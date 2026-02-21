¼Ö¤È²»³Ú¤Î¤¤¤¤´Ø·¸¡¡ ¥ªー¥Ç¥£¥ªÉ¾ÏÀ²È¡¦ÌîÂ¼¥±¥ó¥¸¤¬JAIA¤Ë¤ÆºÇ¿·¼«Æ°¼Ö¤È²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡¸½Âå¤Î¼ÖºÜ²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ÇÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥ªÉ¾ÏÀ²È¡¦ÌîÂ¼¥±¥ó¥¸¤¬JAIA¡ÊÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÍ¢ÆþÁÈ¹ç¡Ë¤Ë¤ÆºÇ¿·5¼Ö¼ï¤Ë»î¾è¤·¡¢¥ì¥ó¥¸¥íー¥Ðー¤ÎMeridian¡¢¥Ü¥ë¥Ü/VW¤ÎHarman KardonÀ½¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÅ°Äì¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡¼Ö¤ÎÆÃÀ¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¹â¼¡¸µ¤Î¥µ¥¦¥ó¥ÉÂÎ¸³¤«¤é¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¼Ö¤È²»³Ú¤Î¡Ö¤¤¤¤´Ø·¸¡×¤ò¥ì¥Ýー¥È¤·¤è¤¦¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇ¿·¤Î¼Ö¤òÁö¹Ô¤È²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ë
¥Æ¥¹¥é/Model YEV¤Î¶¯ÎÏ²ÃÂ®¤ÈÆó½Å¥¬¥é¥¹¤¬³ð¤¨¤¿ÀÅ¼ä¤Ê²»¶Á¶õ´Ö
1¡¥Áö¹ÔÀÇ½¤È²÷Å¬À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¶¯ÎÏ¤Ê²ÃÂ®¤ò»ý¤Ä1Âæ¡£ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤¬½Ö»þ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ëEV¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÂ¸Ê¬¤Ëµý¼õ¤Ç¤¤ë¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¤¿¤á¥Ö¥ìー¥¤ä¥³ー¥Ê¥ê¥ó¥°»þ¤Ê¤É¶Ï¤«¤Ê¤¬¤é¤â¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ìÌÌ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÍ¾Íµ¤¢¤ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿±¿Å¾¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢»î¾è¼Ö¤¬¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ÎÀµ³Î¤ÊÉ¾²Á¤ÏÊÝÎ±¤È¤·¤¿¤¤¡£
2¡¥¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¤¥Þー¥·¥Ö¥ªー¥Ç¥£¥ªÂÐ±þ¤Î16¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ËÎÉ¼Á¡£¡Ê²Á³ÊÅª¤Ë¡Ë¹âµé¤È¤¤¤¨¤ë¥ì¥ó¥¸¤Î¥¯¥ë¥Þ¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î²»¼Á¤Ï¹â¤¤¡£¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤¤ÅÀ¤â³À´Ö¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ËBGM¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï½½Ê¬°Ê¾å¤ÎÉÊ¼Á¤È¤¤¤¨¤ë¡£¥¤¥Þー¥·¥Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸ú²Ì¤Î¤Û¤É¤¬¤ä¤ä¹µ¤¨¤á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê¹¤¬¤ê´¶¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ Æó½Å¥¬¥é¥¹¤¬³°¤ÎÁû²»¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¼×ÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤ÏÈó¾ï¤ËÀÅ¤«¡£²»³Ú´Õ¾Þ¤ä²ñÏÃ¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
3¡¥¤½¤ÎÂ¾ÁõÈ÷¤È¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¦¥¤¥ó¥«ー°Ê³°¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÀßÄê¤äÁàºî¤ò¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤«¤é¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢´·¤ì¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¼Ö¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤¿¤áCarPlay¤äAndroid Auto¤Ê¤É¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢AppleMusic¤äSpotify¤Ê¤ÉÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
¡ý¥ì¥ó¥¸¥íー¥Ðー/SPORT SV EDITION TWO P6352.5¥È¥ó¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤·Ú²÷¤Ê±¿Æ°À¤È¹â¼¡¸µ¤ÇÄ´ÏÂ¤·¤¿Meridian¥µ¥¦¥ó¥É
1¡¥Áö¹ÔÀÇ½¤È²÷Å¬À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÀÇ½¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢¼«Á³¤Ç³ê¤é¤«¤ÊµóÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤«¤Ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤Áàºî¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤âÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢2.5¥È¥ó¤È¤¤¤¦½ÅÎÌ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±¿Æ°ÀÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¼¤êºä¤ÎÄä»ß»þ¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¤³¤½Ç§¼±¤Ï¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ¾ï¤Î±¿Å¾Áàºî¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°Õ¼±¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢·Ú²÷¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡£
2¡¥¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMeridianÀ½¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£½ãÀµ¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ÎÏÈ¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¥Üー¥«¥ë¤Î²ÎÀ¼¤¬ÌÀÎÆ¤ËÄ°¤¼è¤ì¡¢Äã°è¤âÁö¹ÔÃæ¤ËÇ÷ÎÏ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸«»ö¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¸Ä¡¹¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¥æ¥Ë¥Ã¥È¼«ÂÎ¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÄ¶¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ë¡Ö¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ÎÌ¯¡×¤¬¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»¶ÁÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥ì¥ª¡×¡ÖMeridian¡×¡ÖMeridianÎ©ÂÎ²»¶Á¡×¤Î3¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡ÖMeridianÎ©ÂÎ²»¶Á¡×¥âー¥É¤Ï¡¢²»¾ì¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¾åÊý¤Ø°ú¤¾å¤²¤Ä¤Ä¤â¡¢²á¾ê¤Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥µ¥é¥¦¥ó¥É´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ËÅ»¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤Û¤ÉÆÃ¼ì¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¾ïÍÑ¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤È»×¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¥·ー¥È¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¥½¥Ë¥Ã¥¯·Ï¥¹¥Ôー¥«ー¤Ï¡¢¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤½¤¦¤Ê·¹¸þ¤³¤½¤¢¤ì¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç³Ú¤·¤¤¡£
