¡¡¡Ö´°·ë¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¡×¡£¤½¤ó¤Ê´ñÀ×¤ß¤¿¤¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¤Ë¤ÏÊ¿Á³¤Èµ¯¤³¤ë¡£2009Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤Ä¹ÊÔ¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡×¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤È´°Á´¿·ºî²è¤Ç¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂçË½¤ì¡ª¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡Èº£¤Î¡Ø¶äº²¡Ù¡É¤À¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤±¤¿¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ç®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºäÅÄ¶ä»þÌò¡¦¿ùÅÄÃÒÏÂ¡¢»ÖÂ¼¿·È¬Ìò¡¦ºå¸ýÂç½õ¡¢¿À³ÚÌò¡¦Å£µÜÍý·Ã¤Î3¿Í¤Ë¡¢À©ºî·èÄê»þ¤Î¾×·â¤«¤é¡¢¸½¾ì¤Ë½É¤ë¿®Íê¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¡×¤Þ¤Ç¡½¡½¾Ð¤Ã¤Æ¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡È¥Á¡¼¥à¡Ø¶äº²¡Ù¡É¤Îº£¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛËü»ö²°¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤ò¸ì¤ë¡ª
¢£¡ÖÀäÂÐ¥É¥Ã¥¥ê¤À¤í¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢µÈ¸¶±ê¾åÊÓ¤Î¡ÈºÆÅÀ²Ð¡É
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ï2009Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¿··à¾ìÈÇ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ©ºî¤òÃÎ¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¿ùÅÄ¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤Î°Î¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ö²ñ¼Ò¹Ô¤¯¤«¤é¡×¤ÈµÞ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤º¡Ö¥¥ã¥¹¥ÈÊÑ¤ï¤ë¤ä¤Ä¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÍè¤¿¤Î¤Ï¡Ö·à¾ìÈÇ¤Ç¡ØµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡Ù¤ò¿·ÂÎÀ©¡¦´°Á´¿·ºî²è¤Ç±Ç²è²½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡¢Á´Á³¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¡ÖÀäÂÐ¥É¥Ã¥¥ê¤À¤í¡×¤Ã¤Æ¡£
ºå¸ý¡§¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¥É¥Ã¥¥ê¤À¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿ùÅÄ¡§¡Ö¤³¤ì¡¢¡Ø¶ô¢þ-Îí-¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë³¸¤ò³«¤±¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¦¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¡Ö°ã¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ¿¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºå¸ý¤µ¤ó¤Ë¡Ö°Î¤¤¿Í¡¢Íè¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡ÖÍè¤¿¤è¡×¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¸ý¡§ËÍ¤Ï¤â¤¦±Ç²è¡Ø¶äº² THE FINAL¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ç´°·ë¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤ÀFINAL¤·Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¡¢Ê¹¤±¤Ð¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¿ùÅÄ¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ºÇ½é¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤ë¤¦¤Á¤ËÂæËÜ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢¤ä¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
Å£µÜ¡§»ä¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡Ö¿ôÇ¯¸å¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â´¶¤È¤·¤Æ¤â¤«¤Ê¤êÌ¤Íè¤Î¤³¤È¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤¹¤®¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¡ÖËÜÅö¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿··à¾ìÈÇ¤Ç¤Ï¸¶ºî¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¿ùÅÄ¡§PV¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þ¡Ö¿¿ÁªÁÈ¤ä·Ë¤Ã¤Æ²¿¤·¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î»ëÅÀ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºå¸ý¡§¤¢¤È¿·¥¥ã¥é¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¡¢¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ã¤ÆÁÇÄ¾¤Ë»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¼«Á³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Å£µÜ¡§ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¯¤¯¤é¤¤ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¸¶ºî¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥«¥á¥é¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤¦¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¡ÈÍí¤ßÊý¡É¤¬¤¹¤´¤¯¼«Á³¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡½¡½¡ÈÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¸½¾ì¡É¤¬°é¤Æ¤¿¶¯¤µ
¡½¡½Ë±Àç¤È¤¤¤¦¶¯Å¨¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Ãæ¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¡ÖËü»ö²°¤Îå«¡×¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºå¸ý¡§¤â¤¦¡¢¿®¤¸¤¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¿®Íê´¶¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡Ö¼¡²ñ¤¦»þ¤ÏÍÛ¤Î²¼¤Ç¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦3¿Í¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿ùÅÄ¤µ¤ó¡¢Å£µÜ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¿ùÅÄ¡§¤³¤¦¤¤¤¦»þ¡¢¤è¤¯¡Ö°Õ¼±¤Î¹â¤¤¥³¥á¥ó¥È¡×¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¦¤Þ¤¯¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£
Å£µÜ¡§»ä¤â¶ì¼ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿ùÅÄ¡§¤Ç¤â¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¡È°¤¤¶ÛÄ¥´¶¡É¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¶õµ¤¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¡£¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼Â¤ÏºÇ½é¤Îº¢¡¢¤½¤ì¤ò°ìÈÖ»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¿¤Î¤ÏËÍ¼«¿È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¤ã¡×¡ÖÁá¤¯·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤Æ¡¢Í¾·×¤ÊÎÏ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï¡È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¶õµ¤¡É¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡Ø¶äº²¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤¹¤é¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡¢¡Ö½ª¤ï¤ë½ª¤ï¤ëº¾µ½¡×¤È¤«¡¢º£²ó¤Î¡ÖµÈ¸¶Âç±ê¾å¡×¤È¤«¡Ä¡Ä¤è¤¯¤³¤ó¤ÊÌ¾Á°ÉÕ¤±¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡ÈºîÉÊ¤ÎÄ¹½ê¡É¤¬¼«Á³¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤µ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î´¶³Ð¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½Ä¹¤¯¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¿º£¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Å£µÜ¡§¤³¤Î3¿Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·¿Í¤Îº¢¤«¤é°ì½ï¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤³¤ÎºÂÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±¿Æ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿®Íê´¶¤â°Â¿´´¶¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Î¸½¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¿ùÅÄ¡§¶ìÏ«¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿´ÖÊÁ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÊÌ¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤Î¸½¾ì¤ÇÅ£µÜ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¡¢Ì¾Á°¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö½õ¤«¤ë¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¸ý¡§¿¿ÁªÁÈ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤«¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤ª¤Ã¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤è¤Í¡£
