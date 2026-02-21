¡ÖºÇ½é¤Î5Ç¯´Ö¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀÖ»ú¡×Æý¤¬¤ó¤ò·Ð¤Æ55ºÐ¤Ç½éº§¡¢Ç¯¾¦23²¯±ß¤Î½÷À¼ÒÄ¹¤Î¡ÈÄü¤á¤Ê¤¤¡É¿ÍÀ¸
¡¡ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤«¤é30Âå¤Çµ¯¶È¸å¡¢Â¿³Û¤ÎÀÖ»ú¤ä½¾¶È°÷¤«¤éÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤ê¤È´öÅÙ¤È¤Ê¤¯º¤Æñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìÂå¤Ç²ñ¼Ò¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤¿ÈÄ¶¶Íý·Ã¤µ¤ó¡£ÉÒÏÓ½÷À¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢50ºÐ¤Î¤È¤¤ËÆý¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸IIA¤Ë¤è¤ê¡¢±¦¶»¤ÎÁ´Å¦½Ð¤ò·Ð¸³¡£55ºÐ¤Ç½éº§¤È50Âå¤¬Âç¤¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£Ç¯Îð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢»Å»ö¤ÎÀ®¸ù¤â·ëº§¤â¼«¿È¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¡¢ºÌ¤ê¤¢¤ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤àÈÄ¶¶¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤È¤Ï¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û55ºÐ¤Ç½éº§¡ª¹¬¤»¤½¤¦¤Ê·ëº§¼°ÅöÆü¤ÎÈÄ¶¶¤µ¤ó
¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¼þ¤ê¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¿
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¤âÃÙ¤¹¤®¤ë¤â¡¢Àµ²ò¤âÉÔÀµ²ò¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤â¤¦»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡£Å¾¤ó¤À¤ê¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢MT¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥¯¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÈÄ¶¶Íý·Ã¤µ¤ó¡£Ç¯¾¦23²¯±ß¤ò¸Ø¤ë¡¢ÉÒÏÓ½÷À¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÇÈßÑËü¾æ¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÄ¹¤¤¤â¤Î¤Ë´¬¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤À¤·¡¢½¢¿¦¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢É´²ßÅ¹¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤â¡¢È¾Ç¯¤ÇÂà¼Ò¡£Âç¼êÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¡¢µÄ°÷Èë½ñ¤È»Å»ö¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¡£
¡¡²¿¤ò¤·¤Æ¤âÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤º¡¢¤Õ¤Èµ¤¤Å¤±¤Ð20Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼þ¤ê¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ï¤ª¤Î¤ª¤Î¿¦¾ì¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ö¤±¤ì¤É»ä¤Ï²¿¤â¼ÂÀÓ¤¬ÀÑ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤³¤Î¤Þ¤Þ¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦»Å»ö¤Ë½Ð¹ç¤¨¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¾Ç¤Ã¤¿¤·¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Íî¤Á¹þ¤à¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤È¤³¤È¤óÍî¤Á¹þ¤ß¡¢¼«¿È¤Î¤¢¤êÊý¤ò²þ¤á¤Æ¾Ê¤ß¤¿¡£
¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢»ä¤Ï¼þ¤ê¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾å»Ê¤¬°¤¤¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¼¤á¤Æ¤¤¿¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Äü¤á¤ÆÅê¤²¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¡£¸À¤¤Ìõ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢µ¯¶È¤ò·è°Õ¡£30Âå¤Ç¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈÄÌÈÎ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¡£¥µ¥×¥ê¥Ö¡¼¥à¤Î¤Ï¤·¤ê¤Ç¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÈÎÇä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ì¤¬MT¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µ¯¶È¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¡£Áá¡¹¤ËÊÉ¤ËÆÍ¤Åö¤¿¤ë¡£
ºÇ½é¤Î5Ç¯´Ö¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿
