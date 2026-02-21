ÅìµþÅÔÎ©¹â¹»¤Î°ìÈÌÆþ»î»Ï¤Þ¤ë¡¢£³Ëü£¸£±£´£¸¿Í¤¬½Ð´ê¡Ä±þÊçÇÜÎ¨¤Ï²áµîºÇÄã¤Î£±¡¦£²£µÇÜ
¡¡ÅìµþÅÔÎ©¹â¹»¤Î°ìÈÌÆþ»î¤¬£²£±Æü¸áÁ°¡¢³Æ¹»¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®¤ÎÆüÈæÃ«¹â¤Ç¤Ï¸áÁ°£¸»þÁ°¤«¤é¡¢¡Ö£±£µ¤Î½Õ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¹»Æâ¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÔ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´ÆüÀ©¤ÎÊç½¸¿Í°÷¤ÏÁ´£±£¶£·¹»¤Ç·×£³Ëü£´£³£¹¿Í¡££³Ëü£¸£±£´£¸¿Í¤¬½Ð´ê¤·¡¢±þÊçÇÜÎ¨¤Ï²áµîºÇÄã¤Î£±¡¦£²£µÇÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÎÇÜÎ¨Äã²¼¤Ï¡¢»äÎ©¤ò´Þ¤à¼ø¶ÈÎÁ¤Î¼Â¼ÁÌµ½þ²½¤¬°ì°ø¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÅÔ¶µ°Ñ¤Ïº£Ç¯ÅÙ¡¢Í¼±¼Ô²ñµÄ¤âÀßÃÖ¤·¤ÆÅÔÎ©¤Î¡ÖÌ¥ÎÏ¸þ¾åºö¡×¤òµÄÏÀ¤·¡¢³¤³°Î±³Ø¤Î³È½¼¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£±Æü¤Ï¹ñ¸ì¡¢¿ô³Ø¡¢±Ñ¸ì¡¢Íý²Ê¡¢¼Ò²ñ¤ÎÉ®µ»î¸³¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤Î¹â¹»¤Ç¤Ï£²£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼Âµ»¤äÌÌÀÜ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¹ç³ÊÈ¯É½¤Ï£³·î£²Æü¡£