¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥Þー¥Õ¥£¼ç±é¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ôー¥ー¡¦¥Ö¥é¥¤¥ó¥Àー¥º¡×¤Î±Ç²èÈÇ¡Ø¥Ôー¥ー¡¦¥Ö¥é¥¤¥ó¥Àー¥º¡§ÉÔÌÇ¤ÎÃË¡Ù¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¥Ð¥êー¡¦¥³ー¥¬¥ó¡ÊÍ½¹ðÊÔÉ½µ¤Ï¥Ð¥êー¡¦¥¥ª¥¬¥ó¡Ë±é¤¸¤ëÆæ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀµÂÎ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ôー¥ー¡¦¥Ö¥é¥¤¥ó¥Àー¥º¡×¤ÏÂè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î±Ñ¥Ðー¥ß¥ó¥¬¥à¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥È¥ßー¡¦¥·¥§¥ë¥Óー¡Ê¥Þー¥Õ¥£¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥®¥ã¥ó¥°°ì²È¤Î°ÅÌö¤òÉÁ¤¯¥¯¥é¥¤¥à¥É¥é¥Þ¡£²¤ÊÆ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹Âç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¥·ー¥º¥ó6¤Ç¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤¬±Ç²è²½¤¹¤ëÂ³ÊÔ¡Ø¥Ôー¥ー¡¦¥Ö¥é¥¤¥ó¥Àー¥º¡§ÉÔÌÇ¤ÎÃË¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥®¥ã¥ó¥°¤«¤éÂ¤òÀö¤Ã¤¿¥È¥ßー¤¬¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡£ÉñÂæ¤Ï1940Ç¯¤Î¥Ðー¥ß¥ó¥¬¥à¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Îº®Íð¤ÎºÇÃæ¡¢¥È¥ßー¡¦¥·¥§¥ë¥Óー¤Ï¼«¤é²Ý¤·¤¿ÊüÏ²À¸³è¤«¤é°ú¤Ìá¤µ¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÇËÌÇÅª¤Ê·èÃå¤ËÎ×¤à¡£
Í½¹ðÊÔ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥Õ¥¡ー¥¬¥½¥ó±é¤¸¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥È¥ßー¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¦¹ñ¤ò¼Î¤Æ¡¢Â©»Ò¤ò¼Î¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¤½¤ÎÂ©»Ò¤³¤½¡¢¥Ð¥êー¡¦¥³ー¥¬¥ó±é¤¸¤ë¥Ç¥åー¥¯¤À¡£»Ð¥¨¥¤¥À¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥åー¥¯¤Ï°ÊÁ°¤Î¥È¥ßー¤µ¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ôー¥ー¡¦¥Ö¥é¥¤¥ó¥Àー¥º¤òµí¼ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢Îä¹ó¤ÊË½ÎÏ¤ò¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¥®¥ã¥ó¥°¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ç¥åー¥¯¤ò¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥í¥¹±é¤¸¤ë±Ñ¹ñ¥Õ¥¡¥·¥¹¥È¤Î¥Ù¥±¥Ã¥È¤¬¡Ö¥É¥¤¥Ä¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯È¿µÕ¹Ô°Ù¡×¤Ø´«Í¶¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥åー¥¯¤Ï¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ê¤ó¤«¥¯¥½¤¯¤é¤¨¡×¡Ö²¶¤Ï²¿¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¡£
Áè¤¤¤Ë¤Ï²Ã¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¥È¥ßー¤À¤¬¡¢ºÆ»ÏÆ°¤ò·è°Õ¡£Â©»Ò¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ñ¥Ö¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎé¤Ê¼ã¼Ô¤Ë¡È¥È¥ßー¡¦¥·¥§¥ë¥Óー¤È¤Ï²¿¼Ô¤«¡É¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤ë¡£¤½¤Î¥¯ー¥ë¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë´°Á´Éüµ¢¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡¢Éã¥È¥ßー¤ÈÂ©»Ò¥Ç¥åー¥¯¤¬ÂÐÖµ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
µÓËÜ¤Ï¡Ö¥Ôー¥ー¡¦¥Ö¥é¥¤¥ó¥Àー¥º¡×¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥Ê¥¤¥È¡¢´ÆÆÄ¤Ï¥·ー¥º¥ó1¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¥È¥à¡¦¥Ïー¥Ñー¤¬Ì³¤á¤ë¡£À½ºîÁí»Ø´ø¤Ë¤Ï¥Ê¥¤¥È¤ä¥Ïー¥Ñー¡¢¥Þー¥Õ¥£¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
Netflix±Ç²è¡Ø¥Ôー¥ー¡¦¥Ö¥é¥¤¥ó¥Àー¥º¡§ÉÔÌÇ¤ÎÃË¡Ù¤Ï2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´À¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£