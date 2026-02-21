¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤Ç¡Ø¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡Ù¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×³«ºÅ¤Ø¡ª¡¡µ®½Å¤ÊÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤òÈÎÇä
¡¡Ì¡²è¡Ø¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡ÖÄ¶¡ª¼åÃî¥Ú¥À¥ëÅ¸ POP UP STORE magmabooks¡×¤¬¡¢3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¡¦¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤Ë¤¢¤ë¡Ömagmabooks¡×Æâ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶µ®½Å¡ª¡¡Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êÊ£À½¸¶²è¤Ê¤É¥°¥Ã¥º°ìÍ÷
¢£¹ØÆþÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÄ¶¡ª¼åÃî¥Ú¥À¥ëÅ¸ POP UP STORE magmabooks¡×¤Ï¡¢Ï¢ºÜ15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Å¸Í÷²ñ¡ÖÄ¶¡ª¼åÃî¥Ú¥À¥ëÅ¸¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤¬ÆÃÊÌ¤ËÊÂ¤Ö´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê³ÛÁõÊ£À½¸¶²è¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êB4¥¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥é¥ÕA¡ØÉÁ¤²¼¤í¤·01¡Ù¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤ï¤º¤«15cm¤Î¤â¤Î¤µ¤·É÷¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê¡ØÁíËÌ¡Ù¡×¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¡£¥°¥Ã¥º¤ò5000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾åÇã¤¦¤´¤È¤Ë¡ÖÄ¶¡ª¼åÃî¥Ú¥À¥ëÅ¸¡×¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡ÊÁ´6¼ïÎà¡Ë¡×¤¬1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¡¢1¿Í¾å¸Â6Ëç¤Þ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡£
