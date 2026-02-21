¿¥ÅÄ¿®À®¡¢º£¤ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¡È¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¡É¤È16Ç¯Á°¤Ë°Õ³°¤Ê¸òÎ®¡Ö15ºÐ¤Ç¥¹¥¿¡¼¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¡×
2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥ª¥Õ¥ì¥³¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¡¢¿¥ÅÄ¿®À®¡Ê¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤È»³¸ý¹ä»Ë¡ÊÊ¿¾»¸ÞÎØ¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò·Ð¸³¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢Âç²ñ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¢Â¦¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿¥ÅÄ¿®À®¡¢º£¤ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¡È¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¡É¤È16Ç¯Á°¤Ë°Õ³°¤Ê¸òÎ®¡Ö15ºÐ¤Ç¥¹¥¿¡¼¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¡×
2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¿¥ÅÄ¤Ï¡¢³«²ñ¼°¤Î±ÇÁü¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤ä¡¼²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤ÎÎ¢¤Ç²á¹ó¤ÊÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤Î³«²ñ¼°¤Þ¤Ç³°¤Ç6»þ´ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Õ³°¤ÊÎ¢ÏÃ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡ÖÂÔ¤Ä¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤Æ¤Ã¤¤êÃÈ¤«¤¤Éô²°¤ÇÂÔ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢É¹ÅÀ²¼¤Î²ñ¾ì¤Ç¤º¤Ã¤ÈÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤«¤âºÂ¤é¤ºÎ©¤Á¤Ç6»þ´Ö¤â¡×¤È¤¢¤ÎÆü¤Îµ²±¤¬ÁÉ¤ê¡¢¤Ü¤ä¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
ÅÓÃæ¤«¤éÎó¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ãë²á¤®¤Ë½¸¹ç¤·¤Æ¤«¤éÌë¤Ë¼°¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÔµ¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³«²ñ¼°¤¬°ìÈÖÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê²á¹ó¤ÊÂÔ¤Á»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ÞÎØ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ®½Å¤Ê½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿¤«µÇ°¤Ë»£¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¡Ë郄ÌÚÈþÈÁÁª¼ê¡£¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Î¤È¤¤Ï15ºÐ¤Ç¡¢¡ÊÃæ³ØÀ¸¤Ç¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ê¤ó¤Æ¡Ë¥¹¥¿¡¼¤À¤È¤¹¤´¤¤ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤°¤é¤¤¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡×
Åö»þ¡¢郄ÌÚ¤Ï¼å´§15ºÐ¤Ç¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢4Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤âÊ£¿ô¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¡¢°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤Ç¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
°ìÊý¡¢2018Ç¯¤ÎÊ¿¾»¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»³¸ý¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Îµ²±¤À¤È¡¢¡Ê³«²ñ¼°¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ï¡Ë1»þ´Ö¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£¤³¤ì¤Ë¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö±³¤Ç¤·¤ç!?¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
»³¸ý¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë³°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¿µ²±¤Ê¤¤¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë»þ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±©À¸·ë¸¹·¯¤È¤â¡×¤È¾Ú¸À¡£¤·¤«¤â³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²°Æâ¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö6»þ´Ö¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÆ±¾ð¤¹¤ë»³¸ý¤Ë¡¢¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö2010Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Î8Ç¯¤Ç¡Ä¤½¤¦¤Ê¤ó¤ä¡Ä¡×¤È¡¢±¿±Ä¤Î·àÅª¤Ê¿Ê²½¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£