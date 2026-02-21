Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¡È°¦¼Ö¡É¥¤¥¿¥ê¥¢Ì¾¼Ö¤Î¼ÖÆâ¸ø³«¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¡×¡Ö¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Àé¸¶·»Äï¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê51¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È°¦¼Ö¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡È°¦¼Ö¡É¥¤¥¿¥ê¥¢Ì¾¼Ö¤Î¼ÖÆâ¤ò¸ø³«¤·¤¿Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢
¡¡¡Öº£Æü¤Î¼ÖÆâ #¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È #¥à¥ë¥Æ¥£¥Ö¥é¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Î1Ëç¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¸«¤¿¥Ï¥ó¥É¥ë¤È¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àé¸¶¤Ï2024Ç¯7·î¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÌó3Ç¯ÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿FIAT¥à¥ë¥Æ¥£¥×¥é¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤ÈÇ¼¼Ö¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¤Ã¤¹¤Í¤§¡Á¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¤Ã¤·¤ã¤ì¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
