¡¡ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¤Ç¡¢ÍýÈ±Å¹·ó½»Âð¤Ë²Ð±êÉÓ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ÆÊü²Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢£¶£±ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²ÐÌ¤¿ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃÓÅÄ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦¾®Åè¾¡ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£¶£±¡Ë¤Ï¡¢º£·î£¹Æü¸áÁ°£±»þÁ°¡¢£·£°Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬½»¤àËÃæ»ÔÆâ¤ÎÍýÈ±Å¹·ó½»Âð¤ÎÊÉÌÌ¤Ë²Ð±êÉÓ¤ò£²ÅÙÅê¤²¤Ä¤±¡¢Êü²Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÜ·â¤·¤¿ÄÌ¹Ô¿Í¤¬ÄÌÊó¡£¸½¾ì¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¶á¤¯¤Î¶õ¤ÃÏ¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÈÈ¹Ô¸å¤â¥Ð¥¤¥¯¤ÇÆ¨Áö¤¹¤ëÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®ÅèÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈï³²¼ÔÉ×ÉØ¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¡¢¡Ö¥Ü¥äÁû¤®¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£