é¤·¤¤É½¸½¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ì³Ñ¤¬·Î¸Å¾ì¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Êª¸ì¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢Ì¤Íè¤ÎÉô²°
¡½¡½¤½¤ÎÂ¾¡¢Ì¤Íè¤ÎÉô²°¤ÇÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÏîµ¡§À¸³è·÷¤¬¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢¸ÅÃå¡¢±é·à¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²¼ËÌÂô¥¨¥ê¥¢¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤«¤é¡¢²È¶ñ¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÉÊ¤òÂ¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·àÃÄ¤Ç¾®Æ»¶ñ¤ä¥»¥Ã¥È¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ê¤É¤Ï¼êºî¤ê´¶¤ò½Ð¤·¡¢¤Ä¤®¤Ï¤®¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢º£¤Ç¤Ï¾¯¤·ÄÁ¤·¤¤¾¼ÏÂ¤Î¶õµ¤´¶¤¬Éº¤¦Éô²°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÝ¤½Ð¤·Áë¤Î¹ø²¼ÉôÊ¬¤ÎÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¤Î¼Çµï¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤ÀßÄê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ì¤Íè¤Î¿ÈÄ¹¤ä¼¼Æâ¤«¤é¤Î¸«¤¨Êý¤ò·×»»¤·¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ºÙÉô¤â¡¢´ÆÆÄ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ì¤Íè¤Èñ¥ÂÀ¤Î¶¦Æ±À¸³è¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÏîµ¡§ñ¥ÂÀ¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿Ì¤Íè¤ÎÀ¸³è¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë»Ò¤É¤âÃæ¿´¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¡¢ºÙ¤«¤ÊÁõ¾þ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Îº¢¤ÏµÓËÜ¤ä»ñÎÁ¤¬ÌµÂ¤ºî¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³èÈ¯¤Êñ¥ÂÀ¤Î°ÂÁ´¤ò¹Í¤¨¡¢½ù¡¹¤ËÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±ø¤ì¤äÇËÂ»¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢°Ø»Ò¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥«¥Ð¡¼¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤â¤½¤ÎÊÑ²½¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤É¤¦ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ñ¥ÂÀ¤¬ÄÌ¤¦¡Ö¤è¤·¤º¤ßÊÝ°é±à¡×¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¹©É×¤·¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÏîµ¡§Ì¤Íè¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö±é·à¿Í¤È¤¤¤¨¤ÐÀ¸³èº¤Æñ¤Ç¤âÌ´¤òÄü¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î¸½Âå¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¹½¿Þ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¾¯»þÂåºø¸í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¼ÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ëÆâÁõ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤·¤º¤ßÊÝ°é±à¤Ï¡¢±àÄ¹¡Ê¥Þ¥¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä±é¤¸¤ë¾¾²¬ÎÉ½ã¡Ë¤¬²¼¤Ç¸ÅÃå²°¤µ¤ó¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÈôÌö¤·¤¿Î¢ÀßÄê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»¨µï¥Ó¥ë¤Ë¤¢¤ë½îÌ±Åª¤ÊÊÝ°é±à¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÊÍ×ÁÇ¤â¾þ¤ê¤Ç²ÃÌ£¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤äÊÝ°é±à¤Ï¡¢²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÇÛ¿§¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Î¸Å¾ì¤Ï´À¿å¿â¤é¤·¤ÆÆü¡¹·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Å¥½¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤Î¥»¥Ã¥È¤â¾þ¤ê¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾å¸¶¡§ÊÝ°é±à¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡£Áõ¾þÉô¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬¡¢±à»ù¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦³¨¤ä¡¢ºî¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¹©ºîÊª¤ò¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥¼¥í¤«¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÏîµ¡§¼Çµï°ì¶Ú¤ÎÌ¤Íè¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éô²°¤ÎºÙ¤«¤ÊÁõ¾þ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ì¤Íè¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤¤·àÃÄ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤«¤é¡¢·Î¸Å¾ì¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¬ÉñÂæÁõ¾þ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ì¤¬¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢°ì½Ö¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ñ¥ÂÀ¤ÈÀ¸³è¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Îñ¥ÂÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈþ½ÑÉô°ìÆ±¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤ò¡¢²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£