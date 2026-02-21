À¸¸å1¥«·î¤ÎÂ©»Ò¤ò¿å¤ËÄÀ¤á¤Æ»¦³²¤« ¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¹ñÀÒ¤ÎÊì¿Æ¤òÂáÊá ·²ÇÏ
¡¡·²ÇÏ¸©´ÛÎÓ»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÀ¸¸å1¥«·î¤ÎÂ©»Ò¤ò¿å¤ËÄÀ¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¹ñÀÒ¤Î35ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¯¥¿¥ë¡¦¥ë¡¼¥ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ï20Æü¡¢´ÛÎÓ»Ô¶áÆ£Ä®¤Î¼«Âð¤ÇÀ¸¸å1¥«·î¤ÎÂ©»Ò¡¢¥Û¥»¥¤¥ó¡¦¥¢¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ï¥É¤¯¤ó¤ò¿å¤ËÄÀ¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥¯¥¿¥ëÍÆµ¿¼Ô¤ÏÉ×¤È¥¢¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ï¥É¤¯¤ó¤ò´Þ¤à»Ò¤É¤â3¿Í¤Î5¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÈ¹Ô»þ¤Ï2¿Í¤¤ê¤Ç¤·¤¿¡£µ¢Âð¤·¤¿É×¤¬¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤Î¥¢¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ï¥É¤¯¤ó¤òÈ¯¸«¤·ÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥¯¥¿¥ëÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»¦³²¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ï¥É¤¯¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤Ë½ý¤ä¤¢¤¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËµÔÂÔ¤Ê¤É¤ÎÄÌÊó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢Æ°µ¡¤ä»¦³²¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë