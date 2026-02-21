À¤³¦½éÄ©Àï¤ÎÊ¿²¬¥¢¥ó¥Ç¥£ »î¹ç2ÆüÁ°¥Ù¥¬¥¹Æþ¤ê¤â·×ÎÌ¥Ñ¥¹¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àï¤¤¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡×¥é¥Ã¥»¥ë¤È½éÂÐÌÌ
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡²¦¼Ô¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥¥¥¢¥ó¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡Ô12²óÀï¡Õ¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Ê¿²¬¥¢¥ó¥Ç¥£¡Ê2026Ç¯2·î20Æü¡¡ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¡T¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦½éÄ©Àï¤¹¤ëWBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé1°Ì¡¦Ê¿²¬¥¢¥ó¥Ç¥£¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢·èÀï¤ÎÃÏ¡¢ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÁ°Æü·×ÎÌ¤ËÎ×¤ß139¡¦5¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó63¡¦3¥¥í¡Ë¤Ç°ìÈ¯¥¯¥ê¥¢¡£²¦¼Ô¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥¥¥¢¥ó¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê29¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥È¤Î140¥Ý¥ó¥É¡Ê63¡¦5¥¥í¡Ë¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£
¡¡·×ÎÌ¸å¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï»þÀÞ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢²¦¼Ô¥é¥Ã¥»¥ë¤ÈÌó30ÉÃ´Ö´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÊÌ¤ìºÝ¤Ë¤Ï²¦¼Ô¤Îº¸¸ª¤òÃ¡¤¤¤Æ·òÆ®¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï»î¹ç10ÆüÁ°¤ËÅÏÊÆ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬½¢Ï«¥Ó¥¶¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢»î¹ç2ÆüÁ°¤Ë¸½ÃÏÆþ¤ê¤¹¤ë¡Ö¥É¥¿¥Ð¥¿ÅÏÊÆ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿²¬¤À¤¬¡Ö»þº¹¤Ü¤±¤ÎÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£¥é¥Ã¥»¥ë¤Ï¤È¤Æ¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àï¤¦¤Î¤¬ÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿²¬¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËTBS·Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤ÎSUPER¤«¤é¤¯¤êTV¡×¤Ë¡Èµã¤Ãî¥¢¥ó¥Ç¥£·¯¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¥¬¡¼¥Ê·ÏÊÆ¹ñ¿Í¤Î¸µ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢Éã¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥³¥¸¥ç¤µ¤ó¤Î¼ê¤Û¤É¤¤Ç¡¢4ºÐ¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò³«»Ï¡£13Ç¯12·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢24Ç¯9·î¤Ë¤ÏWBAÀ¤³¦Æ±µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç9²óTKO¾¡¤Á¤·¡¢Àµµ¬²¦¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¿²¬¤¬¾¡¤Æ¤Ð1992Ç¯4·î¤ËÊ¿ÃçÌÀ¿®¤¬¥á¥¥·¥³¤Ç½é²ó1Ê¬32ÉÃTKO¾¡¤Á¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó34Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¿Í¤¬Æ±µé¤Ç¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£Ç°´ê¤ÎÀ¤³¦Àï¤Ë¸þ¤±¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àï¤¤¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤ÀÊ¿²¬¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤«¤éKO¡¢È½Äê¤É¤Á¤é¤Ç¾¡Íø¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ê¾¡¤Æ¤ì¤Ð¡Ë²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£