3¡¥¤½¤ÎÂ¾ÁõÈ÷¤È¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Android Auto¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²»³Ú¥µー¥Ó¥¹¡ÖQobuz¡×¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£²»¼Á¤äÍøÊØÀ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢BluetoothÀÜÂ³¤è¤ê¤âÍÀþ¤Ç¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÏ¢·È¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤À¡£
¥ë¥Îー/¥¢¥ë¥«¥Ê ¥¨¥¹¥×¥ê ¥¢¥ë¥Ô-¥Ì ¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÁÇÄ¾¤ÊÁö¹ÔµóÆ°¤È¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊä´°¤¹¤ëBose¥µ¥¦¥ó¥É
1¡¥Áö¹ÔÀÇ½¤È²÷Å¬À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÀèÆüÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ¿·¥ë¥Îー¡¦¥¢¥ë¥«¥Ê¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¡ÖÍ¥ÅùÀ¸¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤1Âæ¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÆÃ¤ËÁö¹ÔÀÇ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢SUVÆÃÍ¤Î½ÅÎÌÊª¤¬¾åÉô¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³ー¥Ê¥ê¥ó¥°¤ÎµóÆ°¤Ê¤ÉÁÇÄ¾¤ÊÆ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤È¤Æ¤âÁàºî¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¤«Â²ó¤ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¹Å¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Ï©ÌÌ¤«¤é¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤¬Èæ³ÓÅªÂç¤¤¤ÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤«¤â¡£Èæ³ÓÅª¹Å¼Á¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¹¥¤ß¼¡Âè¤È¤¤¤¨¤ë¡£
2¡¥¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëBoseÀ½¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥µ¥é¥¦¥ó¥Éµ¡Ç½¤òÍÑ°Õ¡£¶Ï¤«¤Ê¤¬¤é¡¢²»¼Á¤â¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ´À°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²»¼Á¤Ï¡¢Ã¼Åª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡ÖÉáµÚ²Á³ÊÂÓ¤Î¼Ö¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¡¢¾¯¤·¼Á¤ÎÎÉ¤¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡£Bose¤é¤·¤¤¥á¥ê¥Ï¥ê¤¢¤ë²»ºî¤ê¤Ï½¨°ï¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÄã°è¤¬ÉÔ¼«Á³¤ËËÄ¤é¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤«¤ÄÉÔÂ´¶¤â¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤µ¤¹¤¬¤È¤¤¤¨¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬¡Ö¤³¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤Ç¤¤ë¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¡ÖÍ¾·×¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤òÊú¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¹âµé¼Ö¤¬ÊÂ¤Ö»îÄ°¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤ÎÉÔÍø¤µ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊä´°¤¹¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¹ÎÄê¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤À¤È»×¤¦¡£
3¡¥¤½¤ÎÂ¾ÁõÈ÷¤È¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Android Auto¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Android¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÀÜÂ³¤·¤Æ²»³ÚºÆÀ¸¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÆ°ºî¤Ë¤Ï¤ä¤äÉÔ°ÂÄê¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÆ»ÏÆ°»þ¤Ë²»³ÚºÆÀ¸¥Ü¥¿¥ó¤òºÆÅÙ²¡¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢BluetoothÀÜÂ³¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Â¿¾¯ÈÑ¤ï¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎµóÆ°¤Ï¡¢10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¸Å¤¤À¤Âå¤Î¼ÖºÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÉÑÈË¤Ë¸«¤é¤ì¤¿ÆÃÄ§¤ÈÎà»÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ê¤¬¤é¤âµìÍè¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Î®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Î¿Ê²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¥Ü¥ë¥Ü/EX30 Cross Country Ultra Twin Motor PerformancEV¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®¤È¼ÖÎ¾¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤¬¹â¤¤¾å¼Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É
1¡¥Áö¹ÔÀÇ½¤È²÷Å¬À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡EV¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï²¤½£À½EV¤È¤Ï¤ä¤ä¼ñ¤¬°Û¤Ê¤ë¡¢¤à¤·¤íÃæ¹ñ·ÏEV¤Ë¶á¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä1Âæ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥Ü¥ë¥Ü¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤¬µÈÍøµ¥¼Ö¡ÊGeely¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤à¤·¤í¹ÎÄêÅª¤ÊÏÃ¤Ç¡¢EVÀè¿Ê¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤Îµ»½Ñ¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤ò¹ª¤ß¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤ÍøÊØÀ¤òµý¼õ¡¢¹â¤¯É¾²Á¤Ç¤¤ë¼Ö¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»þ¤Ë²ÃÂ®¤ÎÀ¨¤µ¤ÏÆÃÉ®¤â¤Î¡£º£²ó¤Î»îÄ°¤Ç¤Ï¥Æ¥¹¥é¡Ö¥â¥Ç¥ëY¡×¤Ë¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Î¥¹¥¿ー¥È²ÃÂ®¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥³ー¥Ê¥ê¥ó¥°»þ¤ÎµóÆ°¤âSUV¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï½ÅÎÌÊª¤¬²¼Â¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ëEV¼Ö¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤í¤¦¡£
