「ランボルギルリ」が初のオリンピック（五輪）で金メダル2個を首にかけた。キム・ギルリ（22、城南市庁）が女子1500メートルで優勝した。崔萊禎（チェ・ミンジョン、28、城南市庁）は銀メダルを獲得し、大韓民国の五輪最多メダル記録を更新した。

キム・ギルリは21日（日本時間）、伊ミラノ・アイススケートアリーナで行われた2026ミラノ・コルティナ冬季五輪ショートトラック女子1500メートル決勝で2分32秒076をマークして優勝した。崔萊禎は2位で銀メダル。キム・ギルリは女子3000メートルリレーに続いて2冠となった。両選手は笑顔で共に太極旗（韓国の国旗）を持ってリンクを回った。

キム・ギルリと崔萊禎は序盤3、4位だった。コリーヌ・スタダード（米国）、アリアンナ・フォンタナ（イタリア）が先頭圏を形成した。5周目でアリアンナ・シゲル（イタリア）が前に出て両選手ともに抜かれたが、無理はしなかった。

最初は崔萊禎が仕掛けた。7周を残して崔萊禎が外側から追い越して2位に上がった。続いてキム・ギルリが内側から抜いて3位につけた。そして崔萊禎が内側、キム・ギルリが同時に外側から抜いて1、2位となった。キム・ギルリがスピードを上げて最初に決勝ラインを通過し、崔萊禎は2位となった。

キム・ギルリは2023〜24ワールドツアー総合1位で潜在力を見せた。崔萊禎を継ぐ新鋭エースに浮上し、今回の五輪で活躍が期待されていた。スーパーカー「ランボルギーニ」にちなんで「ランボルギルリ」と呼ばれている。1000メートルで銅メダルを獲得したキム・ギルリは、女子3000メートルリレー決勝で華麗な追い抜きを見せてチームを金メダルに導いたのに続き、個人戦の金メダルまで手にして新しいスターの誕生を知らせた。

崔萊禎は韓国五輪通算最多メダル記録の主人公となった。2018平昌（ピョンチャン）五輪（金2、銀1）、2022北京五輪（金1、銀1）で5個のメダルを獲得した崔萊禎は、今大会で個人通算メダル数を7個（金4、銀3）に増やした。秦鍾午（チン・ジョンオ、射撃）、キム・スンフン（アーチェリー）、李承勲（イ・スンフン、スピードスケート、以上6個）を抑え、冬季・夏季五輪を合わせてメダル数で単独1位になった。