¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤¬£²£°ÆüÇÛ¿®¤Î£Á£Â£Å£Í£Á¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Íç·Ý¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿°æ¼ê¤À¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤¬·ã¸º¡£Åìµþ¤Î»Å»ö¤¬¸º¤ë°ìÊý¤ÇÃÏ¸µ¡¦·§ËÜ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢£²£°£±£¸Ç¯¤Ë°Ü½»¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤±¤·¤Ë°Ü½»¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ªÁ°¡¢¼ä¤·¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¤¤¦¡£°æ¼ê¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ï¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤â¡Ø¤ªÁ°¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼Æþ¤Ã¤Æ¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Ù¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°Ü½»¤·¤¿È¾Ç¯¸å¤Ë¡¢¤¿¤±¤·¤¬¡Ö°æ¼ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ·§ËÜ¤Ç¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ª¾Ð¤¤Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡×¤ò³«ºÅ¡£¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤ËÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¿¤±¤·¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â²¶¤Ï·§ËÜ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÁ°Æü¤Ë¿·´´Àþ¤ÇÇîÂ¿¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢·§ËÜ¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤ÏÂçÀ®¸ù¤·ÂÇ¤Á¾å¤²¤ÎÀÊ¤Ç¡¢¤¿¤±¤·¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö°æ¼ê¤òËÜÅö¤Ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡Ö¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£°æ¼ê¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç£±ÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶³´¿¼¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£