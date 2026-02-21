¿·¼Ö117Ëü±ß¡ª ¥¹¥º¥¡Ö¡È¿··¿¡É·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤ËÃíÌÜ¡ª ¡Ö13Ç¯±Û¤·¤ÎÂçºþ¿·¡×¤ÇÀº×û¡È¥¤¥±¥á¥ó¥Õ¥§¥¤¥¹¡ÉºÎÍÑ¤â¡ÖÀäÌ¯¤¹¤®¤ë»È¤¤¾¡¼ê¸þ¾å¡×¤â¡ª Æ¯¤¯¿Í¤ÎÁêËÀ¡Ö¥¥ã¥ê¥¤¡×¤Î¿Ê²½¤¬À¨¤¤
¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª ¡ÖÀäÌ¯¤¹¤®¤ë¾®²þÎÉ¡×¤â¥¿¥¯¥µ¥ó
¡¡¿È¶á¤ÊÆ¯¤¯¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥º¥¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥¥ã¥ê¥¤¡×¤Ï¡¢2026Ç¯£±·î23Æü¤è¤ê¡¢²þÎÉ·¿¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²þÎÉ¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢°¦ÕÈ¤¢¤ëÉ½¾ð¤ò¡Ö¥¤¥±¥á¥ó´é¡×¤È¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥ê¥Õ¥È¤Î¼Â»Ü¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¿··¿¥¥ã¥ê¥¤¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢°Ê³°¤Î¿Ê²½¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Î²þÎÉÅÀ¤ò´ÊÃ±¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥º¥¡Ö¿··¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡ª²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê31Ëç¡Ë
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥°¥ê¥ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¡£11ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¸½¹Ô·¿¤Ï2013Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Ìó13Ç¯±Û¤·¤ÎÂçÊÑ¿È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥ê¥Õ¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥É¥¥ã¥Ö»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¡×¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¿§»ØÄê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¤¤Ç¤Ï¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¿··¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á´¼ÖLED¥é¥¤¥È»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡¤Þ¤¿¾®¤µ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥Ö¤Î¸åÊý¤Ë¤¢¤ë²ÙÂæ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¥ï¥¤¥É²½¤â¿Þ¤é¤ì¡¢Ä¹·¤¤Ç¤âÂ¤¬³Ý¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÀ¤â¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´ÑÆ±ÍÍ¤ËÂçÃÀ¤ÊÊÑ¹¹¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¥Ñ¥Í¥ë¤òÂçÉý¤Ë²þÎÉ¡£Ã±´ã¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥á¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¥á¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ø¤¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¼°¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Îµ¡Ç½¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Îµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¿á¤½Ð¤·Éô²¼¤Ë¤¢¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤ò½õ¼êÀÊÂ¦¤Ë¤âÄÉ²Ã¤·¡¢´Ý¤«¤é»Í³Ñ¤Ø¤È·Á¾õ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢500mL¤Î»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤âÂÐ±þ¡£²¼Éô¤Î¥³¥ó¥½¡¼¥ëÉô¤Ë¤¢¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¹ç¤ï¤»¡¢¼ýÇ¼ËÜ¿ô¤ò4ËÜ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¢¥³¥ó¥Ñ¥Í¥ë¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥»¥ó¥¿¡¼¥È¥ì¡¼¤ò¿·Àß¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÁõÈ÷¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¤¤ÎºÇ¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¤Ç¤Ï¡¢8¥¤¥ó¥Á¥Ê¥Ó¤âÁõÃå²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥»¥ó¥¿¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤òÁõÈ÷¡£ÆüÃæ¤ÎÆüº¹¤·¤Ë¤è¤ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤µ¤òËÉ¤°·Á¾õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ë¥¯¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¢¥³¥ó¥Ñ¥Í¥ë¤â¥ì¥Ð¡¼¼°¤«¤é¥À¥¤¥ä¥ë¼°¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢ÁàºîÀ¤¬¸þ¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢½¾Íè·¿¤Ç¤Ï¾®ÊªÆþ¤ì¤À¤Ã¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¥¿¡¼²¼Éô¤Ë¤Ï¡¢Àè¿Ê¤Î°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½µ¡Ç½¤Î¥¹¥¤¥Ã¥ÁÎà¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥½¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢USBÅÅ¸»¥½¥±¥Ã¥È¤òÉ¸½à²½¡£¤·¤«¤â¡¢USB¥¿¥¤¥×A¤È¥¿¥¤¥×C¤¬°ì¤Ä¤º¤ÄÈ÷¤ï¤ë½¼¼Â¿¶¤ê¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°ÂÁ´ÌÌ¤ÇÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¤¤Î¥·¡¼¥ÈÊÑ¹¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È°ìÂÎ¼°¥·¡¼¥È¤Î¿·¥¿¥¤¥×¤Ë²þ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ¬Éô¤Ø¤Î¾×·â·Ú¸º¤ÈÃåºÂ»þ¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¾ì»þ¤«¤éÀìÍÑ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È°ìÂÎ·¿¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î¿Ê²½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢Àè¿Ê¤Î°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤Î¶¯²½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡½¾Íè¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥«¥á¥é¤Î¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥«¥á¥é¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤«¤éÃ±´ã¥«¥á¥é¤È¥ß¥êÇÈ¥ì¡¼¥À¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢Á°¸å¤Î¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥»¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´¼ÖÉ¸½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¸òº¹ÅÀ¾×ÆÍ²óÈò»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¾å¡¢Ãó¼Ö»þ¤Î°ÂÁ´»Ù±ç¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¸¥à¥Ë¡¼¤Î³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ì¤«¤ë¤ßÃ¦½Ð¥¢¥·¥¹¥È¡×¤âÁ´¼Ö¤ËÉ¸½à²½¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Õ¥í¥Ã¥¯ÉÕ¤4WD»ÅÍÍ¤Î°Ï©ÁöÇËÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¤¤¬117Ëü2600±ß¤«¤é158Ëü1800±ß¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¡ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö´Þ¤à¡Ë¤¬129Ëü1400±ß¤«¤é180Ëü700±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤¯¿Í¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤ÆºÙ¤«¤Êµ¡Ç½¤â¶¯²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿··¿¥¥ã¥ê¥¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£