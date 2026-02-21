ÆüËÜ¿Í¤ò±ÑÀä»¿¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¡¡ºÇ¹âÉ¾²Á¡Ö8¡×¡Ä½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¡Ö´¿´î¤Î½Ö´Ö¡×
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥óÂç¶¶Í´µª¤¬¥×¥ì¥¹¥È¥ó¡¦¥Î¡¼¥¹¥¨¥ó¥ÉÀï¤Î¸åÈ¾AT¤Ë·è¾¡ÃÆ
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ÎFWÂç¶¶Í´µª¤¬·àÅª¤Ê¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡ÊAT¡Ë¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î20Æü¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè33Àá¤Ç¥×¥ì¥¹¥È¥ó¡¦¥Î¡¼¥¹¥¨¥ó¥É¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬Ã¥¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤Î¤Ê¤«¡¢»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤¬¸åÈ¾¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¶¶¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ÎAT5Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿»³¤Ê¤ê¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÆ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯12·î20Æü¤ÎÂè22Àá¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥ëÀï¡Ê2-0¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨7ÆÀÅÀÌÜ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£24¥Á¡¼¥àÃæ19°Ì¤È¶ì¤·¤à¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ®½Å¤Ê¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¤â¤¿¤é¤¹°ì·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ»æ¡Ö¥é¥ó¥«¥·¥ã¡¼¡¦¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡×¤ÎÁª¼êºÎÅÀ¤ÇÂç¶¶¤ÏÂ¾2¿Í¤ÈÊÂ¤Ö¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î8ÅÀ¡£¡ÖÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¡¢·è¾¡ÅÀ¤ò´Þ¤áÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤Ç¡¢¡Ö½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë