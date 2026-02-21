ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÀäÌ¯¤¹¤®¡ª¡Ø¥Ç¥êÉ÷²ê¤Ò¤¸¤¤ÈÍÈ¤²¤´¤Ü¤¦¤ÎÇß¥µ¥é¥À¡Ù¥ï¥¤¥ó¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â
²ê¤Ò¤¸¤¤ÈÍÈ¤²¤´¤Ü¤¦¤Çºî¤ë¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¼çÌò¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥µ¥é¥À¡£
¥«¥ê¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿¤´¤Ü¤¦¤Ë¡¢²ê¤Ò¤¸¤¤Î¤¦¤Þ¤ß¡£À¸¤Î½ÕµÆ¤Î¹á¤ê¤ò¡¢ÇßÉ÷Ì£¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¤¤ê¤Ã¤È¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£ÉûºÚ¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë°ì»®¡£
¤³¤ì¤ÏÀÖ¥ï¥¤¥ó¤â¹ç¤¤¤½¤¦¡Ä¡Ä¡£
¥°¥é¥¹ÊÒ¼ê¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤Ã¤Æ¢ö
¡Ø²ê¤Ò¤¸¤¤ÈÍÈ¤²¤´¤Ü¤¦¤ÎÇß¥µ¥é¥À¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
²ê¤Ò¤¸¤¡Ê´¥Áç¡Ë¡Ä¡Ä8g
¤´¤Ü¤¦¡Ä¡Ä1/4ËÜ¡ÊÌó50g¡Ë
»ç¶Ì¤Í¤®¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¶Ì¤Í¤®¡Ë¡Ä¡Ä1/4¸Ä¡ÊÌó50g¡Ë
½ÕµÆ¡Ä¡Ä1/2¤ï¡ÊÌó100g¡Ë
¡Ò¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡Ó
Çß´³¤·¡Ê±öÊ¬12¡ó¡¢¼ï¤ò½ü¤¤¤ÆºÙ¤«¤¯¤¿¤¿¤¯¡Ë¡Ä¡Ä1¸ÄÊ¬ ¡¡
¤´¤ÞÌý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2 ¡¡
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2 ¡¡
¿Ý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2 ¡¡
¤ß¤ê¤ó¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê3ÇÜÇ»½Ì¡Ë¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
ÊÒ·ªÊ´¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
ÍÈ¤²Ìý¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¤Ò¤¸¤¤Ï¤µ¤Ã¤ÈÀö¤Ã¤Æ¿å¤Ë10Ê¬¤Û¤É¤Ä¤±¤Æ¤â¤É¤·¡¢¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¤ÆÇ®Åò¤ò¤«¤±¡¢¿å¤±¤ò¤¤ë¡£¤´¤Ü¤¦¤ÏÊñÃú¤ÎÇØ¤ÇÈé¤ò¤³¤½¤²¡¢¥Ô¡¼¥é¡¼¤ÇÇö¤¯¥ê¥Ü¥ó¾õ¤Ë¤½¤®¡¢¿å¤Ë5Ê¬¤Û¤É¤µ¤é¤¹¡£»ç¶Ì¤Í¤®¤ÏÁ¡°Ý¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë²£¤ËÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¿å¤Ë5Ê¬¤Û¤É¤µ¤é¤·¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ë¡£½ÕµÆ¤ÏÍÕ¤òÅ¦¤ß¡¢·Ô¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¤´¤Ü¤¦¤Î¿å¤±¤ò¤¤Ã¤Æ¤á¤ó¤Ä¤æ¤ò¤«¤é¤á¡¢ÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍÈ¤²Ìý¤ò¹â¤µ3cm¤Û¤ÉÆþ¤ì¡¢Äã¤á¤ÎÃæ²¹¡Ê170¡î¡£´¥¤¤¤¿ºÚÈ¤¤ÎÀè¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÄì¤ËÅö¤Æ¤ë¤È¡¢ºÙ¤«¤¤Ë¢¤¬¥·¥å¥ï¥·¥å¥ï¥Ã¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°½Ð¤ëÄøÅÙ¡Ë¤ËÇ®¤¹¤ë¡£¤´¤Ü¤¦¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤È¤¤É¤¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é2Ê¬¤Û¤ÉÍÈ¤²¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÌý¤ò¤¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¤Ò¤¸¤¡¢»ç¶Ì¤Í¤®¡¢½ÕµÆ¤Ï¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¡Ê2¡Ë¤ò¤Î¤»¤ë¡£¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎºàÎÁ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¡¢¥µ¥é¥À¤Ë¤«¤±¤ë¡£
²¿ÅÙ¤âºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¥µ¥é¥À¡£¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤âµ¤¤¬¤¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥é¥¹¤ò»ý¤Ä¼ê¤¬¼«Á³¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£