¡Ö¾®³ØÀ¸¤¬¤¨¤é¤Ö¡ª¡È¤³¤É¤â¤ÎËÜ¡ÉÁíÁªµó¡×·ë²ÌÈ¯É½²ñ¥ì¥Ý¡¼¥È¡¡ºî²È¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸òÎ®¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤ò½é³«ºÅ
¡¡Âè5²ó¡Ö¾®³ØÀ¸¤¬¤¨¤é¤Ö¡ª¡È¤³¤É¤â¤ÎËÜ¡ÉÁíÁªµó¡×¥Ù¥¹¥È10¤Î·ë²ÌÈ¯É½²ñ¤¬2·î7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Î²Ê³Øµ»½Ñ´Û¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅêÉ¼¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¾®³ØÀ¸¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¤éÅêÉ¼¤·¤¿ËÜ¤Îºî¼Ô¤ËÉ½¾´¾õ¤òÂ£Äè¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÈÊÝ¸î¼ÔÌó200Ì¾¤¬¾·¤«¤ì¡¢Æø¤ä¤«¤ÊÈ¯É½²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡§²Ã¼£º´»ÖÄÅ¡¢¼Ì¿¿¡§ËÌ¸¶Àé·ÃÈþ¡Ë
¡¡NPOË¡¿Í¤³¤É¤â¤ÎËÜÁíÁªµó»öÌ³¶É¼çºÅ¡Ö¾®³ØÀ¸¤¬¤¨¤é¤Ö¡ª¡È¤³¤É¤â¤ÎËÜ¡ÉÁíÁªµó¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢ËÜ¤È½Ð²ñ¤¦´î¤Ó¤ò¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¡Öº£¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤ÀÃæ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤ÊËÜ¡×¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿ËÜ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾®³ØÀ¸¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£2017Ç¯¤«¤é2Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç5²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²áµî4²ó¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢Îß·×Ìó70Ëü¿Í¤Î¾®³ØÀ¸¤¬ÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè5²ó¤ÎÅêÉ¼´ü´Ö¤Ï2025Ç¯5·î5Æü¤«¤éÇ¯9·î8Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌó4¥«·î´Ö¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤äÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ÎÍ¹Á÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¾®³ØÀ¸¤«¤é6Ëü2546É¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÈ¯É½²ñ¤ÎÅöÆü¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¶Ë´¨¤Î°ìÆü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ê´Àã¤ÎÉñ¤¤»¶¤ë¤Ê¤«¡¢ÅêÉ¼¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö¤³¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡×12Ì¾¤Î¤Û¤«¡¢°ìÈÌ¸øÊç¤Ë¤è¤êÁª¤Ð¤ì¤¿ËÜ¹¥¤¾®³ØÀ¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼ÔÌó200Ì¾¤¬´ÑµÒ¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ë½¸¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡äÂè5²ó¡Ö¾®³ØÀ¸¤¬¤¨¤é¤Ö¡ª¡È¤³¤É¤â¤ÎËÜ¡ÉÁíÁªµó¡×¥Ù¥¹¥È10¤ÎºîÉÊ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤éº¬¶¯¤¤¿Íµ¤ºî¤¬ÊÂ¤Ö¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñÈ¯¤Î²Ê³ØÌ¡²è¤¬½é¤Î¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê
¡¡Âè10°Ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ²¡Ù¡Êºî¡§×¢ÅèÎè»Ò ³¨¡§jyajya ÐóÀ®¼Ò¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2013Ç¯¤Î´©¹Ô°ÊÍè¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤äÉñÂæ¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÉ¤ßÊª¥·¥ê¡¼¥º¤Î1ºîÌÜ¤Ç¤¹¡£Æ±ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¹È»Ò¤µ¤ó¤â¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢²ñ¾ì¤òÆø¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÐóÀ®¼Ò¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¡¦Ááºä´²¤µ¤ó¡ÊÃæ±û¡Ë¡¢¹È»Ò¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë
Á¬Å·Æ²¤Î¤ª²Û»Ò¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤êÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë½ê¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£ ¤³¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡Ê2Ç¯À¸¡Ë