¡Ö1Ç¯ÌÜ¡¢2000Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡²ñ¼Ò¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÊÉ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î½¾¶È°÷¤Ë½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢Ë¡¤Î·ê¤òÆÍ¤¯¾ïÅå¼êÃÊ¤Ç¡¢ÏÆ¤Î´Å¤¤ÆüËÜ´ë¶È¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤¬±¿±ÄÄä»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢Åê¤²½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¸³è¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤¤³¤È¤Ç¤â¡¢Âç¤¤¤¤³¤È¤Ç¤â¡¢Æ¨¤²¤Ê¤¤¤Ç¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÅú¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥µ¥×¥ê²ñ¼ÒÀßÎ©¤Î5Ç¯¸å¡¢2005Ç¯¤ËMT¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥¯¥¹¤òÀßÎ©¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥É¥¯¥¿¡¼¥º¥³¥¹¥á¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤í¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤¢¤Þ¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ï¤êºÇ½é¤Î5Ç¯´Ö¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀÖ»ú¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥µ¥×¥ê»ö¶È¤Î»ñ¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«²ó¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¾¦ºà¤ÏÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥í¥óÀìÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢°ì¸®°ì¸®ÃÏÆ»¤Ë³«Âó¤òÂ³¤±¤¿¡£µÙÆüÊÖ¾å¤ÇÆ¯¤¡¢»Å»ö¤Ò¤È¶Ú¤Çî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡µ¯¶È20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢²ñ¼Ò¤ÏÂç¤¤¯À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£¼è°úÀè¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâÌó6500·ï¤Ë³ÈÂç¤·¡¢³¤³°Å¸³«¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿¤Ç¤âÊü¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤¬¡¢½¤Íå¾ì¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤ì¤¿¡£½¤Íå¾ì¤â¿ô¤ò¤³¤Ê¤¹¤È´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤É¤ì¤À¤±½¤Íå¾ì¤ò±Û¤¨¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÆ¤ÓÂç¤¤Ê»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢50ºÐ¤Î¤È¤¡£¶»¤Î¤·¤³¤ê¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¡¢Æý¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸IIA¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¿ÈÂÎ¤Ï¾æÉ×¤Ç¡¢ÉÂµ¤ÃÎ¤é¤º¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤³¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤Ã¤ÈÌäÂê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤Æ¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡ÆýÁ£¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¤ó¤¬¡¢æþãÝ¥ê¥ó¥ÑÀá¤ËÆþ¤ë¼êÁ°¤Þ¤Ç¿»½á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±¦¶»¤ÎÉôÊ¬ÀÚ½ü¤«¡¢Á´Å¦¤«¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£
¿ÍÀ¸¤Ã¤ÆÍ¸Â¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿
¡ÖÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÉôÊ¬ÀÚ½ü¤À¤È¶»¤Î·Á¤¬Êø¤ì¤Æ¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ë°ìÄê´ü´Ö¡¢ËèÆüÄÌ¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢Á´Å¦¤·¤ÆºÆ·ú¤·¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê·Á¤Ë¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡±¦¶»¤ÎÁ´Å¦¤ËÎ×¤ß¡¢¼ê½Ñ¤ÏÌµ»öÀ®¸ù¡£ÍâÆü¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¹¤®¤¿¤ß¤¿¤¤¡£ÉÂ±¡Æâ¤ò1ËüÊâÊâ¤¤¤Æ¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¡¢´À¤«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡1½µ´Ö¤ÎÆþ±¡¤È¡¢1¤«·î¤ÎµÙÍÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢»Å»ö¤ËÉüµ¢¡£Æ®ÉÂ¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ã¤ÆÍ¸Â¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Â¤é¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤ò»ä¤Ï¤É¤¦Á÷¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ËþÂ¤Ç¤¤ë¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¡×
