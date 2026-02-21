¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·èµÄ°ÆºÎ·è¤Ø¡¡¹ñÏ¢Áí²ñ¡¢Â¨»þÄäÀï¤òÍ×µá
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢Áí²ñ¡Ê193¥«¹ñ¡Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤«¤é4Ç¯¤È¤Ê¤ë24Æü¡¢¶ÛµÞÆÃÊÌ²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁÐÊý¤ËÂ¨»þÄäÀï¤òµá¤á¤ë·èµÄ°Æ¤òºÎ·è¤¹¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬Äó½Ð¤·¤¿·èµÄ°Æ¤Ï¡Ö¿¯Î¬¡×¤È¤ÎÉ½¸½¤òÈò¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ºòÇ¯¤Î¿¯¹¶3Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤¿·èµÄ¤ËÈæ¤Ù¥í¥·¥¢ÈãÈ½¤òÍÞ¤¨¤¿ÆâÍÆ¡£¤è¤ê¹¤¤»¿Æ±¤ò½¸¤á¤ëÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿·èµÄ°Æ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤È²¤½£½ô¹ñ¤Î½ªÀï¤Ë¸þ¤±¤¿ÅØÎÏ¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤òÃç²ð¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡£
¡¡³°¸ò¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÃÊÌ²ñ¹ç¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¥Ù¥Ä¥¡³°Ì³¼¡´±¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£