¡¡ºî¼Ô¤Î×¢ÅèÎè»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂè£±´¬¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢º£¿·¤¿¤ÊÆÉ¼Ô¤¬¡ØÁ¬Å·Æ²¡Ù¤òÆÉ¤ß¡¢¿äÁ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë20Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè9°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ð¥ä¿©ÉÊ¤Î¿Íµ¤´á¶ñ²Û»Ò¡Ö¤Û¤Í¤Û¤Í¥¶¥¦¥ë¥¹¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËÁ¸±Êª¸ì¡Ø¤Û¤Í¤Û¤Í¥¶¥¦¥ë¥¹¡¡¥Æ¥£¥é¥Î¡¦¥Ù¥Ó¡¼¤Î¤Ü¤¦¤±¤ó¡Ù¡Ê¸¶°Æ¡¦´Æ½¤¡§¥«¥Ð¥ä¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ºî¡¦³¨¡§¤°¤ë¡¼¤×¡¦¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥Ä ´äºê½ñÅ¹¡Ë¤¬¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤°¤ë¡¼¤×¡¦¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥Ä¤Îº£°æ½¤»Ê¤µ¤ó¤È¡¢¤Û¤Í¤Û¤Í¥¶¥¦¥ë¥¹³«È¯¼Ô¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥è¥Ã¥·¡¼¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥£¥é¥Î¥Ù¥Ó¡¼¤¿¤Á¤¬Áð¸¶¤Ç¶¥Áè¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ù¥Ó¡¼¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¶öÁ³Æ¶·¢¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡Ê2Ç¯À¸¡Ë
¡¡¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥è¥Ã¥·¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Û¤Í¤Û¤Í¥¶¥¦¥ë¥¹¤ÎËÜ¤ÏºÆÍèÇ¯¤Ç20¼þÇ¯¡£Âç¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤âÍèÇ¯25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡ª¡É¡È³Ú¤·¤¤¡ª¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè8°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñÈ¯¤ÎÇú¾Ð²Ê³ØÌ¡²è¡Ø¤Ä¤«¤á¡ªÍý²Ê¥À¥Þ¥ó£± ¡Ö²Ê³Ø¤Î¥¥Û¥ó¡×¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯ÊÔ¡Ù¡Êºî¡§¥·¥ó¡¦¥Æ¥Õ¥ó Ì¡²è¡§¥Ê¡¦¥¹¥ó¥Õ¥ó Ìõ¡§¸â²Ú½ç ¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡£´Ú¹ñ¤«¤éÍèÆü¤·¤¿¥·¥ó¡¦¥Æ¥Õ¥ó¤µ¤ó¤È¥Ê¡¦¥¹¥ó¥Õ¥ó¤µ¤ó¤Ë¡¢·»Äï¤Î¤³¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤«¤éÉ½¾´¾õ¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºî¼Ô¤Î¥·¥ó¡¦¥Æ¥Õ¥ó¤µ¤ó¡ÊÃæ±û¾å¡Ë¤È¥Ê¡¦¥¹¥ó¥Õ¥ó¤µ¤ó¡ÊÃæ±û²¼¡Ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏÆ±ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç²Ê³Ø¤ÎÅ·ºÍ¥·¥ó¤Î»Ñ¤â
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡ÖÍý²Ê¥À¥Þ¥ó¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤ÎÍý²Ê¤Î¼ø¶È¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼(4Ç¯À¸)
ËÍ¤Ï¼Â¸³¤ä¹©ºî¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¥·¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥È¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤òÎ¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡Ê2Ç¯À¸¡Ë
¡¡ºî¼Ô¤Î¥·¥ó¡¦¥Æ¥Õ¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªÃãÌÜ¤Ê¿´¤òÁ´Éôº®¤¼¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ëºî¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Âè7°Ì¤Ë¤Ï¡¢´û´©22´¬¤È¤Ê¤ë¿Íµ¤»ùÆ¸Ê¸¸Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î1ºîÌÜ¡Ø»Í¤Ä»Ò¤°¤é¤·(1)¤Ò¤ß¤Ä¤Î»ÐËåÀ¸³è¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡×¡Êºî¡§¤Ò¤Î¤Ò¤Þ¤ê ³¨¡§º´ÁÒ¤ª¤ê¤³ KADOKAWA¡Ë¤¬Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡Ö»Í¤Ä»Ò¤°¤é¤·¡×¤Ï¿äÍý¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤à¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»°É÷¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤³¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼(6Ç¯À¸)
