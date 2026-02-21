Stray Kids¡¦¥¹¥ó¥ß¥ó¡¢¥Ç¥Ë¥à¥ë¥Ã¥¯¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤òÈäÏª¡ªÁÖ¤ä¤«¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ø
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×Stray Kids¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥ó¥ß¥ó¤¬³¤³°¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð¹ñ¤·¤¿¡£
2·î21Æü¡¢¥¹¥ó¥ß¥ó¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBurberry¡Ê¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼¡Ë¡×¤Î2026½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½Ð¹ñ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥ó¥ß¥ó¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤È2SHOT¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×
Èà¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à¥ë¥Ã¥¯¤òÁÖ¤ä¤«¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖBurberry¡×¤Î¾ÝÄ§Åª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò²Ã¤¨¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿¡£ÀÖ¤¤¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¥¡¼¥ê¥ó¥°¤â¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¹¥ó¥ß¥ó¤Ï¡ÖBurberry¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¤À¡£
