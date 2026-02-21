¡È¿¿¤Ã¤¹¤°¿Ê¤à¤ÈÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ÉÍÎÁÆ»Ï©¤Ë¡È¿··¿ETC¡É¤Ä¤¤¤ËÆ³Æþ ³¤¤Î¾å¤òÁö¤ëÀä·Ê¤Î²÷ÁöÏ©
¡Ö¿¿ÄáÆ»Ï©¡×¤Ë¡ÖETCGO¡×Æ³Æþ
¡¡¿ÀÆàÀî¸©Æ»Ï©¸ø¼Ò¤Ï2026Ç¯2·î19Æü¡¢¡Ö¿¿ÄáÆ»Ï©¡×¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖETCGO¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤Û¤ó¤È¤Ë³¤¤Î¾å¡ª¡Û¤³¤ì¤¬¿¿ÄáÆ»Ï©¤Î¡È¿··¿ETC¡É¤Ç¤¹¡ª¡ÊÃÏ¿Þ¡¿¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¿¿ÄáÆ»Ï©¤Ï¾®ÅÄ¸¶»Ô¤ÈÅò²Ï¸¶Ä®¤ò·ë¤Ö¹ñÆ»135¹æ¤ÎÍÎÁ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ç¤¹¡£¾®ÅÄ¸¶¤«¤éÀÅ²¬¸©Ç®³¤¤Ë¤«¤±¤Æ³¤±è¤¤¤ò¤æ¤¯135¹æ¤Î¸½Æ»¤Ï¡¢ÆâÎ¦´ó¤ê¤ÎJR¿¿Äá±Ø¼þÊÕ»Ô³¹ÃÏ¤òÄÌ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¿ÄáÆ»Ï©¤Ï³¤¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿¶¶¤È¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¶¹ð§¤Ê¶è´Ö¤ò¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÆÃ¤Ë¾®ÅÄ¸¶Â¦¤«¤é¤ÏÎÁ¶â½ê¤Î¼êÁ°¤Ç¸½Æ»¤Ø¤ÎÆ»¤¬Ê¬´ô¤¹¤ëÀþ·Á¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ñÆ»135¹æ¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¿Ê¤à¤È¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÍÎÁ¶è´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¤·¤«¤â¡ÖETC¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£ÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤ÏÉáÄÌ¼Ö¤Ç200±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡ETC¤Ï¥³¥¹¥ÈÌÌ¤ÇÃÏÊý¤ÎÍÎÁÆ»Ï©¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤Î¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ÖETCGO¡×¤Ï¡¢¼óÅÔ¹â¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½é´üÈñÍÑ¤ä°Ý»ý´ÉÍýÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·¿ETC¡×¤Ç¤¹¡£¿ÀÆàÀî¸©Æ»Ï©¸ø¼Ò¤Ç¤Ï2025Ç¯¤Ë±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿»°±º½Ä´ÓÆ»Ï©¡¢¿àÍÕ¿·Æ»¤ËÂ³¤¡¢3Ï©ÀþÁ´¤Æ¤Ç¡ÖETCGO¡×¤ÎÆ³Æþ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ETCGO¤Ï½¾Íè¤ÎETC¥«¡¼¥É¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÎÁ¶â½ê¤Ç°ìÃ¶Ää»ß¤¬É¬Í×¡£¤«¤Ä¡¢»ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÊETC¥«¡¼¥É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½ç¼¡Áý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥À¥¤¥Ê¡¼¥¹¥¯¥é¥ÖETC¥«¡¼¥É¤ä¥¤¥ª¥óETC¥«¡¼¥É¤Ê¤É¡¢5¼Ò6¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
