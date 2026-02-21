2·î28ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡×¤ÏÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ
2026Ç¯2·î28ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡×¤ÏÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¤ÎÎ¹¡£
Î¹¿Í¤Ï¡¢°ËÌîÈø·Å¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡£
ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ
ÎýÇÏ¶è¤Î¸÷¤¬µÖ¤«¤é¡¢Ï»ËÜÌÚ¡¦ÃÛÃÏ¡¦Î¾¹ñ¤Ê¤É¤òÄÌ¤êÅÔÄ£Á°¤Þ¤Ç¡¢6¤Î»ú¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÁö¤ëÁ´38±Ø¡¢Áíµ÷Î¥40.7km¤ÎÏ©Àþ¡£¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢µÞ¥«¡¼¥Ö¡¢µÞ¸ûÇÛ¤Ç¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤ÇÄãÁû²»²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÌîÈø·Å¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë
1990Ç¯6·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£Hey! Say! JUMP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
2007Ç¯11·î14Æü¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
ÄÌ»»36ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ï¥Ë¥«¥ß¡Ù¤¬2026Ç¯2·î11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£