¡¡ºî¼Ô¤Î¤Ò¤Î¤Ò¤Þ¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ø»Í¤Ä»Ò¤°¤é¤·¡Ù¤Ï¡¢Î¥¤ìÎ¥¤ì¤À¤Ã¤¿»Í¤Ä»Ò¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÊë¤é¤¹¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤È¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»Í¤Ä»Ò¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë²ÈÂ²¤Îå«¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤Î¤Ò¤Þ¤ê¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë
¡¡Âè6°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ëè²ó¥Ù¥¹¥È10¤ËÆþ¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¿Ê²½¤Î¤Õ¤·¤®¡¡¤¶¤ó¤Í¤ó¤Ê¤¤¤¤â¤Î»öÅµ¡Ù(´Æ½¤¡§º£ÀôÃéÌÀ ³¨¡§²¼´ÖÊ¸·Ã¡¢ÆÁ±ÊÌÀ»Ò¡¢¤«¤ï¤à¤é¤Õ¤æ¤ß ¹â¶¶½ñÅ¹)¡£»ÐËå¤Î¤³¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤«¤é¡¢³¨¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤¿²¼´ÖÊ¸·Ã¤µ¤ó¤ËÉ½¾´¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎËÜ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¥à¥«¥·¥È¥«¥²¤Ç¤¹¡£ ¤³¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡Ê3Ç¯À¸¡Ë
»ä¤Ï¥¿¥Þ¥´¥Ø¥Ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¡¼¥ºÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡Ê1Ç¯À¸¡Ë
¡¡Æ°Êª³Ø¼Ô¡¦º£ÀôÃéÌÀ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÀ¸¤Êª¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë³§¤µ¤ó¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤ä¡È¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡©¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¹¥½ñ¹¥Æü¤Îµ»ö¤«¤é¡Û¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó¡×ºÇ¿·ºî¤¬1°Ì¤Î±É¸÷¤Ë
¡¡Âè5°Ì¤Ë¤Ï¡¢Á°²ó½é¤á¤Æ8°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ø¥É¥é¥´¥óºÇ¶¯²¦¿Þ´Õ¡Ù¡Ê´Æ½¤¡§·òÉô¿ÌÀ¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§¤Ê¤ó¤Ð¤¤Ó¡¢¼·³¤¥ë¥·¥¢¡¡Gakken¡Ë¤¬ºÆ¤Ó¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Îß·×600ËüÉôÆÍÇË¤Î¡ÖºÇ¶¯²¦¿Þ´Õ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìºý¤Ç¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·Á¼°¤Ç¥É¥é¥´¥ó¤ÎºÇ¶¯¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤éÇ®¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤ºî¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ï¡¼¤Î¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤ÆÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤à¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥É¥é¥´¥ó¤ÎÎò»Ë¤äÅÁÀâ¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¿ä¤·¤Î¥É¥é¥´¥ó¤Ï±þÎ¶¤Ç¤¹¡£ ¤³¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡Ê4Ç¯À¸¡Ë
¡¡GakkenÊÔ½¸¼Ô¤ÎÌÜ¹õÅ¯Ìé¤µ¤ó¤Ï¡¢Á°²ó¤«¤é°ú¤Â³¤¤¤Æ¤Î¼õ¾Þ¤Ë¡Öµ¿¿´¤¬¼«¿®¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥É¥é¥´¥ó¤ÏÀÎ¤«¤é¿Í´Ö¤¬ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡¢ÁÏÂ¤¤Î·ë¾½¡£¡Ø¥É¥é¥´¥óºÇ¶¯²¦¿Þ´Õ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥´¥ó¤¿¤Á¤¬Àï¤Ã¤¿¤é¤É¤Á¤é¤¬¶¯¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¡ÈÁÛÁü¡É¤È¡ÈÁÏÂ¤¡É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè4°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡Ø¤¢¤ë¤«¤·¤é½ñÅ¹¡Ù (ºî¡§¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¡¡¥Ý¥×¥é¼Ò)¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊËÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÌÑÁÛ½ñÅ¹¤òÉÁ¤¯¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤¢¤ë¤«¤·¤é½ñÅ¹¡Ù¤Ë¤ÏËÜ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎËÜ¤â¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£ ¤³¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡Ê5Ç¯À¸¡Ë