¡¡50ºÐ²á¤®¤Þ¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ·ëº§¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤¿¡£¤Þ¤º¤ªÁê¼ê¤Î¾ò·ï¤ò¥ê¥¹¥È¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ã¤¤¤³¤í¤Ï½ã¿è¤Ë¹¥¤¤À¤«¤é¤Ç·ëº§¤¹¤ì¤Ð¤è¤¯¤Æ¤â¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤È¤â¤È¤Î¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¸¤ã¤¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤È¨¡¡×
¡¡¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¿ô¡¢·×10¹àÌÜ¡£¤Ê¤«¤Ç¤â°ìÈÖ¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢¡ÖÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£»ä¤À¤Ã¤Æ»Å»ö¤ÇË»¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢²È¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤´¤Ï¤óºî¤Ã¤Æ¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤¹¤´¤¯¥¤¥ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È³¤¤Ø¹Ô¤¡¢1¿Í¤ÎÃËÀ¤È½Ð²ñ¤¦¡£ÃËÀ¤ÏÌÈ±Ö³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¡¢ÈÄ¶¶¤µ¤ó¤Î4ºÐ¾å¡£Á°ºÊ¤òÉÂµ¤¤ÇÁá¤¯¤ËË´¤¯¤·¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤òÃË¼ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¡£
¡ÖÈà¤Ï¥ê¥¹¥È¤ò¤Û¤Ü¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¢¤¤Î¹àÌÜ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢±¦¶»¤ÎÁ´Å¦¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¤ó¤ÈÊ¹¤¡¢Èà¤¬¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¡¢í´í°¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡£
¡Ö¤¤¤¶ÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£Æý¤¬¤ó¡¢ºÇ¶áÂ¿¤¤¤è¤Í¡Ù¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡Èà¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¿ÍÀ¸¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤Ç¤â½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë
¡ÖÀ®¿ÍÁ°¤Ï¤¤¤í¤¤¤í»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢Éã¿Æ¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ1¿Í¤Ç¤¤¤¿¤é¥Þ¥º¥¤¤È»×¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£´è¸Ç¤¸¤¸¤¤¤ÎÌÌÅÝ¤òÃ¯¤¬¸«¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡3Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¡¢55ºÐ¤Ç·ëº§¡£·ëº§¼°¤Ç¤Ï¡¢Ì¼¤¿¤Á¤«¤é¤Î¼ê»æ¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÂç¤¤¤¤³¤Ö¤¬2¸Ä¤¢¤Ã¤¿¥Ñ¥Ñ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤È¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ì¼¤¿¤Á¤ÏÀ®¿Í¤·¡¢¸½ºß¤ÏÉ×¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉ×¤ÏÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêËÀ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»þ¤Ë¤ÏëÚ¤¤¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¢¤Á¤é¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤¹¡£²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½÷À¤¬¶¯¤¤¤Û¤¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤é¤Í¤Ã¤Æ¡¢¾ï¡¹¶µ°é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡»Å»ö¤ÎÀ®¸ù¤â¡¢·ëº§¤â¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Äü¤á¤Ê¤¤¡¢¤ÏÈà½÷¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥â¥Ã¥È¡¼¡£¤â¤¦Ç¯¤À¤«¤é¤ÈÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤ÈÀ¤¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤«¤é¤Ç¤â½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢²¿¤«¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë·è¤·¤ÆÃÙ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£40Âå¡¢50Âå¤Ç¤âÄü¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¤Ç¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤«¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È¡¢»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®Ìî»û±Ù»Ò
¤¤¤¿¤Ð¤·¡¦¤ê¤¨¡¡ÆüËÜÂç³Ø¤ò1¤«·î¤ÇÂà³Ø¸å¡¢Ï²¿Í¤·¤ÆÎ©¶µÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¡¢Â´¶È¡£¿·Â´¤ÇÆþ¤Ã¤¿É´²ßÅ¹¤òÈ¾Ç¯¤ÇÂà¿¦¸å¡¢¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë¡£ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤«¤é30Âå¤Çµ¯¶È¡£Ç¯¾¦23²¯±ß¤Î´ë¶È¤ò°ìÂå¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤¿ÉÒÏÓ½÷À¼ÒÄ¹¡£