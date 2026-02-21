©ABCテレビ・ストームレーベルズ

伊野尾慧、松本穂香がW主演を務めるドラマ「50分間の恋人」（毎週日曜よる10時15分～／ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）は、AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流(伊野尾)と、仕事に夢中な堅実女子・菜帆(松本)が繰り広げるズレきゅんラブコメディだ。“30回の弁当契約”を通して、昼休みの50分間を過ごすうちに少しずつ心を通わせてきた二人。そんな中、晴流と菜帆はダブルスターズ社とパイレーツ社というライバル社に勤務していることが発覚。動揺する菜帆だが、晴流の「いざとなったら、俺が辛島殿を守る」という言葉もあり、お互いに思いあう気持ちを実感した2人は昼休みの50分間ランチは続行することに。しかし、両社の間にはビジネス戦争も勃発し、ますます関係悪化が見込まれるなど物語はついに後半戦へと突入していく。

主演の伊野尾慧と松本穂香はじめ豪華キャストがクランクアップ

ヒミツの恋路や会社間での熾烈なバトルなどハラハラドキドキの展開が進んでいくドラマ本編とは裏腹に、とても明るく、和やかな雰囲気で撮影が進んだ本作。花束に代えて盆栽をおくるなど、本作ならではユニークなクランクアップの様子をお届け！

変わり者な天才ゲームクリエイター、甘海晴流を演じた主演の伊野尾慧は同じく主演を務める松本穂香から盆栽を手渡され、無事クランクアップ。「終わると寂しいですね。皆さんに“晴流”を育てていただき、愛されるキャラクターになれたのではないかなと思います。ありがとうございます」と、感謝のコメントで場を締めた。

©ABCテレビ・ストームレーベルズ

ゲームキャラクターデザイナーとして仕事にまい進する辛島菜帆を演じた松本穂香は、伊野尾慧・木村多江・高橋光臣の「…以上をもちまして松本穂香さんクランクアップです！」という３人からのビデオメッセージでクランクアップ。また先に撮影を終えていた黒田光輝が駆け付けるサプライズにも喜ぶ松本は「こんなに仲良くなれた現場は初めてじゃないかと思います。伊野尾さんや監督さん、みなさんのおかげです。楽しくやれて、幸せな現場でした」と笑顔で語りました。

©ABCテレビ・ストームレーベルズ

菜帆の上司、渋谷裕太を演じた味方良介は「ぎゅっとした撮影期間でしたが、渋谷という人間をどんどん構築できて、すごいかっこいい男が演じられたんじゃないかなと思います」と撮影を振り返り、演じた人物像と重なるクールなコメントに現場からは「かっこいい～」の声も飛び交いました。

晴流に恋する塩見麗美を演じた秋元真夏は「好きな人に情熱的なアプローチをとり、様々な表情、感情が飛び出してくる麗美ですが、こういった役柄はやったことなかったので、すごく楽しみながらやらせていただきました」と笑顔でコメントしました。

弟の辛島航を演じた黒田光輝は「スタッフの皆さんも俳優の皆さんも自分の仕事を全うする姿に毎日刺激をもらいました。航として生きることができて感謝の気持ちでいっぱいです」と真摯に語りました。

パイレーツ社の専務、米田大祐を演じたおいでやす小田は「高橋光臣さんからのアドバイスに笑ってしまうような一幕もあったりと、本当に楽しい現場でした。お世話になりました」とコメントし、高橋とハグするなど現場に笑顔が広がりました。 元妻・志麻が社長を務めるダブルスターズ社の動向に一喜一憂するパイレーツ社の社長、栗原恭平を演じた高橋光臣は「栗原恭平という役を、最初はこんな感じで大丈夫かなと思いながら演じていたんですが、だんだん楽しくなってきて、すごくみなさんに育てていただいた役だと感じています。この役ができたのは木村多江さんとカットを重ねていけたからだと思います」と感謝を語りました。

元夫を憎むダブルスターズの敏腕社長、杏野志麻役を演じた木村多江は「私はテンションが低いタイプなので、こういうテンションが高い役はできるかなと不安でしたが、高橋光臣さんも仰っていたようにみなさんに育てていただき、無事ここまでこれました。ありがとうございます。とても楽しい時間でした」と撮影を振り返りました。

■第5話あらすじ

©ABCテレビ・ストームレーベルズ

料理を教えてほしいと頼まれ、週末に晴流（伊野尾慧）の自宅を訪ねた菜帆（松本穂香）は、突然やってきた晴流の母・涼子（櫻井淳子）と思いがけなく対面を果たす。初めて会う涼子は、どこか寂しげな印象。晴流との関係が拗れていることを察した菜帆は、二人の間に割り込めない空気を感じ取る。涼子が帰った後、晴流から親子関係がこじれた原因を聞き、晴流に寄り添う菜帆。自分の出過ぎた言動を謝る菜帆に対し、晴流は「辛島殿がいてくれて助かった」と伝える。晴流の母親への心境には微かな変化が…？

そして菜帆との出会いによって料理にも目覚めた晴流は、翌週から自分が菜帆の弁当を作ると宣言し、お互いに弁当を作り合うことを提案。菜帆は早速卵焼きの作り方から晴流を特訓する。料理特訓は夜遅くまで続き、菜帆はうとうとしてしまう。その寝顔を優しい眼差しで見つめる晴流。ほどなくして目を覚ました菜帆に、晴流はそっとキスを…！ 週が明け、菜帆は週末の出来事は単なるはずみだったと自分を言い聞かせて、晴流との弁当交換ランチへと出向く。尾行封じに晴流が指定した場所は、懇意にしている高級料亭の個室。相変わらずズレたチョイスだが、人の目に触れない対策は万全だ。ところが、店内にはパイレーツ社の社長・恭平（高橋光臣）と専務・米田（おいでやす小田）、そしてサミット社・桃田社長（袴田吉彦）の姿が。菜帆が勤めるダブルスターズ社とゲームを共同開発中の桃田は、菜帆に声をかけ…。ついに、晴流と菜帆が会っていることがパイレーツ陣営にバレてしまう！？

©ABCテレビ・ストームレーベルズ

「50分間の恋人」

第5話は、２月22日（日）よる10時15分～11時9分放送 ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット

★放送終了後、TVerで見逃し配信

U-NEXT、Prime Video で全話配信中