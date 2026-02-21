ÅìµþÅÔ¡¢ÌµÅÅÃì²½¤Î½ÅÅÀÃÏ°è¤ò¡Ö´Ä£¸¤ÎÆâÂ¦¡×¤Ë³ÈÂç¡ÄÂðÃÏ³«È¯»þ¤Ë¿·Àß¶Ø¤¸¤ëÁ´¹ñ½é¤Î¾òÎã°Æ¤â
¡¡ÅìµþÅÔµÄ²ñÂè£±²óÄêÎã²ñ¤¬£±£¸Æü¡¢³«²ñ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ç¡¢ÅÅÀþ¤òÃÏÃæ¤ËËä¤á¤ë¡ÖÌµÅÅÃì²½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÅÃì¤ò¸º¤é¤¹¡¢Áý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¿Ê¤á¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ½Ò¤Ù¡¢½ÅÅÀÃÏ°è¤ò¡Ö´Ä£¸¤ÎÆâÂ¦¡×¤Ë¹¤²¤Æ¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÄêÎã²ñ¤Ç¤Ï¿·Ç¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×Åö½éÍ½»»°Æ¤Ê¤É£±£²£µµÄ°Æ¤¬¿³µÄ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ¤äµß½õ¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ëÅÅÃì¤Îºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÅÔ¤ÏÆ±Æü¡¢¿·¤¿¤ÊÊý¿Ë¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ÅÔÆ»¤ÎÌµÅÅÃì²½¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¡Ö½ÅÅÀÀ°È÷ÃÏ°è¡×¤ò½¾Íè¤Î´Ä¾õ£·¹æÀþÆâÂ¦¤«¤é´Ä¾õ£¸¹æÀþÆâÂ¦¤Ø³ÈÂç¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢£²£³¶èÅì¡¦ËÌÉô¤ÏÂÎ©¶è¤ä¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÁ´°è¡¢£²£³¶èÀ¾Éô¤âÀ¤ÅÄÃ«¡¢ÎýÇÏ¡¢¿ùÊÂ³Æ¶è¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤¯¤¬Æ±ÃÏ°è¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£ÅÔ¤Ï¿·¤¿¤Ê·×²è¤Î²¼¡¢£²£°£³£°Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÅÔÆ»£³£²£°¥¥í¤ÇÌµÅÅÃì²½¤ÎÃå¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡º£ÄêÎã²ñ¤Ë¤ÏÂðÃÏ³«È¯»þ¤ËÅÅÃì¤Î¿·Àß¤ò¸¶Â§¶Ø¤¸¤ëÁ´¹ñ½é¤Î¡ÖÂðÃÏ³«È¯ÌµÅÅÃì²½¿ä¿Ê¾òÎã°Æ¡×¤âÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÅÔ¤ÏºòÇ¯£³·îËö»þÅÀ¤ÇÂÐ¾ÝÅÔÆ»¤Î£µ³ä¼å¤Ë¤¢¤¿¤ë£±£±£²£±¥¥í¤ÎÌµÅÅÃì²½¤ò´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±éÀâ¤Ç¤Ï¡Ö·ã¿Ó²½¤¹¤ëÉ÷¿å³²¤äºÒ³²µé¤Î½ë¤µ¤«¤é¡¢ÅÔÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤âÎÏÀâ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢²ÏÀî¤Î¿å¤ò´Ä£·¤Ê¤É¤ÎÃÏ²¼¶õ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤éÅìµþÏÑ¤ØÎ®¤¹¡ÖÃÏ²¼²ÏÀî¹½ÁÛ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢£³·î¤Ë»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿Í¼±¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡±éÀâ¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢½°±¡ÁªÁ°¤ËÀßÃÖ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¹ñ¤ÈÅÔ¤Î¶¨µÄÂÎ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¡Ø¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¡£¡Ù¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤ë¹ñ¤È¡¢Åìµþ¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î¿¿¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÔ¤È£´£¶Æ»ÉÜ¸©¤Î¡ÖÀÇ¼ý³Êº¹¡×¤ÎÀ§Àµ¡ÊÊÐºßÀ§Àµ¡Ë¤ÎµÄÏÀ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î£³£°Ç¯¡¢¥Ñ¥¤¤ÎÀÚ¤êÊ¬¤±Êý¤Ð¤«¤ê¤òÏÀ¤¸¤¿¤³¤È¤¬ÆüËÜ¤Î½Ì¾®¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¼óÅÔÅìµþ¤«¤éÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¼¨¤¹°ÕÌ£¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÄêÎã²ñ¤Î²ñ´ü¤Ï£³·î£²£·Æü¤Þ¤Ç¤Î£³£¸Æü´Ö¤Ç¡¢¼çÍ×²ñÇÉ¤Ë¤è¤ëÂåÉ½¼ÁÌä¤Ï£²·î£²£µÆü¡¢°ìÈÌ¼ÁÌä¤ÏÆ±£²£¶¡¢£²£·Æü¡£Í½»»°Æ¤ò¿³µÄ¤¹¤ëÍ½»»ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤ÎÁí³ç¼Áµ¿¤Ï£³·î£¹¡¢£±£²¡¢£±£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£