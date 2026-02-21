TWICE¥Á¥§¥è¥ó¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ®»ëÀþ¡Ö·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦¡×¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤Î¥Á¥§¥è¥ó¡ÊCHAEYOUNG¡Ë¤¬2·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥é¥¤¥ó¤Î°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26ºÐTWICE¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦¡×Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë
¥Á¥§¥è¥ó¤Ï¡¢¶»¸µ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿Çò¤¤°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¡£Âµ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤éÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¹¤´¤¯¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26ºÐTWICE¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦¡×Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë
¢¡¥Á¥§¥è¥ó¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥é¥¤¥ó¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥Á¥§¥è¥ó¤Ï¡¢¶»¸µ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿Çò¤¤°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¡£Âµ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤éÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥Á¥§¥è¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¹¤´¤¯¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û