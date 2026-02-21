ÂçºåÉÜ·Ù¤Î·Ù»¡½ð¤ÇºÆ¤Ó¡Ä²¡¼ý¼ÖÎ¾¤«¤éÊªÉÊÅð¤Þ¤ì¤ëÀôº´Ìî½ðºò½©¤Ë¤ÏÌç¿¿½ð¤Ç¤âÈ¯À¸
¡¡ÂçºåÉÜ·ÙÀôº´Ìî½ð¤ÇÀàÅð»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿¼Ô¤«¤¬ÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¿ôÆüÁ°¤Î¶¯Åð½ý³²»ö·ï¤Ç²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤«¤éÀÑºÜÉÊ¤òÅð¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÜ·Ù¤ÏÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²·î£²£°Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°£¸»þ¤¹¤®¡¢Àôº´Ìî½ð¤Î½ð°÷¤¬¡¢²¿¼Ô¤«¤¬ÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿º¯À×¤ò³ÎÇ§¡£
¡¡Ãó¼Ö¾ì¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢²¡¼ýÉÊ¤Ç¤¢¤ë¾èÍÑ¼Ö¤ÎÆâÉô¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀÑºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¶âÂ°À½¤ÎÅû¾õ¤ÎÍÆ´ï¡ÊÄ¹¤µÌó£µ£°£ã£í¡Ë£±ÅÀ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤Ó»Ü¾û¤·¤ÆÃó¼Ö¾ì¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¼Ô¤«¤¬¹ç¸°¤ò»È¤Ã¤Æ³«¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï¡¢¶¯Åð½ý³²»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤È¤ß¤Æ¡¢ÀàÅð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¤Î·Ù»¡½ð¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯£±£±·î¤Ë¤â¡¢Ìç¿¿½ð¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅðÆñ¼Ö¤«¤éµ¶Â¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢£´£°Âå¤ÎÃË½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£