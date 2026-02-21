Íè½µ¤Î¡Ú¿·µ¬¸ø³«(IPO)ÌÃÊÁ¡Û ¥¤¥Î¥Ð¥»¥ë¡¢¥®ー¥¯¥êー
¡ü 2·î24Æü ――――――――――――――
¢¡¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø³«»Ô¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡<504A> ¥¤¥Î¥Ð¥»¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¡¡¡¡°åÌôÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¡ÊØ¼º¶Ø¡¢Ç¢¼º¶Ø¼À´µ¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¡¢À½Â¤¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡Ú¶ÈÀÓ¥Çー¥¿¡Û Çä¾å¹â¡¡¡¡±Ä¶ÈÍø±×¡¡¡¡·Ð¾ïÍø±×¡¡¡¡ºÇ½ªÍø±×¡¡¡¡£±³ôÇÛÅö
¡¡¡¡¡¡2025Ç¯12·î´ü¡¡¡¡¡¡¡¡0¡¡¡¡¡¡ -2401¡¡¡¡¡¡ -3040¡¡¡¡¡¡ -3041¡¡¡¡¡¡¡¡0.00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ã±°Ì¤Ï¡¢Çä¾å¹â¡¢Íø±×¹àÌÜ¤¬É´Ëü±ß¡¢£±³ôÇÛÅö¤Ï±ß¡£
¡¡¡Ú¼ç´´»ö¡ÛÌîÂ¼ëú·ô
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·¡Û
¡¡¡¡¸øÊç840Ëü³ô¡¢Çä¤ê½Ð¤·72Ëü5300³ô¤Î¤Û¤«¡¢
¡¡¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·136Ëü8700³ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¡Û¡¡1350±ß
¡¡¡ÚÄ´Ã£»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¡Û¸¦µæ³«È¯»ñ¶â¡¢¥íー¥óÊÖºÑ»ñ¶â¤ª¤è¤Ó±¿Å¾»ñ¶â¤Ê¤É¡£
¡ü 2·î27Æü ――――――――――――――
¢¡¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø³«»Ô¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡<505A> ¥®ー¥¯¥êー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¡¥µー¥Ó¥¹¶È¡¡¡¡
¡¡¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¡IT¡Ê¾ðÊóµ»½Ñ¡Ë¡¦¥¦¥§¥Ö¡¦¥²ー¥à¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡Ú¶ÈÀÓ¥Çー¥¿¡Û Çä¾å¹â¡¡¡¡±Ä¶ÈÍø±×¡¡¡¡·Ð¾ïÍø±×¡¡¡¡ºÇ½ªÍø±×¡¡¡¡£±³ôÇÛÅö
¡¡¡¡¡¡2025Ç¯ 5·î´ü¡¡¡¡ 7147¡¡¡¡¡¡¡¡ 703¡¡¡¡¡¡¡¡ 704¡¡¡¡¡¡¡¡ 493¡¡¡¡¡¡ 13.50
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ã±°Ì¤Ï¡¢Çä¾å¹â¡¢Íø±×¹àÌÜ¤¬É´Ëü±ß¡¢£±³ôÇÛÅö¤Ï±ß¡£
¡¡¡Ú¼ç´´»ö¡ÛÌîÂ¼ëú·ô
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·¡Û
¡¡¡¡Çä¤ê½Ð¤·321Ëü³ô¤Î¤Û¤«¡¢
¡¡¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·48Ëü1500³ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¡Û¡¡1900±ß
¡¡¡ÚÄ´Ã£»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¡Û－
