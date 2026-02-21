¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à£²¡Ù¿ä¤·ÇÐÍ¥¤Î¹ÔÆ°¤ËÃ«¤Þ¤ê¤¢»×¤ï¤ºÀÖÌÌ
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£²·î18Æü¡Ê¿å¡ËÌë10»þ¤è¤ê¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à£²¡Ù¡ÊÁ´£¸ÏÃ¡Ë¤ÎÂè£²ÏÃ¤òABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à£²¡Ù¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô·óÇÐÍ¥¤ÇÇ®ÇÈ»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤³¤¦¤¿¡Ê´ä¾ëÞæÂÀ/33ºÐ¡Ë¡¢³ÊÆ®²È¤ÇÂè£µÂåRISE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î¤¿¤¤¤¸¤å¡ÊÇòÄ»Âç¼î/30ºÐ¡Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤¿¤¤¤»¤¤¡ÊÎ¦ÂçÀ®/25ºÐ¡Ë¡¢Æâ²Ê°å»Õ¤Î¤¿¤«¤·¡Êºä¸ýÎ´»Ö/35ºÐ¡Ë¡¢ÇÐÍ¥·ó¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ê¤ª¤¡Ê¾®¹õÄ¾¼ù/28ºÐ¡Ë¡¢°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤Î¥æ¥¦¥¡ÊÅÄÃæ¤æ¤¦¤/29ºÐ¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¤æ¤¦¤È¡Ê±üÍº¿Í/28ºÐ¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¤æ¤¤È¡Ê¸¶ÅÄ Í¼µ¨³ð/21ºÐ¡Ë¤ÎÃËÀ¥á¥ó¥Ð¡¼£¸Ì¾¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤«¤Î¡Ê¹â¶¶¤«¤Î/24ºÐ¡Ë¡¢¾®°ËâagehaÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¡¼¥º¥ó£±¤Î»²²Ã·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤»¤¤¤Ê¡ÊÀ»ºÚ/23ºÐ¡Ë¡¢³¤³°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Î¤ê¤³¡ÊÀ¾»³ÇµÍø»Ò/25ºÐ¡Ë¡¢½÷Í¥¤Î¤Ï¤Å¤¡ÊÌÚÂ¼ÍÕ·î/25ºÐ¡Ë¡¢¸µAKB48¤Ç¥â¥Ç¥ë·ó½÷Í¥¤Î¤Þ¤ê¤ä¡Ê±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä/31ºÐ¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È·ó¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¤â¤¨¡ÊÀîÀ¥¤â¤¨/32ºÐ¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤á¡ÊÎÓ¤æ¤á/30ºÐ¡Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¤ë¤ß¡Ê27ºÐ¡Ë¤Î½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼£¸Ì¾¡£²áµî¤ËÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Ø¤Î»²²Ã·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢·ÐÎò¡¦¿¦¶È¤È¤â¤ËÂ¿ºÌ¤ÊÃË½÷16Ì¾¤¬½¸·ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎYOU¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá ¡Êtimelesz¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃ«¤Þ¤ê¤¢¤¬Ì³¤á¤ë¡£
Âè£²ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö£±st¥â¥ÆVOTE¡×¤Ç£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿»ÃÄê¥¥ó¥°¤Î°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¡¦¥æ¥¦¥¤È»ÃÄê¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥¿¥ì¥ó¥È·ó¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¤â¤¨¤¬»²²Ã¼Ô¤ò»ØÌ¾¤Ç¤¤ë¡È¥×¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ò³«ºÅ¡£¥æ¥¦¥¤È¤â¤¨¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÐÍ¥·ó¥â¥Ç¥ë¡¦¤Ê¤ª¤¡¢¥â¥Ç¥ë·ó½÷Í¥¡¦¤Þ¤ê¤ä¡¢¾®°ËâagehaÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡¦¤»¤¤¤Ê¤é¡È¤ªÎ±¼éÈÖÁÈ¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢Í¼¿©¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤Ø¡£¥Þ¥ë¥¿¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤é¸½ÃÏ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó£±¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤±¤¤¤¤¤Á¡ÊÄ¹Ã«ÀîØª°ì¡Ë¤Î»Ñ¤¬¡£¥¹¥¿¥¸¥ªMC¿Ø¤¬¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤Î!?¡×¤È¶ÃØ³¤¹¤ëÃæ¡¢ÆÍÁ³¤ÎÁø¶ø¤Ë¤Þ¤ê¤ä¤ä¤»¤¤¤Ê¤Ï¡Ö¤±¤¤¤¤¤Á·¯¡ª¡×¡ÖËÜÊª!?¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁûÁ³¡£¤±¤¤¤¤¤Á¤Ï¡Öº£²ó¡¢¥É¥ß¥È¥ê¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ÊÎÀÄ¹¡Ë¤È¤¤¤¦ÌòÌÜ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤Ç¸½¤ì¤¿¤±¤¤¤¤¤Á¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö²Æì¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ä¤ó¡×¡Ö¤¤¤¤Í¼ÍÛ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤Î¸å¡¢ÎÀ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤±¤¤¤¤¤Á¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÎø°¦¤ä¤é²¿¤ä¤é¤òÊ¹¤¯¡¢ÁêÃÌÌò¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤È¤â¤Ë¥·¡¼¥º¥ó£±»²²Ã·