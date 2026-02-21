「ショートトラックコリア」が自尊心を守った。オランダに1位を許したが、金メダル2個で2位になった。

韓国代表チームは21日（日本時間）に行われた女子1500メートルでキム・ギルリと崔萊禎（チェ・ミンジョン）がそれぞれ金メダル、銀メダルを獲得した。その前に行われた男子リレー5000メートルでは銀メダルを追加した。前日まで金メダル1個（女子リレー3000メートル）、銀メダル1個（男子1500メートル）、銅メダル2個（男子・女子1000メートル）だった韓国は金2、銀3、銅2で今大会のショートトラック競技を終えた。

韓国は2018平昌大会（金3、銀1、銅2）でショートトラック全体1位だった。2022北京大会（金2、銀3）もオランダと中国（金2、銀1、銅1）をわずかに上回って1位を守った。しかし今大会ではオランダ（金5、銀1、銅1）にトップを明け渡した。男子代表チームは今大会をノーゴールドで終えた。しかし女子代表チームの善戦でショートトラック強国の地位を守った。

オランダはイエンス・ファントワウトが男子1000メートル、1500メートルで2冠となり、女子選手のクサンドラ・フェルゼブールも500メートルと1000メートルで優勝した。ファントワウトは男子5000メートルリレーの金メダルまで合わせて今大会3冠となった。2014ソチ五輪のビクトール・アン（ロシア、韓国名アン・ヒョンス）以来12年ぶりの3冠王だ。

開催国のイタリアは混合リレー2000メートルで金メダルを獲得した。2025〜26ワールドツアー男女ランキング1位のウィリアム・ダンジヌとコートニー・サロールがいるカナダは金メダル1個（スティーブン・デュボワ、男子500メートル）に終わった。ダンジヌは個人戦ノーメダル、サロールは銅メダル1個（500メートル）。

大韓民国選手団もショートトラックの終盤の善戦で総合順位を上げた。21日午前7時（日本時間）現在、金3、銀4、銅3で総合13位まで上がった。