¡¡¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖËÜ¤Ã¤Æ»Í³Ñ¤¤»æ¤ÎÂ«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¤³¤³¤Ë¤¤¤ëËÜ¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾ÍèËÜ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¹¥¤Æ±»Î¤È¤¤¤¦Ãç´Ö¤Ç¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤âËÜ¤Ê¤ó¤À¤è¡Ù¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦ËÜ¤â¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊËÜ¤ò¶¨ÎÏ¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë
¡¡Â³¤¯Âè3°Ì¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯Âè6°Ì¤Î¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¡Êºî¡§¼ÆÅÄ¥±¥¤¥³¡¡KADOKAWA¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£2020Ç¯¤Î´©¹Ô°ÊÍè¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¤Î¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¤ªÃãÌÜ¤µ¤¬À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¡¢´û´©7´¬¤Þ¤Ç¤ÇÎß·×500ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤ºî¤ÎÂè1´¬¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊª¸ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤«¤é¡£¤³¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡Ê1Ç¯À¸¡Ë
¡¡ºî¼Ô¤Î¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¤äÂ¾¤Î³¨ËÜ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¡¢Æü¡¹¤Î³Ú¤·¤µ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò´¶¤¸¤È¤ì¤ë¿´¤ÎË¤«¤Ê¿Í¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤³¤È¤ò¡¢²¿½½Ç¯¤«Àè¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè2°Ì¤Ë¡Ø¤ê¤ó¤´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù(ºî¡§¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¡¡¥Ö¥í¥ó¥º¿·¼Ò¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Î¤ê¤ó¤´¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍÍ¡¹¤Ê¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤ëÈ¯ÁÛ³¨ËÜ¤Ç¡¢¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¤µ¤ó¤Î³¨ËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
ÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤é²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ê³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡Ö¤ê¤ó¤´¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢Ã¯¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤«¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡Ê5Ç¯À¸¡Ë
¡Ø¤¢¤ë¤«¤·¤é½ñÅ¹¡Ù¤ËÂ³¤¤¤ÆÆóÅÙÌÜ¤ÎÅÐÃÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤¬¤³¤ÎËÜ¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï40ºÐ¤Î¤È¤¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬³¨ËÜºî²È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ï²¿ºÐ¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ò¤¤¤í¤¤¤í»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁíÅêÉ¼¿ô6Ëü2546É¼¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿±Ç¤¨¤¢¤ëÂè1°Ì¤Ï¡¢Îß·×270ËüÉôÆÍÇË¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè3´¬¡ØÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó3¡Ù¡Êºî¡§ÎëÌÚ¤Î¤ê¤¿¤±¡¡¾®³Ø´Û¡Ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Çµ¯¤³¤ëÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò¿Þ´Õ·Á¼°¤Ç¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡£Á°²ó½é¤á¤ÆÂè1´¬¤Ç3°Ì¤ËÆþ¾Þ¡¢º£Ç¯¤ÏºòÇ¯´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·ºî¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢Âç¥Ô¥ó¥Á¤¬µ¯¤¤Æ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤â¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡Ê2Ç¯À¸¡Ë
