¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥ÉÃöÌÚ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯É½¡ÄÍèÇ¯£²·î£²£°Æü¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡£²£°£²£²Ç¯£±£°·î£±Æü¤Ë£·£¹ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡È¹ñÌ±Åª¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡É¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¾ÓÁü¸¢¤Ê¤É¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡ÖÃöÌÚ¸µµ¤¹©¾ì¡×¡Ê£É£Ç£Æ¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·£Á£ÉÃöÌÚ¤ä¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤òºî¤ë¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥ÉÃöÌÚ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤³èÌö¤ä»×ÁÛ¤ò»Ä¤µ¤ì¤¿ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ò¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ª¤è¤Ó£Á£Éµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¶ñ¸½²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡Ö£É£Ç£Æ¡×¤È¡Ö£Á£Ö£É£Ô£Á¡×¡¢¡Ö£Ó£Í£Â£Ã¥Ð¥ê¥å¡¼¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î£³¼Ò¤Ç¹Ô¤¦¡£
¡¡£²£´Ç¯£²·î£²£°Æü¤Ë£É£Ç£Æ¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Î¡Ö£Á£ÉÃöÌÚ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·×²è¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇò»æ¤Ë¤·¡¢¿Í´Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂçºåÂç³Ø¤ÎÀÐ¹õ¹À±ÉÍÀ¶µ¼ø¡Ë¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë£Á£Ö£É£Ô£Á¤Îµ»½Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£´°À®¤òÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤¿¤ë£²£°£²£·Ç¯£²·î£²£°Æü¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¿Í³Ê¡¦»×ÁÛ¡¦µ²±¤Î·Ñ¾µ¡×¤ä¡Ö¼¡À¤Âå¤Ø¤ÎÂÐÏÃ²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç¤Î¥ì¥¬¥·¡¼Äó¼¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ò´Þ¤à¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢£Á£Ö£É£Ô£Á¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë£Á£ÉÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢À¸À®£Á£É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÈÉü³è¡É¤·¤¿ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î²»À¼Æ°²è¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢¡Ö£Á£ÉÃöÌÚ¡×¤Ï¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡¼¡©¸µµ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£¸µµ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥ÉÃöÌÚ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ä¡Á¹â»ÔÁíÍý¡¢¶Ã¤¤Î£³£°£°µÄÀÊÄ¶¤¨¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¿ÏÂÅÞ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡Ä¡×¤È¹â¾Ð¤¤¤·¡Ö£±¡¢£²¡¢£³¡¢¥À¡¼¡¼¥Ã¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£