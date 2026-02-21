éâ¸¶Í§Î¤¤â¶Ã¤¡ª¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç¼ê·Ú¤Ë3¤Ä¤Î¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¡ÖÎ¹Àè¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡×
2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØBeauTV ¡ÁVOCE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ª´¬¤È±¥¢¥ì¥ó¥¸¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûéâ¸¶Í§Î¤¤â¶Ã¤¡ª¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç¼ê·Ú¤Ë3¤Ä¤Î¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¡ÖÎ¹Àè¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡×
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÁ°¸¶Êæ¹â¤µ¤ó¡£Â¿¤¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢»¨»ï¤äCM¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¢¥µ¥í¥ó¤Î·Ð±Ä¤«¤é¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î³«È¯¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌöÃæ¤Ç¤¹¡£
È±¤ò´¬¤¯Á°¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤Î»Å¹þ¤ß¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¥«¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¬ÎÌ½Ð¤·¡¢¼ê¤ËÆëÀ÷¤Þ¤»¤¿¤é¡£È±¤ÎÃæ´Ö¤«¤éÌÓÀè¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥ó¤Çºî¤ì¤ë¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¤´¾Ò²ð¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥í¥ó½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡ª³°¥Ï¥Í¥«¡¼¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡×¤«¤é¡£
È±¤ÎÃæ´Ö¤¢¤¿¤ê¤«¤é¶´¤ß¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ò²£¤ËÅÝ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¥ì¥¤¤Ê¥«¡¼¥ë¤¬¤Ä¤¯¤Î¤À¤½¤¦¡£
È±¤ò¾å²¼¤ËÊ¬¤±¼è¤ê¡¢¾å¤ÎÃÊ¤ÎÈ±¤Ï²¾»ß¤á¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ²¼¤ÎÃÊ¤ÎÈ±¤ò¤µ¤é¤Ë½Ä¤Ë2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ1Â«¤º¤Ä´¬¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥í¥ó¤ÇÈ±¤ò¶¯¤¯¶´¤Þ¤º¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê³ê¤é¤»¤ë¤Î¤¬¥¥ì¥¤¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥³¥Ä¡£²¾»ß¤á¤·¤¿¾å¤ÎÃÊ¤ÎÈ±¤âÆ±ÍÍ¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´é¤Þ¤ï¤ê¤ÎÈ±¤ò¾¯ÎÌ¼è¤ê¡¢Æâ´¬¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ò¤··Á¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ¥Ø¥¢¥Ð¡¼¥à¤ÇÈ±¤Ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÎÌ¤ò¼è¤Ã¤Æ¼ê¤ËÆëÀ÷¤Þ¤»¡¢È±Á´ÂÎ¤Ë¤Ä¤±¤¿¤é¡£
¤³¤ì¤Ç³°¥Ï¥Í¥«¡¼¥ë¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï´°À®¡ª
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÆ°¤«¤·Êý¡£½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¤¼¤Ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê²Ä°¦¤¤´¬¤È±É÷¥¢¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¤Þ¤º´é¤Þ¤ï¤ê¤ÎÈ±¤ò1Â«Ê¬¼è¤ê¡¢¸å¤í¸þ¤¤Ë¥«¡¼¥ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
È±¤ÎÃæ´Ö¤«¤é¶´¤ß¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ò³°Â¦¤Ë1²óÅ¾¤µ¤»¡¢ÌÓÀè¤Þ¤Ç¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ç´¬¤È±¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¡¼¥ë¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³°´¬¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´é¤Þ¤ï¤ê¤À¤±´¬¤¡¢¸å¤í¤ÎÈ±¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥ï¥ó¥«¡¼¥ë¤Ç¤â²Ä°¦¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£
È¿ÂÐ¤ÎÈ±¤âÆ±ÍÍ¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë´é¤Þ¤ï¤ê¤ÎÃ»¤¤È±¤ò·Ú¤¯¥«¡¼¥ë¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë´¬¤¤¤¿¤é¡£
´¬¤È±É÷¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï´°À®¡ª
¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥ó¤ò1²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë´¬¤È±É÷¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö·Ú¤ä¤«¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÇÈ´¬¤¥¢¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£
¼ª²£¤ÎÈ±¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¾¯ÎÌ¼è¤ê¡¢²¾»ß¤á¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¼ª¤Î¹â¤µ¤¢¤¿¤ê¤ÇÈ±¤ò¶´¤ß¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤òÆâÂ¦¤ËÈ¾²óÅ¾¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¡¤Ë¥¢¥¤¥í¥ó¤ò³°Â¦¤ËÈ¾²óÅ¾¤µ¤»¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤ÏÆâÂ¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾¯¤·¥¹¥é¥¤¥É¡£
¤³¤Î¹©Äø¤òÌÓÀè¤Þ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²¾»ß¤á¤·¤¿É½ÌÌ¤ÎÈ±¤âÆ±ÍÍ¤Ë´¬¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É½ÌÌ¤ÎÈ±¤ÏÇö¤¯Ê¬¤±¤È¤Ã¤Æ´¬¤¯¤È¥¥ì¥¤¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¸å¤í¤ÎÈ±¤Ï¾å¡¢¿¿¤óÃæ¡¢²¼¤È3¤Ä¤ËÊ¬¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢²¼¤«¤é´¬¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¾å¤È¿¿¤óÃæ¤ËÊ¬¤±¤¿È±¤Ï²¾»ß¤á¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¬¤±¤È¤Ã¤¿²¼¤ÎÈ±¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë½Ä¤Ë2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ´¬¤¤Þ¤¹¡£²¾»ß¤á¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿È±¤â´¬¤¤¤ÆÁ´ÂÎ¤ËÇÈ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë»Å¾å¤²¤Î¥Ð¡¼¥à¡£Å¬ÎÌ¤ò¼è¤ê¡¢¼ê¤ËÆëÀ÷¤Þ¤»¤¿¤é¡¢Ùæ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¥¦¥§¥Ã¥È´¶¤Î½Ð¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤òÁª¤Ö¤È¡¢ÇÈ´¬¤¤Î¼Á´¶¤¬¥¥ì¥¤¤Ë½Ð¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
È±Á´ÂÎ¤Ë¥Ð¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¡¢ÇÈ´¬¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î´°À®¡ª
ÇÈ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¶¯Ä´¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£
¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥ó1¤Ä¤Ç¤Ç¤¤ë3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¡£
µ¤Ê¬¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÉý¤â¥°¥Ã¤È¹¤¬¤ë¡£¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
ÈÖÁÈMC¤Îéâ¸¶Í§Î¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ã¤Æºî¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ë»¤·¤¤Ä«¤È¤«¡¢½Ð¤«¤±¤¿Àè¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥ó1¤Ä¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤ª¼ê·Ú¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤âÎ¹Àè¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£