¿ùÅÄ¡§¿·¤·¤¤´Ø·¸À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£ºî¤Î¥¬¥ä¤ä¥â¥Ö¤ò±é¤¸¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ï¿·¤¿¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¡Ø¶äº²¡Ù¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¡×¡Ö¹¥¤¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×À¤Âå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤ÏÀÎ¤ÈÌÀ³Î¤Ë°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÆ¯¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£ºî²è¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä´ÆÆÄ¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¹¥¤¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¶õµ¤¤¬¸½¾ì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²¹¤«¤µ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ºå¸ý¡§Ä¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£
¢£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï½ÅÍ×¤ÊÁªÂò¤ÎÏ¢Â³¡×3¿Í¤¬¸ì¤ë¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È
¡½¡½¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡×¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾¥¼¥ê¥Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿ùÅÄ¡§¤¸¤ã¤¢¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁª¤ó¤ÀÌ¾¥¼¥ê¥Õ¤ò¤³¤Á¤é¤Î°¸Àè¤Þ¤Ç¡£
ºå¸ý¡§¤Ê¤ó¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ËÍê¤ë¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿ùÅÄ¡§¤À¤Ã¤ÆËÍ¤é¡¢¤â¤¦20Ç¯¶á¤¯¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤¤²Ã¸º¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ºå¸ý¡§¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
Å£µÜ¡§Ì¾¥¼¥ê¥Õ¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¹¤®¤Æ¡¢»ä¤â»ñÎÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¸«¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡Ö¶ä¤Á¤ã¤ó¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤â¤Þ¤¿¡Ö¶ä¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤ì¤¬Ì¾¥¼¥ê¥Õ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤â¤¦Á´Éô¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ùÅÄ¡§Æ±¤¸ÓÒÅÇ¤ÏÆóÅÙ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Å£µÜ¡§¥¨¥â¤¯¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºå¸ý¡§¤½¤¦¤«¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¨¥â¤µ¤«¡ª
¿ùÅÄ¡§¸·¤·¤¤¡ª¡¡¤â¤¦µö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ºå¸ý¡§Ì¾¥¼¥ê¥Õ¤ÎÍò¤Ç¤¹¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£
¿ùÅÄ¡§¤Ê¤Î¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤Á¤é¤Î°¸Àè¤Ë¡£
ºå¸ý¡§¤À¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤ËÍê¤ë¤Ê¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¤ÉúÅÆ¤ÎÌ¾¥¼¥ê¥Õ¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï½ÅÍ×¤ÊÁªÂò¤ÎÏ¢Â³¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºå¸ý¡§ËÍ¤Ï¤â¤¦¡¢¤³¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤«¤²¤Ç¥â¥Ó¥ë¢þ¡¼¥Ä¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ä¡Ä¤¢¡¢¥â¥Ó¥ë¢þ¡¼¥Ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ¼Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ùÅÄ¡§ËÜÅö¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÏ¢Â³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢·ë²ÌÏÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼Â¤ÏµîÇ¯¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÊý¸þÀ¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ëºå¸ý¤µ¤ó¤«¤é¡¢µÞ¤Ë¡Ö¥¸¡¼¥¯¢þ¥¯¥¹´Ñ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¬Íè¤Þ¤·¤Æ¡£
¤½¤ì¤Ç¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä¾ÀÜ¡¢Åú¤¨¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Á´Á³°ã¤¦¤È¤³¤í¤«¤é±ó²ó¤·¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£·ë¶É¤º¤Ã¤È¡¢¡ÈÁªÂò¤ÎÏ¢Â³¡É¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£ÎÉ¤¤¤«°¤¤¤«¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·è¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Å£µÜ¡§»ä¤â¡¢À¼Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë»¨»ï¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö±þÊç¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î»þ¤ÎÀª¤¤¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¹çÃ×¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
ºå¸ý¡§¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤âÀ¼Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬1Ç¯ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥â¥Ó¥ë¢þ¡¼¥Ä¤Ë¾è¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£
¿ùÅÄ¡§¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ºå¸ý¡§·ë¶É¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤Î·ë²Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¿ùÅÄ¡§¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¡¢¤¼¤Ò·«¤êÊÖ¤·¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Åö»þ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¡Èº£¤Î¼«Ê¬¡É¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯½Ö´Ö¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î¼«Ê¬¤ÏÆóÅÙ¤ÈÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ºå¸ý¡§¿·¤·¤¤Í×ÁÇ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤â¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡×¼«ÂÎ¤¬¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¤³¤ó¤ÀÄ¹ÊÔ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´¿·µ¬¤ÎÊý¤Ë¤â¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â¡Ø¶äº²¡Ù¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Å£µÜ¡§¡Ø¶äº²¡Ù¤¬FINAL¤·¤Æ¤«¤é¤Î´°Á´¿·ºî¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¥ß¥é¥¯¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Äº£¤Ï´î¤Ó¤È¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Èº£¤Î¡Ø¶äº²¡Ù¡É¤ò»×¤¤¤¤êÍá¤Ó¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§µÈÌî¸ËÇ·²ð¡Ë
¡¡¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ¸ø³«Ãæ¡£
