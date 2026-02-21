½ÕµÆ¤Ï¡ÖÀ¸¡×¤¬¶ì¤¯¤Ê¤¤¡ª¥ª¥¤¥ë¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¡õ±ÉÍÜµÛ¼ý¤òUP¤µ¤»¤ë¤ª´«¤á¥ì¥·¥Ô¡£¤Ç¤â1Æü100£ç¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÍýÍ³
ÌîºÚ¤È²ÌÊª¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡ÈÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¾åµé¥×¥í¡É¤ÎËÙ´ð»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢½Ü¤ÎÌîºÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÊýË¡¤òÅÁ¤¨¤ëËÜÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢ÅßÌîºÚ¤ÎÂåÉ½³Ê¡Ö½ÕµÆ¡×¡£ËÙ¤µ¤ó¤Î¤ª´«¤á¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¡ß¥ª¥¤¥ë¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡áËÙ´ð»Ò
¤¸¤Ä¤ÏÀ¸¤Î¤Û¤¦¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤
½Õ¤Ë°¦¤é¤·¤¤²«¿§¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤³¤È¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡¢ÆéÎÁÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÅßÌîºÚ¡¢½ÕµÆ¡£¹á¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢¶ì¤ß¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
½ÕµÆ¤Ï²ÃÇ®¤¹¤ë¤Û¤ÉÆ÷¤¤¤ä¶ì¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°Õ³°¤ÈÀ¸¤ÎÊý¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤«¤Ë¤â¥¢¥¯¤¬¶¯¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¨¤°¤ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥·¥å¥¦»À¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ç¤Æ¥¢¥¯¤òÈ´¤¯É¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï»ä¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é½ÕµÆ¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢½ÕµÆ¤Î¥µ¥é¥À¤¬Âç¹¥Êª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¥ª¥¤¥ë¤ÇÆÃÍ¤Î¥¯¥»¤¬¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¹á¤ê¤Î¶¯¤µ¤¬Å¬ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶ì¼ê¹îÉþ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¤¥ë¤Ç±ÉÍÜµÛ¼ýÎ¨¤â¥¢¥Ã¥×¡ª
½ÕµÆ¡Ü¥ª¥¤¥ë¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï±ÉÍÜ³ØÅª¤ÊÁêÀ¤â¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ç¤¹¡£½ÕµÆ¤Ë¤Ï¾®¾¾ºÚ¤ä¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¥Ù¡¼¥¿¥«¥í¥Æ¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìý»é¤È°ì½ï¤ËÀÝ¤ë¤ÈµÛ¼ýÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ù¡¼¥¿¥«¥í¥Æ¥ó¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Ç¡¢Ç´Ëì¤ò·ò¤ä¤«¤ËÊÝ¤ÄÆ¯¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óA¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÉ¡¤ä¥Î¥É¤ÎÇ´Ëì¤ò¸µµ¤¤ËÊÝ¤Á¤¿¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤äÉ÷¼Ù¤ÎÎ®¹Ô¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢»ä¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢½ÕµÆÆÃÍ¤Î¹á¤êÀ®Ê¬¤Ë¤Ï°ßÄ²¤ÎÆ¯¤¤òÂ¥¤¹¸ú²Ì¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢Ì²¤ê¤¬Àõ¤á¤Ê»ä¤Ï¤½¤³¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿©¤Ù²á¤®NG¡×¤Î±½¤ÏËÜÅö¡©
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½ÕµÆ¤Î¿©¤Ù²á¤®¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦±½¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¾®¾¾ºÚ¤ä¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤òÊø¤·¤Æ²¼Î¡¤äÊØÈë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£1Æü¤ÎÌîºÚÀÝ¼èÌÜÉ¸350£ç¤Î¤¦¤Á100g°ÊÆâ¤òÌÜ°Â¤Ë¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢À¸¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¥µ¥é¥À½ÕµÆ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¤¿¤Õ¤¯½ÕµÆ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢ÍÕ¤ÎÀÚ¤ì¹þ¤ß¤¬¾®¤µ¤¤´ÝÍÕ·Ï¤Î½ÕµÆ¤Ï¡¢¥¢¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀ¸¿©¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÕ¤Ë¿¼¤¤ÀÚ¤ì¹þ¤ß¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤¿¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î½ÕµÆ¤Ï¡¢ÃæÍÕ¼ï¤È¤¤¤¦¹á¤ê¤¬¶¯¤¤¼ïÎà¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÍÕ¤¬¥Ô¥ó¤È¤·¤ÆÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÐ¿§¤¬Ç»¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£½ÕµÆ¤Ï¤È¤Æ¤â½ý¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¿·Á¯¤Ê¤¦¤Á¤ËÁá¤á¤Ë»È¤¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤â¤ª´«¤á¤ÎÄ´ÍýË¡