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¤»¤¤¤Ê¤Ï¡Ö¿´¶¯¤¤¤«¤â¡£Íè¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²á¹ó¤Ê¥â¥Æ¥Ð¥È¥ë¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿Ãç´Ö¤ÎÅÐ¾ì¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢12»þ´Ö¸å¤Ë¡Ö£²nd¥â¥ÆVOTE¡×¤ò¹Ô¤¦¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¡£¡Ö£²nd¥â¥ÆVOTE¡×¤Ç¤ÏÃËÀ£±¿Í¡¢½÷À£²¿Í¤¬Ã¦Íî¤Ë¡£¤³¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿¥¢¥Ô¡¼¥ë¹çÀï¤¬Å¸³«¡£¡È¤ªÎ±¼éÈÖÁÈ¡É¤ÎÇã¤¤½Ð¤·Ãæ¡¢¤»¤¤¤Ê¤Ë¡Ö¥À¥ó¥È¥Ä¤Çº£¤»¤¤¤Ê¤¬£±°Ì¡×¡Ö²¶¤ÎËÜÌ¿¤Ï¤»¤¤¤Ê¤À¤è¡×¤ÈÄ¾µå¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£¡Ö´ò¤·¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÊÖ¤¹¤»¤¤¤Ê¤Ë¡¢¤Ê¤ª¤¤Ï¡Ö¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤«¡©¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¤³¤Î¤Ê¤ª¤¤Î¸ÀÆ°¤Ë¡È¤Ê¤ª¤¿ä¤·¡É¤ÎÃ«¤Ï¡Ö²¿¡©¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡©¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤»¤¤¤Ê¤ÎËË¤ËÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Ç¥¥¹¤ò¤·¡¢¡Ö¥Ï¥°¤·¤Æ¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤»¤¤¤Ê¤òÊú¤¤·¤á¤¿¤Ê¤ª¤¤ÎÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤ËÃ«¤â»×¤ï¤ºÀÖÌÌ¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÈÎø°¦¶¯¼Ô¡É¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤¿¤Ê¤ª¤¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«Í¾Íµ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö£±st¥â¥ÆVOTE¡×¤Ç¡¢¤Þ¤ê¤ä¤ÈÆ±É¼¤Î½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤æ¤á¤Ï¡¢Ã¦Íî¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤áÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£¤Ê¤ª¤¡¢¥æ¥¦¥¡¢³ÊÆ®²È¡¦¤¿¤¤¤¸¤å¤È¤½¤ì¤¾¤ì£²¥·¥ç¥Ã¥È¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤æ¤á¤Ï¡¢Â³¤¤¤ÆÆâ²Ê°å»Õ¡¦¤¿¤«¤·¤È£²¿Í¤¤ê¤Ë¡£Âè£±ÏÃ¤Ç¤Î½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡È¥â¥Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤¿¤«¤·¤Ï¡Ö¤æ¤á¤Á¤ã¤ó¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¿¤«¤·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤æ¤á¤Ï¡Ö¤ä¤ë¡©¡×¤È¼«¤éÄó°Æ¡£¤¿¤«¤·¤ÎËË¤òÎ¾¼ê¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¿°¤ËÅö¤Æ¤¿»Ø¤ò¶´¤ó¤Ç¥¥¹¤ò¤¹¤ëÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÈäÏª¤·¤¿¤æ¤á¡£¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤æ¤á¤ÎÂçÃÀ¤Ê¶î¤±°ú¤¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¤ó¡×¤ÈÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ë¡£¡Ö£²nd¥â¥ÆVOTE¡×¤òÌÜÁ°¤Ë¡ÈÎø°¦¶¯¼Ô¡É¤¿¤Á¤¬Áá¤¯¤âËÜÎÎ¤òÈ¯´ø!? ¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥â¥Æ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬Ï¢È¯¤·¤¿Âè£²ÏÃ¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Ç¸«Æ¨¤·»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¡£
¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥â¥Æ¤ò¼«Ç§¤·¡¢¡ÈÇú¥â¥Æ¡É¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ëÈþÃËÈþ½÷16Ì¾¤ÎÎø°¦¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤ÊÃË½÷¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¹Ô¤¤¡¢No.£±¥â¥ÆÃË¡õ¥â¥Æ½÷¤ò·èÄê¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¤â¥â¥Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤éºÇ¤â¥â¥Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Þ¤Ç´Ý¤ï¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤¬¾ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÎÁÇÀ¤¬¼¡¡¹¤ÈÏª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ»üÈá¤Ê¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¶¯¼Ô¤¿¤Á¤Î¥×¥é¥¤¥É¡¢¤½¤·¤ÆÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ËÜµ¤¤ÎÎø¡Ä¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à£²¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÎò»Ë¤È¼«Á³¤¬Í»¹ç¤·¤¿Èþ¤·¤¤Åç¹ñ¡¦¥Þ¥ë¥¿¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡È¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Î¥²¡¼¥àÀ¤ÈËÜµ¤¤ÎÎø¤Î¶¹´Ö¤Ç³ëÆ£¤·¡¢ºöÎ¬¤ÈÎø¤¬·ã¤·¤¯¸òºø¤¹¤ë¥â¥Æ¥Ð¥È¥ë¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
