¤Ï¤·¤Î¤¨¤ß¡¡Ìó30Ç¯½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¡¡º£¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤é¤·¤¯Á°¿Ê¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤·¤Î¤¨¤ß¡Ê52¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ìó30Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤òÎ¥¤ì¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¡¢¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Ìó30Ç¯¤ËÅÏ¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Òº´Æ£´ë²è¤òÎ¥¤ì¡¢º£¸å¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª»Å»ö¤¬¡¢»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢»õáÚ¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤â¡Ä¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤âË»¤·¤¯¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤â¡Ä¡£¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¤Î¡¢·ëº§¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¡£½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¡¢¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿»þ¤â¡Ä¡£º´Æ£¼ÒÄ¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤Î»ä¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Á°»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¡Ø·ÝÇ½³¦¤Ï³Ú¤·¤¤¤È¤³¤í¡£Í¥¤·¤µ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¡Ù¤½¤ó¤ÊÊâ¤ßÊý¤ò¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇëËÜ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÊâ¤ßÊý¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤é¤·¤¯Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤·¤Î¡£¡ÖÌÀ¤ë¤¯¡ª¸µµ¤¤Ë¡ªÅù¿ÈÂç¤Ç!!º£¸å¤È¤â¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ï¤·¤Î¤ÏÇëËÜ¶Ö°ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î±é·à½¸ÃÄ¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó·àÃÄ¡×1´üÀ¸¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£1996Ç¯7·î¤«¤éTBS¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£1998Ç¯4·î¤Ë·ÝÌ¾¤ò¤Ò¤é¤¬¤ÊÉ½µ¤Ë²þÌ¾¡£Æ±Ç¯¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÈÉ±ÍÍ¡É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤Î¹ËÅç¶¿ÂÀÏº¤È2009Ç¯¤Ë·ëº§¡£15Ç¯10·î16Æü¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡£ÃÂÀ¸¤·¤¿½÷»ù¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤Ê¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£