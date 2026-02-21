¡Öº£¸å5Ç¯´Ö¤ÏË¡Äî¤ÇÁè¤¦¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÈÊÖ´Ô°Õ»×¼¨¤µ¤º¡É¡Ä°ãË¡´ØÀÇ¤Ç1750²¯¥É¥ëÊÖ´Ô¤«¡¡Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤¬Áê¸ß´ØÀÇ¡Ö°ãË¡¡×È½ÃÇ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï20Æü¡¢Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤¬´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò°ãË¡¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Á´À¤³¦¤ËÂÐ¤·10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
È½·è¤Ë¿¼¤¯¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÄê¤ÎÈ½»ö¤¿¤Á¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¯»×¤¦¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÈ½·è¤ò¼õ¤±Á´À¤³¦¤ËÂÐ¤·150Æü´Ö¡¢10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÉÔ¸øÀµ¤ÊËÇ°×´·¹Ô¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÄÌ¾¦Ë¡301¾ò¤Ë´ð¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡ÊIEEPA¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢µÄ²ñ¤Î¾µÇ§¤Ê¤¯´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ï¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤¬¡ÖÂçÅýÎÎ¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ãË¡¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤È¡¢¹çÀ®ËãÌô¤ÎÎ®Æþ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢Ãæ¹ñ¤Ë²Ý¤·¤¿´ØÀÇ¤Ç¤¹¡£
´ÔÉÕÂÐ¾Ý¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë´ØÀÇ¤Ï¿äÄê1750²¯¥É¥ëÁêÅö¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Öº£¸å5Ç¯´Ö¤ÏË¡Äî¤ÇÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÊÖ´Ô¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£