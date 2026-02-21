Ï»º¬¡¦Ï»¶¤ËÏ»¼±¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¿Í´Ö¤¬Ç§¼±¤Ç¤¤ë18¤ÎÎÎ°è¡Ö½½È¬³¦¡×¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿°ÕÌ£¤È¤Ï¡©¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ÈÌ¼ã¿´·Ð¡Û
Ï»¼±¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö½½È¬³¦¡×¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Ê¤¤
Ìµ´ã³¦Çµ»êÌµ°Õ¼±³¦¡Ê¤à¤²¤ó¤«¤¤¡¡¤Ê¤¤¤·¤à¤¤¤·¤¤«¤¤¡Ë
¤³¤³¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡Ò»ä¡Ó¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¤Î½½Æó½è¤Ï¡¢¡Ö´ã¡¦¼ª¡¦É¡¡¦Àå¡¦¿È¡¦°Õ¡×¤ÎÏ»º¬¡ÊÏ»¤Ä¤Î´¶³Ð¡Ë¡¢µÚ¤Ó¡Ö¿§¡¦À¼¡¦¹á¡¦Ì£¡¦¿¨¡¦Ë¡¡×¤ÎÏ»¶¡Ê´¶³Ð¤ÎÂÐ¾Ý¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢½ôË¡¤Î¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ò»ä¡Ó¤Îº¬µò¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÏ»¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÏ»º¬¤¬Ï»¶¤òÇ§¼±¤¹¤ëºîÍÑ¡×¤Ç¡¢¡ÖÏ»¼±¡Ê¤í¤¯¤·¤¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£Ï»º¬¡¦Ï»¶¤Î½½Æó½è¤Ë¡¢Ï»¼±¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤ò¡Ö½½È¬³¦¡Ê¤¸¤å¤¦¤Ï¤Á¤«¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³¦¡×¤â¡Ö½è¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¸¶¸ì¤Ë¾È¤é¤¹¤È¡Ö¡Ò»ä¡Ó¤Îº¬µò¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£ÈÌ¼ã¿´·Ð¤Ï¡¢¤³¤ÎÏ»¼±¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤Î´¶³Ð¤Ê¤ÉÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿¶ÃÏ¤¬¤¢¤ë
Ï»¼±¤È¤Ï¡Ö´ã¼±¡¦¼ª¼±¡¦É¡¼±¡¦Àå¼±¡¦¿È¼±¡¦°Õ¼±¡×¤ÎÏ»¤Ä¤Ç¤¹¡£½½È¬³¦¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ï»º¬¡¦Ï»¶¤Î½½Æó½è¤ò´Þ¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡Ö³¦¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡Í×¤Ï¿Í´Ö¤Î´¶³Ð¤È¤½¤ÎÂÐ¾Ý¡¢Ç§¼±ºîÍÑ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÎóµó¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö´ã³¦¡¦¼ª³¦¡¦É¡³¦¡¦Àå³¦¡¦¿È³¦¡¦°Õ³¦¡¦¿§³¦¡¦À¼³¦¡¦¹á³¦¡¦Ì£³¦¡¦¿¨³¦¡¦Ë¡³¦¡¦´ã¼±³¦¡¦¼ª¼±³¦¡¦É¡¼±³¦¡¦Àå¼±³¦¡¦¿È¼±³¦¡¦°Õ¼±³¦¡×
ÈÌ¼ã¿´·Ð¤Î¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢±¦¤Î¡Ö½½È¬³¦¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ°Äó¤Ç½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÇµ»ê¡×¤È¤Ï¡Ö´Ö¤Î¤â¤Î¤ò¾ÊÎ¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢±¦¤ËÎóµó¤·¤¿¡Ö´ã³¦¤«¤é¡Ê´Ö¤Î¤â¤Î¤ò´Þ¤á¤¿¡Ë°Õ¼±³¦¤Þ¤Ç¡×¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Á°¹à¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¡¢´¶³Ð¤Î¤Ê¤¤¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤Î´¶³Ð¤Ê¤ÉÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿¶ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ÈÌ¼ã¿´·Ð¡Ù
Ãø¡§µÜºäÍ¨¹¿¡¡ÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò´©
¼¹É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¿¿¸À½¡¤ÎÁÎ¡¢Ê©¶µ³Ø¼Ô¡£1950Ç¯¡¢Ä¹Ìî¸©²¬Ã«»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¹âÌî»³Âç³ØÊ©¶µ³Ø²ÊÂ´¡£Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡ºß³ØÃæ¡¢Ê¸Éô¾Ê¹ñºÝ¸òÎ®À©ÅÙ¤Ç¥¤¥ó¥É¡¦¥×¥ÍーÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¡¢Å¯³ØÇî»Î¤Î³Ø°Ì¼èÆÀ¡£²¬Ã«»Ô¤Î¿¿¸À½¡ÃÒ»³ÇÉ¾È¸÷»û½»¿¦¡£