¡¡ÉÙ»³¸©¤«¤éÍè¤¿¤³¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤«¤éÉ½¾´¾õ¤ò¼õ¤±¤È¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Î¤ê¤¿¤±¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉÙ»³¤«¤éÍè¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¡£±óÊý¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆü¡¹¤¿¤¯¤µ¤óµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£4ºîÌÜ¤âÉÁ¤±¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Â³ÊÔÀ©ºî¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Î¤ê¤¿¤±¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë
¡¡·ë²ÌÈ¯É½²ñ¤Î¸å¤Ï¡¢¡È¤³¤É¤â¤ÎËÜ¡ÉÁíÁªµó½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Î¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¡£¡Ö¡È¤³¤É¤â¤ÎËÜ¡ÉÁíÁªµó¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¥È¥Ã¥×²¿ºýÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎËÜ¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÅú¤¨¤Ï1000ºý¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ÍÂòÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¡¢À®ÀÓ¾å°Ì¼Ô10Ì¾¤Ë»²²ÃÃø¼ÔÁ´°÷¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¿§»æ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ãø¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡ÖËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ÀèÀ¸¼«¿È¤â¥É¥¥É¥¤·¤¿¤ê¡¢Èá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¾®³ØÀ¸¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë°ìÈÖ¥É¥¥É¥¤·¤¿¤ê°ìÈÖÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë°ìÈÖ¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤¬°ìÈÖÈá¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡¢¤ªÏÃ¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë°ìÈÖ¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ïºî²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¼«Ê¬¤Î¡È¥É¥¥É¥¡É¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë»öÌ³¶ÉÄ¹¤Î²¬ËÜÂç¤µ¤ó¤è¤ê¡Öº£ÆüÊ¹¤¤¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤éÆÉ¤àËÜ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤óËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤¬¤¢¤ê¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Âè5²ó¡Ö¾®³ØÀ¸¤¬¤¨¤é¤Ö¡ª¡È¤³¤É¤â¤ÎËÜ¡ÉÁíÁªµó¡×¥Ù¥¹¥È10
£±°Ì¡¡¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó£³¡×¡Êºî¡§ÎëÌÚ¤Î¤ê¤¿¤±¡¡¾®³Ø´Û¡¡2025Ç¯¡Ë
£²°Ì¡¡¡Ö¤ê¤ó¤´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×(ºî¡§¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¡¡¥Ö¥í¥ó¥º¿·¼Ò¡¡2013Ç¯)
£³°Ì¡¡¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×¡Êºî¡§¼ÆÅÄ¥±¥¤¥³¡¡KADOKAWA¡¡2020Ç¯¡Ë
£´°Ì¡¡¡Ö¤¢¤ë¤«¤·¤é½ñÅ¹¡× (ºî¡§¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¡¡¥Ý¥×¥é¼Ò¡¡2017Ç¯)
£µ°Ì¡¡¡Ö¥É¥é¥´¥óºÇ¶¯²¦¿Þ´Õ¡×¡Ê´Æ½¤¡§·òÉô¿ÌÀ¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§¤Ê¤ó¤Ð¤¤Ó¡¢¼·³¤¥ë¥·¥¢¡¡Gakken¡¡2022Ç¯¡Ë
£¶°Ì¡¡¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¿Ê²½¤Î¤Õ¤·¤®¡¡¤¶¤ó¤Í¤ó¤Ê¤¤¤¤â¤Î»öÅµ¡×(´Æ½¤¡§º£ÀôÃéÌÀ¡¡³¨¡§²¼´ÖÊ¸·Ã¡¢ÆÁ±ÊÌÀ»Ò¡¢¤«¤ï¤à¤é¤Õ¤æ¤ß¡¡¹â¶¶½ñÅ¹¡¡2016Ç¯)
£·°Ì¡¡¡Ö»Í¤Ä»Ò¤°¤é¤·¡¤Ò¤ß¤Ä¤Î»ÐËåÀ¸³è¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡× ¡Êºî¡§¤Ò¤Î¤Ò¤Þ¤ê¡¡³¨¡§º´ÁÒ¤ª¤ê¤³¡¡KADOKAWA¡¡2018Ç¯¡Ë
£¸°Ì¡¡¡Ö¤Ä¤«¤á!Íý²Ê¥À¥Þ¥ó 1 ¡Ö²Ê³Ø¤Î¥¥Û¥ó¡×¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯ÊÔ¡×¡Êºî¡§¥·¥ó¡¦¥Æ¥Õ¥ó¡¡¥Þ¥ó¥¬¡§¥Ê¡¦¥¹¥ó¥Õ¥ó¡¡Ìõ¡§¸â ²Ú½ç¡¡¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡¡2021Ç¯¡Ë
£¹°Ì¡¡¡Ö¤Û¤Í¤Û¤Í¥¶¥¦¥ë¥¹¡¼¥Æ¥£¥é¥Î¡¦¥Ù¥Ó¡¼¤Î¤Ü¤¦¤±¤ó¡×¡Êºî¡¦³¨¡§¤°¤ë¡¼¤×¡¦¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥Ä¡¡´äºê½ñÅ¹¡¡2008Ç¯¡Ë
10°Ì¡¡¡Ö¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ²¡×¡Êºî¡§×¢ÅèÎè»Ò¡¡³¨¡§jyajya¡¡ÐóÀ®¼Ò¡¡2013Ç¯¡Ë
