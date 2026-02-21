¥Ö¥êー¡¦¥éー¥½¥ó¡¢J¡¦J¡¦¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹À½ºî¤ÎSF¥¯¥êー¥Á¥ãー±Ç²è¤Ë½Ð±é¤Ø ¨¡ Êì¿Æ¤Î¥ä¥Ð¤¤ÀµÂÎ¤ËÂ©»Ò¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Äµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯
¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥Þー¥Ù¥ë¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Ö¥êー¡¦¥éー¥½¥ó¤¬¡¢¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤ÎJ¡¦J¡¦¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹À½ºî¤Ë¤è¤ëSF±Ç²è¡Ø¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥º¡Ê¸¶Âê¡§Skeletons¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Õ¥é¥«¥Ã¥·¤ÎÆ±Ì¾Ã»ÊÔ¾®Àâ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡È¥¯¥êー¥Á¥ãー±Ç²è¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¤¹¤ëÊì¿Æ¤ÎÀµÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶²¤ë¤Ù¤ÈëÌ©¤òÎ¾¿Æ¤¬±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Â©»Ò¤¬¾¯¤·¤º¤Äµ¤¤Å¤¤¤Æ¤æ¤¯Êª¸ì¡£¥éー¥½¥ó¤¬Êì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¡¢Â©»ÒÌò¤ÈÉã¿ÆÌò¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£»£±Æ¤Ï2026Ç¯²Æ¤Ë³«»ÏÍ½Äê¤À¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥Àー¥ê¥ó¡Ù¡Ê2023¡Ë¡Ø¥í¥ó¥°¥¦¥©ー¥¯¡Ù¡Ê2026Ç¯6·î¤ËÆüËÜ¸ø³«¡Ë¤ÎJT¥â¥ë¥Êー¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¡Ê2025¡Ë¡Ø¥³¥«¥¤¥ó¡¦¥Ù¥¢¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥À¥Ã¥Õ¥£ー¥ë¥É¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÏJ¡¦J¡¦¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¡ØMr.¥Î¥Ü¥«¥¤¥ó¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Î¥É¥ê¥åー¡¦¥µ¥¤¥â¥ó¤é¡£À½ºîÁí»Ø´ø¤Ë¤Ï¥Ö¥êー¡¦¥éー¥½¥ó¤È¸¶ºî¼Ô¤Î¥Õ¥é¥«¥Ã¥·¡¢µÓËÜ²È¤Î¥À¥Ã¥Õ¥£ー¥ë¥É¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
ËÜºî¤Ï2026Ç¯¤ÎEFM¡Ê¥èー¥í¥Ô¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î2,500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó38²¯7,400Ëü±ß¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥½¥Ëー¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯Á´À¤³¦¤Ç¤Î¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£EFM¤Î¥Ð¥¤¥äー¤Î´Ö¤Ç¤âËÜºî¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢¥×¥ì¥»ー¥ë°Æ·ï¤ÎÃæ¤Ç¤âÍÎÏ¤Ê1ËÜ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2025Ç¯¤Î¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç´ë²è¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹¤Ï¥À¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÎµÓËÜ¤ò¡Ö¤Þ¤µ¤Ë·æºî¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢¡Ö¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´ÅÈþ¤Ç´¶Æ°Åª¤Ê¥Û¥éー±Ç²è¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½¹ð¡£¥â¥ë¥Êー´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥Àー¥ê¥ó¡Ù¤òÀä»¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÌµ¸Â¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¥Ö¥êー¡¦¥éー¥½¥ó¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊËÁ¸±¤Ø¤ÈÍ¶¤¦µ©Í¤Ê¥Û¥éー±Ç²è¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
