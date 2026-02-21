¡ÚºÇ¶¯¤Î»ëÎÏ²þÁ±¿©¡ÛÏ·²½ËÉ»ß¡¦·ìÎ®²þÁ±¤Ë¤â¸ú¤¯!? ¹õ·Ï¥Ö¥É¥¦¤ÈÀÖ¥ï¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ËÎÉ¤¤¥ï¥±¡Ú£±½µ´Ö¤Ç¾¡¼ê¤ËÌÜ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ëÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤´¤¤ÊýË¡¡Û
ºÇ¹â¤Î»ëÎÏ²þÁ±¿©¡Ö¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¡×①¡¡¡Ö¹õ·Ï¥Ö¥É¥¦¡×¤È¡ÖÀÖ¥ï¥¤¥ó¡×
¿¢Êª¤¬»ç³°Àþ¤ä³²Ãî¡¢ÉÂ¸¶¶Ý¤«¤é¼«¤é¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤¿Å·Á³À®Ê¬¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¥±¥ß¥«¥ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Î¿§ÁÇ¤ä¶ìÌ£¡¢½ÂÌ£À®Ê¬¤¬¤½¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬ÌÜ¤Ë¤è¤¤À®Ê¬¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡Ö¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¡×¤â¥Õ¥¡¥¤¥È¥±¥ß¥«¥ë¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£¶¯ÎÏ¤Ê¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©ºà¤¬¡Ö¥Ö¥É¥¦¡×¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¿§¤ÎÇ»¤¤¡Ö¹õ·Ï¥Ö¥É¥¦¡×¤Ë¤Ï¤È¤ê¤ï¤±Â¿¤¯¤Î¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹õ·Ï¥Ö¥É¥¦¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥È¥·¥¢¥Ë¥ó¡×¤¬ËÉÙ¡£¥¢¥ó¥È¥·¥¢¥Ë¥ó¤ÏÌÜ¤ÎÌÖËì¤äÇ¾¤Î·ìÎ®¤ò¤è¤¯¤¹¤ëºîÍÑ¤ä¡¢ÌÖËì¤Î¿§ÁÇ¤ÎÆ¯¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤ÆÌÜ¤ÎÈè¤ì¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¡Ö¥ì¥¹¥Ù¥é¥È¥íー¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢Ï·²½ËÉ»ß¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Ï¼Â¤è¤ê¤âÈé¤ä¼ï¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ö¥É¥¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÉºÇ¶¯¡É¤Ê¤Î¤Ï¡¢Èé¤´¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¹õ·Ï¥Ö¥É¥¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èé¤ä¼ï¤´¤ÈÄÒ¤±¹þ¤ó¤ÇÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿¡ÖÀÖ¥ï¥¤¥ó¡×¤â¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¥Ö¥É¥¦¤Î¼ï¤Ë¤â¡Ö¥×¥í¥¢¥ó¥È¥·¥¢¥Ë¥¸¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¹³»À²½ºîÍÑ¤È·ìÎ®²þÁ±¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ï£±Æü£µ～£¶Î³¤¬ÌÜ°Â¡£²ÌÊª¤ÏÅü¼Á¡Ê²ÌÅü¡Ë¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¿©¤Ù¤¹¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Èé¤´¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ö¹õ·Ï¥Ö¥É¥¦¡×¤¬°ìÈÖÌÜ¤Ë¤¤¤¤
¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ö¥É¥¦¤ÏÌÜ¤Ë¤¤¤¤²ÌÊª¤ÎÂåÉ½¡£¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Ï¼ç¤ËÈé¤È¼ï¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Èé¤´¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÉÊ¼ï¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹õ·Ï¥Ö¥É¥¦¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÉÊ¼ï¡Û
µðÊö¡¢¥Ô¥ªー¥Í¡¢¥«¥Ù¥ë¥Í¡¦¥½ー¥ô¥£¥Ë¥è¥ó¤Ê¤É
¥Ö¥É¥¦¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÌÜ¤Ë¤¤¤¤¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë
¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¶¯¤¤¡¢ÌÖËì¤ÎÊÝ¸î¡¢°Å½ç±þ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡£
·ìÎ®²þÁ±¡¢¹³±ê¾É¤Ê¤É¡£
²«ÈÃÉôÊÝ¸î¡¢²ÃÎð²«ÈÃÊÑÀÍ½ËÉ¤Ê¤É¡£
¡À¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤ÏÈé¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Èé¤´¤È¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡¿
Èé¤´¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¹õ·Ï¥Ö¥É¥¦¤ÎÉÊ¼ï¡Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡Ë
¥Ê¥¬¥Î¥Ñー¥×¥ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Óー¥È¡¢¹ÃÈå¥¥ó¥°¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥¹¥¿ー ¤Ê¤É
Èé¤â¼ï¤â´Ý¤´¤È»È¤¦ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ÏºÇ¶¯
£±ÇÕ¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¡ÊÌó100mL¡Ë¤Ë¤Ï200～300mg¤Î¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤à¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ë¿´¼À´µ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¡¢Æü¡¹Å¬ÎÌ¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È·ò¹¯¤Ë¤è¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
