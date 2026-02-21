¥Õ¥£¥®¥å¥¢É½¾´¼°¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¸÷·Ê¤â¡Ä¢ª¡ÖÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡×Àä»¿¤ÎÍò¡¡¡ÈÂåÌò¡É¤Î¿¦¿Í·Ý¤¬¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢Ëü´¶¤Î¸ÞÎØ¥é¥¹¥È±éµ»¡£147.67ÅÀ¡¢¹ç·×224.90ÅÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Æ¼¥á¥À¥ë¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È3¿Í¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿É½¾´Âæ¤Ç¤Î¼«»£¤ê¤ËÂçÈ¿¶Á¤À¡£
¡¡3¿Í¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿É½¾´Âæ¤Ç¡¢¹±Îã¤Î¼«»£¤ê¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êºäËÜ¤À¤Ã¤¿¡£Æ¼¥á¥À¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²¡¤¹¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤¬¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¸ÞÎØ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¡£3¿Í¤¬¥á¥À¥ë¤È¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥Æ¥£¥Ê¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò·Ç¤²¤¿¸«»ö¤Ê¹½¿Þ¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«»£¤êÃ´Åö¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎºäËÜÁª¼ê¡ª¡×¡ÖºäËÜÁª¼ê¤ËÇ¤¤»¤ëÃæ°æÁª¼ê¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¥·¡¼¥ó¡£¼ÂºÝ¤Ë»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¡¢ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤¬¶¦Æ±Åê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï»¿¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼ºÇ¹â¤Ç¤¹¡¡¥¢¥ê¥Ã¥µ¡¢¤«¤ª¤Á¤ã¤ó¡¢°¡Èþ¤Á¤ã¤óÉ½¾´Âæ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦·¨¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤«¤ª¤Á¤ã¤ó¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤¬Ì¾Êª¤À¤Ã¤¿¸Î¤Î¤³¤Î1Ëç¡×
¡Ö¥á¥À¥ê¥¹¥È¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤·Ê¿§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËºäËÜ¤ËÂ÷¤·¤¿Ãæ°æ°¡Èþ¤è¡×
¡Ö²ñ¾ìÁ´Éô¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤ÎÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡ª¡×
¡¡ÉáÃÊ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î¼«»£¤ê¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¡È¿¦¿Í·Ý¡É¤ò¸«¤»¤ëºäËÜ¡£¶¥µ»Ä¾¸å¤ÏÎÞ¤ËÊë¤ì¤¿¤¬¡¢¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ²Ì¤¿¤·¤¿ºÇ¹â¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡£
