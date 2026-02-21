¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Î¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡× »²À¯ÅÞ¤¬¡ÈÇÓ½ü¡É¤µ¤ì¿ÀÃ«ÂåÉ½¤¬ÌÔÈ¿È¯ ¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¤â¹â»ÔÁíÍý¤Î»ÑÀª¤Ë¶ì¸À
¡¡¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Ï¡¢°û¿©ÎÁÉÊ¤Î2Ç¯´Ö¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤È¡¢¤½¤Î¸åÆ³Æþ¤¹¤ëµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¶ÅÞÇÉ¤Î¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»²À¯ÅÞ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤º¡ÖÌçÁ°Ê§¤¤¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¿È¯¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â»ÔÁíÍý¤òÈãÈ½¤¹¤ë¿ÀÃ«ÂåÉ½¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Ï20Æü¡¢¹ñÌ±²ñµÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸¬µõ¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¯¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²æ¡¹¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£420Ëü¿Í¤ÎÀ¼¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¶¯¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·ë¶É¸ºÀÇ¤òËÜµ¤¤Ç¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹â»ÔÁíÍý¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤«¤é¹ñÌ±²ñµÄ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Î·Ð°Þ¤òºÆÅÙÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÀ¼¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇºòÆü¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌò°÷¤ÎÊý¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£²¿¤Ç¤Ç¤¹¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¿©ÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤À¡Ù¤È¡£¤½¤â¤½¤â¾ÃÈñÀÇ¼«ÂÎ¤Ë²æ¡¹È¿ÂÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢ÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²æ¡¹¤Ï¡ÈÃÊ³¬ÅªÇÑ»ß¡É¤Ê¤Î¤Ç¾ÃÈñÀÇ¤Î¤È¤³¤í¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤Î¤È¤³¤í¤â¤É¤¦¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤³¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤â¡ØËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï»¿À®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤À¤Ã¤¿¤éÂÅ¶¨¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¾è¤ì¤ë¤Î¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¡¢¤Þ¤À²¿¤â¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤Èº¤ÏÇ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¾ò·ïÉÕ¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ò¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤â¤¦ÌçÁ°Ê§¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¤¤ä¤É¤³¤Ë¸¬µõ¤µ¤ä¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¼¤òÊ¹¤¯µ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ï¤¬ÅÞ¤ÏÁêÅö¸·¤·¤¯Í¿ÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¨ÎÏ»ÑÀª¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ°¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¡¦¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¤ò¤ä¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡£¤¢¤ëÄøÅÙ²¼ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤ëÅÞ¤À¤±¸Æ¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥ê¥Ð¥¤¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤â20Æü¡¢¡Ö¡Ø¹ñÌ±²ñµÄ¡Ù¤Ã¤ÆÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È¡Ë¤¸¤ã¤¢¹ñÌ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦À¯ÅÞ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦¤¹¤Ç¤ËÃÇ¤é¤ì¤¿À¯ÅÞ¤â¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¹ñ²ñ¤ËµÄÀÊ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤½¤ÎµÄÀÊ¤òÍ¿¤¨¤¿¹ñÌ±¤Î»×¤¤¤âÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤à¤·¤í»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¤òÆþ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿µ½Å¤Ê¿Í¤âÆþ¤ì¤ÆÃúÇ«¤Ê¹ç°Õ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢µÄÏÀ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Ï¶Ú¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£¡ÊABEMA NEWS¡Ë