¡¡¥¤¥ª¥ó¶å½£¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ï20Æü¡¢2026Ç¯½ÕÆ®¤Ç¡¢Àµ¼Ò°÷¤ÎÄÂ¶â¤òÊ¿¶Ñ¤Ç·î³Û1Ëü8544±ß°ú¤¾å¤²¤ëÍ×µá½ñ¤ò·Ð±ÄÂ¦¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£ÄÂ¾å¤²Î¨¤Ï6¡¦42¡ó¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÍ×µá³Û¤è¤ê1144±ß¾åÀÑ¤ß¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î½ÕÆ®¤Ç¤Ï¡¢1Ëü7400±ß¤Î°ú¤¾å¤²Í×µá¤ËÂÐ¤·¡¢·Ð±ÄÂ¦¤ÏËþ³Û²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷¤Î»þµë¤Ï8¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë94±ß°Ê¾å¤ÎÄÂ¾å¤²¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¡Ê¹õÀÐµ¬Ç·¡Ë
