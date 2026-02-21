·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤«¤é¡ÖÉÝ¤¤ÏÃ¡×¤òÊ¹¤¤¤¿Ç¯¶â13Ëü±ß¤Î80ÂåÊì¡¢¡Ö¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¡¦200Ëü±ß¡×¤ò¼êÄó¤²ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¶ä¹Ô¤ØÁö¤Ã¤¿¥ï¥±¡Ä¤¢¤È¤òÄÉ¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡Ò¶ä¹ÔÁë¸ý¤Ç¤Î½¤Íå¾ì¡Ó¡ÚFP¤¬²òÀâ¡Û
¿Æ¤¬ÆÍÁ³¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶ËÃ¼¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¿Í¤Ï°ìÅÙ¶¯¤¤ÉÔ°Â¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤¾ðÊó¤À¤±¤ò¿®¤¸¡¢²ÈÂ²¤ÎÃé¹ð¤¹¤é¼×ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹âÎð¤Î¿Æ¤¬¡Ö¸øÅª¤Ê¾ðÊó¡×¤ä¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¯ÉÔ°Â¤Ï¡¢»þ¤Ë¼þ°Ï¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î´è¤Ê¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê»ñ»º¤ò´í¸±¤Ë»¯¤¹°ú¤¶â¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Î»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ªÌ¯²½¤¹¤ëº¾µ½¼ê¸ý¤«¤é»ñ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊËÉ±Òºö¤ò¡¢FPÁêÃÌ¤Í¤Ã¤È¡¦Ç§ÄêFP¤Î¾®ÀîÍÎÊ¿»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜµ»ö¤Ï¼ÂÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢¸Ä¿ÍÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤Î°ìÉô¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»¤ß´·¤ì¤¿¼«Âð¤Ç¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤òË¾¤àÊì
ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÅÄÂ¼ÍµÆó¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿59ºÐ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯89ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÊì¡¦¥Þ¥Ä¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤Ï8Ç¯Á°¤ËÂ¾³¦¤·¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤«¤é¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¼Â²È¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤ÎÎÈ¤Ï¡¢·î³ÛÌó13Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤Ç¤¹¡£·è¤·¤ÆÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ý¤Á²È¤Ç²ÈÄÂ¤â¤«¤«¤é¤º¡¢¼«Âð¤ÎÈª¤ÇÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹Ê¬¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸ýÊÊ¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤ÏÂ¹ø¤â¾æÉ×¤Ç¡¢¼Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÅÌÊâ¤Ç1¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Þ¤ÇÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¸µµ¤¤Ç¤¹¡£Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤ÏÊì¤¬°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¿´ÇÛ¤Ç¡¢¶á¾ì¤Î¹âÎð¼Ô½»Âð¤Ø¤ÎÆþµï¤ò´«¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤òÃÇ¤ê¡¢¼«Âð¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òË¾¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÅÄÂ¼¿Æ»Ò¤ËÁûÆ°¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯7·î¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌó20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë»æÊ¾¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»þ´ü¤Î¤³¤È¡£1Ëü±ß»¥¤¬Ê¡ÂôÍ¡µÈ¤«¤é½ÂÂô±É°ì¤Ø¤È»æÊ¾¤Î¾ÓÁü¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤Ç¤âÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï¿·»æÊ¾¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤Ï»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ä¹ÔÁë¸ý¤Ë200Ëü±ß¡¢·Ù»¡¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ
Ê¿Æü¤ÎÃë²¼¤¬¤ê¡¢¤ªÃëµÙ·Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬ÆÍÁ³ÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸«ÃÎ¤é¤ÌÈÖ¹æ¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ËÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é½Ð¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Êì¤¬ÉáÃÊÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¸µ¤Î¶ä¹Ô¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤Þ¤¬¡¢Â¿³Û¤Î¸½¶â¤ò»ý¤Ã¤ÆÍèÅ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¹Ô°÷¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤Ï¼êÄó¤²ÂÞ¤Ë¸½¶â200Ëü±ß¤òÆþ¤ì¤ÆÍèÅ¹¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¤ª»¥¤ËÁ´ÉôÂØ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍÂ¶â¤Î¤¦¤Á500Ëü±ß¤Û¤É¤ò³¤³°¤Î¶ä¹Ô¤ØÁ÷¶â¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤À¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹Ô°÷¤Ï¡¢¡Öµì»¥¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê»È¤¨¤ë¤³¤È¡×¡Ö³¤³°Á÷¶â¤Ïº¾µ½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ò²¿ÅÙ¤âÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ç¼ÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ô¿¤¬ÌÀ¤«¤º¡¢¹Ô°÷¤Ï¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Æ±»þ¤ËÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤âÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¹²¤Æ¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÅÄÂ¼¤µ¤ó¡£¶ä¹Ô¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤ËÀâÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊì¤¬¡£¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿Æ°µ¡¤Ï¡¢¤¢¤ë±½¤ò¿®¤¸¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿·¤·¤¤¤ª»¥¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¸Å¤¤¤ª¶â¤Ï»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï¼Ú¶â¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤±ß¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¹ñ¤Î¼Ú¶â¤òÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ËÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é·ò¹¯¿©ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î¤¦¤Á¤Ë³¤³°¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ò·ÀÌó¤·¡¢¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¶¯¤¯´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¢¤ê¼ÖÃæ¡¢Êì¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤éÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£»Å»öÃæ¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢Æü¤ò²þ¤á¤ÆÊì¤òº¬µ¤¶¯¤¯ÀâÆÀ¡£Êì¤Ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ò´«¤á¤¿½÷À¤È¤âÄ¾ÀÜÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¤½¤Î½÷À¤Ïº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¼«¿È¤â¤½¤Î¡Ö·ÐºÑ±¢ËÅÏÀ¡×¤òËÜµ¤¤Ç¿®¤¸¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¶âÍ»¾¦ÉÊ¤â¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Îº¾µ½¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö°°Õ¤Î¤¢¤ëñÙ¤·¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤â¤è¤¦¤ä¤¯Íî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Êì¤¬¿®¤¸¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³
º£²ó¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¥Ç¥Þ¤ò¿®¤¸¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¼«¿È¤ÎÀï¸å¤ÎÂÎ¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤¬¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡¢ÆüËÜ¤¬ÇÔÀï¡£¤½¤Î¸å¹ñÆâ¤Ç¤ÏµÞ·ã¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¤½¤ì¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀ¯ÉÜ¤ÏÍÂ¶âÉõº¿¤È¿·±ßÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÃÇ¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÆü¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¶â¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÂ¶â¤¬¼«Í³¤Ë¤ª¤í¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡½¡½¡£¤½¤Î¶¯Îõ¤Ê¸¶ÂÎ¸³¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö¿·»æÊ¾È¯¹Ô¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤È·ë¤Ó¤Ä¤¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÔ°Â¤ò°ìµ¤¤ËËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñºÄ»Ä¹â¤Ïµð³Û¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î»ØÉ¸¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¤Ï¤Û¤«¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â°¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¸½Âå¤Î·ÐºÑ´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àï¸å¤Î¤è¤¦¤ÊÍÂ¶âÉõº¿¤äÄÌ²ß¤ÎÀÚ¤ê¾å¤²¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Î¿·»¥È¯¹Ô¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Öµ¶Â¤ËÉ»ß¡×¡Ö»æÊ¾¤Îºþ¿·¡×¤¬¼çÌÜÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌ²ß¤Î²ÁÃÍ¤äÃ±°Ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Öµì»¥¤Ï»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¼Ú¶â¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷ÃÊ³¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤¬°ì¿ÍÊâ¤¤·¡¢¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¹âÎð¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÍøÍÑ¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï±Ä¶È³èÆ°¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¤³°¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ø¤Î´«Í¶¤ä³¤³°¤Ç¤Î¸ýºÂ³«Àß¤¬Î®¹Ô¤ê¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«²ø¤·¤¤Åê»ñÏÃ¤ØÍ¶Æ³¤¹¤ë¶È¼Ô¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾Ò²ð¼Ô¤âÁ±°Õ¤Ë¤è¤ë»×¤¤¹þ¤ß¤Ç´«¤á¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼Ò²ñÉÔ°Â¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º¾µ½»Õ¤ä°ÆÁ¶È¼Ô¤Î¾ïÅå¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤Ï¡Ö·Ù»¡¡×¤òñÙ¤ëº¾µ½¤¬²£¹Ô