ÆéÎÁÍý°Ê³°¤Î²ÃÇ®Ä´Íý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Å·¤×¤é¡¢¤«¤ÍÈ¤²¡¢¥Á¥Â¥ß¤Ê¤É¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÍ¤Î¹á¤ê¤ä¶ì¤ß¤¬ÏÂ¤é¤°¤Î¤Ç¡¢½ÕµÆ¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢Å·¤×¤é¤ä¤«¤ÍÈ¤²¤Ï°á¤ò¾¯¤Ê¤á¤Ë¤·¤ÆÍÈ¤²¡¢¥Á¥Â¥ß¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë½ÕµÆ¤ÎÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤«¤éÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç³Ú¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ï¤¬²È¤ÎÄêÈÖ¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë´Ú¹ñÉ÷¤Î¥Á¥ç¥ì¥®¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£
½ÕµÆ¤Ï¤è¤¯Àö¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿åµ¤¤òÀÚ¤ê¡¢ÍÕ¤ò¼ê¤Ç¤Á¤®¤ê¡¢·Ô¤ÏÄ¹¤µ4cm¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤´¤ÞÌý¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢Çò¤´¤Þ¡¢·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤ò¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ½ÕµÆ¤Ë¤«¤é¤Þ¤»¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤Á¤®¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤Î¤ê¤ò»¶¤é¤·¡¢¿©¤Ù¤ëºÝ¤Ë¥µ¥Ã¤Èº®¤¼¤ë¤À¤±¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ä¥Ê¤ä¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤Æ¤âÈþÌ£¤Ç¤¹¡£
½ÕµÆ¤Î¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À
ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÉÊ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥µ¥é¥À¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú½ÕµÆ¤Î¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À¡Û
Ê´¥Á¡¼¥º¤ÈÈ¾½ÏÍñ¤È¥«¥ê¥«¥ê¥Ù¡¼¥³¥ó¤¬½ÕµÆ¤È¤è¤¯¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥Ó¡¼¥ë¤äÇò¥ï¥¤¥ó¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥µ¥é¥À½ÕµÆ¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î½ÕµÆ¤ò»È¤¦ºÝ¤Ï½À¤é¤«¤¤¼ã¤¤ÍÕ¤òÁª¤ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
½ÕµÆ100g
¥Ù¡¼¥³¥ó2Ëç
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÂç¤µ¤¸2
¿ÝÂç¤µ¤¸2
¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¾®¤µ¤¸1
±ö¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹
Íñ1¸Ä
Ê´¥Á¡¼¥ºÂç¤µ¤¸1
¢£ºî¤êÊý¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡Ê1¡Ë½ÕµÆ¤Ï¤è¤¯Àö¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿åµ¤¤òÀÚ¤ê¡¢ÍÕ¤ò¼ê¤Ç¤Á¤®¤ê¡¢·Ô¤ÏÄ¹¤µ4cm¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£Íñ¤ÏÈ¾½Ï¤Î²¹ÀôÍñ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï1.5cmÉý¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÈÀÚ¤Ã¤¿¥Ù¡¼¥³¥ó¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò¼å¤á¤Æ¥«¥ê¥«¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢¿Ý¡¢¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢±ö¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¥µ¥Ã¤Èº®¤¼¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë»®¤Ë½ÕµÆ¤òÀ¹¤ê¡¢Ãæ±û¤Ë²¹ÀôÍñ¤ò¤Î¤»¡¢Ç®¤¤¤¦¤Á¤Ë¡Ê2¡Ë¤ò²ó¤·¤«¤±¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¤ò¤Õ¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ò¤è¤¯º®¤¼¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡ª
ËÙ¡¡´ð»Ò¡Ê¤Û¤ê¡¦¤â¤È¤³¡Ë
ÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¾åµé¥×¥í¡£1961Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¢²Æì¸©ºß½»¡£¥Ù¥¸¥³¥é¥ÜokinawaÂåÉ½¡£