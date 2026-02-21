¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤òÊÖµÑ¤»¤º¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤¿¤«¡¡¼¢²ì¸©·Ù¤¬Á´¹ñ»ØÌ¾¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¡Ê23¡Ë ¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÇÂáÊá¡¡¼Ö¤Ï¤Þ¤À¸«¤Ä¤«¤é¤º¡Ä
¡¡¼¢²ì¸©¶á¹¾È¬È¨»Ô¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼Å¹¤Ç·Ú»Í¾èÍÑ¼Ö¤ò¼Ú¤ê¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÖµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾è¤ê²ó¤·²£ÎÎ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢23ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¢²ì¸©·Ù¤¬Á´¹ñ¤Ë»ØÌ¾¼êÇÛ¤·¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ç¤ÎÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µïÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê23¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃË¤ÏµîÇ¯10·î15Æü¤Ë¶á¹¾È¬È¨»ÔÆâ¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼Å¹¤Ç·Ú»Í¾èÍÑ¼Ö¡Ê»þ²Á50Ëü±ß¡Ë¤ò¼Ú¤ê¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÖµÑ´ü¸Â¤ò¼é¤é¤º¤Ë¼Ö¤ò¾è¤ê²ó¤·¡¢²£ÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü¸Â¤Î10·î17Æü¤ò¤¹¤®¤Æ¤âÊÖµÑ¤µ¤ì¤º¡¢ÃË¤ÈÏ¢Íí¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼Å¹¤¬10·î27Æü¤Ë¼¢²ì¸©·Ù¤ËÈï³²¿½¹ð¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±¸©·Ù¤¬2·î12Æü¤Ë¡¢ÃË¤òÁ´¹ñ¤Ë»ØÌ¾¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2·î20Æü¤ËÀîºê»Ô¹âÄÅ¶è¤Î¥«¥é¥ª¥±Å¹¤ÇÎÁ¶â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤¬»ö¾ðÄ°¼è¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¢²ì¸©·Ù¤¬»ØÌ¾¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ÈÈ½ÌÀ¡£ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡¢¡ÖÊÖµÑ´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ë¤·¤Æ¼Ö¤ò¾è¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ú»Í¾èÍÑ¼Ö¤Ï¤Þ¤À¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼¢²ì¸©·Ù¤ÏÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£