2Ç¯Á°¤ÎÁûÆ°¤ÇÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿ËÜÊª¤Î·Ù»¡´±¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤µ¤¨¡¢¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£À©Éþ»Ñ¤Î·Ù»¡´±¤Ë¡Öº¾µ½¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹ñ¤È¥°¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆñÙ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤»¤º¡¢Â©»Ò¤Ç¤¢¤ëÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀâÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¡×¤ò²ò¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ2026Ç¯¤Î¤¤¤Þ¡¢º¾µ½»Õ¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¡Ö·Ù»¡¤Ø¤ÎÈ¿±þ¡×¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤òÌ¾¾è¤ëº¾µ½¡×¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·Ù»¡¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ÏÈóÆü¾ï¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö·Ù»¡¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¾¾è¤é¤ì¤ë¤È¡¢¶Ã¤¤Î¤¢¤Þ¤ê»×¹ÍÄä»ß¤·¡¢¼õÏÃ´ï¤Î¸þ¤³¤¦¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¤½¤ì¤¬ÈÈ¿Í¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤ÅÅÏÃ¤ÎÁê¼ê¤ò¡¢¸ª½ñ¤¤À¤±¤Ç¿®¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÂÐºö¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡£·Ù»¡´±¤¬ÁÜºº¤Ç¸Ä¿Í¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í¤Î·ÈÂÓÈÖ¹æ¤Ê¤éÂ¨ºÂ¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉô½ð¤ÎÈÖ¹æ¤ò¶µ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤«¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡£É¬¤º¼«¤éÄ´¤Ù¤¿·Ù»¡½ð¤ÎÂåÉ½ÈÖ¹æ¤Ë¤«¤±Ä¾¤·¡¢¿¦°÷¤Î¼Âºß¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£È½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢·Ù»¡ÁêÃÌÀìÍÑÅÅÏÃ¡Ö¡ô9110¡×¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¡Ö´è¤Ê¤µ¡×¤¬Ì¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë
2024Ç¯¤Î¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤ÎÁûÆ°¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÆÃ¼ì¤Ê»öÎã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡Ä£¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¼Ô¤ÎÌó8³ä¤Ï65ºÐ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼ê¸ý¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¿¶¤ê¹þ¤áº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÉÔ°Â¤òÀú¤ë¾ðÊó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ç§ÃÎÎÏ¤ÎÄã²¼¤·¤¿¹âÎð¼Ô¤«¤éÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤òÃ¥¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢°ìÅÙ¡Ö¤³¤¦¤À¡×¤È¿®¤¸¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤òÀµÅö²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿´Íý¤¬Æ¯¤¡¢²ÈÂ²¤¬¡Ö´Ö°ã¤¤¤À¡×¤ÈÍ¡¤·¤Æ¤â¡¢´è¤Ê¤Ë¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ù»¡´±¤Î¸ÀÍÕ¤µ¤¨¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿2Ç¯Á°¤Î¥Þ¥Ä¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤ä±½¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤ÆÉÔÉ¬Í×¤ÊÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢º¾µ½Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤ª¶â¤ÎÏÃ¡×¤ä¡ÖÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö·Ù»¡¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°ì¿Í¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£É¬¤º²ÈÂ²¤äÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¡¢»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊÊ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê»ñ»º¤ò¼é¤ëËÉÇÈÄé¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¡¢º¾µ½¼ê¸ý¤Ï¹ªÌ¯²½ºÇ¿·²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¡¢²ÈÂ²¤È¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾®Àî ÍÎÊ¿
FPÁêÃÌ¤Í¤Ã¤È
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