2¡¥¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¼Á¡£ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ïー¥Þ¥ó¥«ー¥É¥óÀ½¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢²»³Ú¤¬¼ª¤Þ¤Ç¤è¤¯ÆÏ¤¯ÎÉ¼Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¿ô¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÄ°¤¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥Üー¥«¥ë¤ä¥á¥¤¥ó³Ú´ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡¢¤Þ¤¿¡¢²»¾ì¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯¼«Á³¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¹¥¤Þ¤·¤¤¡£¼ÖÁë¤«¤éÎ®¤ì¤ëÉ÷·Ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤àBGM¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÖÎ¾¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤¬¹â¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¾å°Ì¼Ö¼ï¤Ë¤ÏB&W¡ÊBowers & Wilkins¡ËÀ½¤Î¹âµé¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢EX30¤Î¤½¤ì¤Ï¡Ê¥Ü¥ë¥Ü¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢·è¤·¤ÆÉî¤ì¤Ê¤¤¼ÂÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²áµî20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ÖºÜ¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÃíÎÏ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢²»ºî¤ê¤Ø¤Î³Î¸Ç¤¿¤ëÅ¯³Ø¤¬Â©¤Å¤¤¤¿¥Ü¥ë¥Ü¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¼ÂÎÏ¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
3¡¥¤½¤ÎÂ¾ÁõÈ÷¤È¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Android Auto¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥àー¥º¤ËAndroid¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÀÜÂ³¤·¤Æ²»³ÚºÆÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÁàºîÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤«¤é°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤Îµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥ó¥¸¤ä¥ê¥Ðー¥¹¤ÎÁªÂò¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤ÊÁàºî¤ËÆÈÆÃ¤ÎÊÊ¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥¦¥¤¥ó¥«ー¥ì¥Ðー¤Ï¼êÆ°¤Ç²ò½ü¤¹¤ëºÝ¤ËÆÈÆÃ¤ÎÁàºî¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ー¤òÇÑ¤·¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î¤è¤¦¤Ë¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÁàºî¤òÃæ±û¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ë½¸Ìó¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹Àß·×¤Ï¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¡ý¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó/ID.Buzz2.7¥È¥ó¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ì·Ú²÷¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¼ÖÆâÁ´ÂÎ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¹â²»¼Á¥µ¥¦¥ó¥É
1¡¥Áö¹ÔÀÇ½¤È²÷Å¬À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»î¾è¤·¤ÆºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂ²ö¤ê¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï±ýÇ¯¤Î¡Ö¥¿¥¤¥×II¡×¤ä¡Ö¥ô¥¡¥Ê¥´¥ó¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¸½ÂåÈÇ¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¡¦¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢2.7¥È¥ó¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤ê¤Î¼Ö½Å¤ò¤â¤Ä¤¬¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤·Ú²÷¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¼Â¸½¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢Â¿¾¯¤Ê¤ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¹Å¤á¤Ë¡¢Ï©ÌÌ¤«¤é¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤«¤Ä¼«Á³¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥é¥Ö¥ë¤ÊÁà½Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼Â¼Á¡¢2¥È¥ó°Ê²¼¤Î¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£VW»ý¤ÁÁ°¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½ÅÎÌÊª¤¬²¼Â¦¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëEV¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ÅÎÌµé¤Î¼ÖÂÎ¤æ¤¨¤Ë¡¢¥Õ¥ë²ÃÂ®»þ¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎEV¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¼ã´³¤Î¤â¤¿¤Ä¤¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤º¡¢²¼¤ê¤ÎÄä»ß¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥Ö¥ìー¥¤¬¤â¤¦¾¯¤·¶¯ÎÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤È¤Î´õË¾¤â²êÀ¸¤¨¤ë¡Ê¥áー¥«ー¤Ï²óÀ¸¥Ö¥ìー¥¤ò´Þ¤á¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤âÉÔ²÷´¶¤ä°ãÏÂ´¶¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹ª¤ß¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁàºîÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¤â¤Î¡£½¾Íè¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¼«Á³¤Ê±¿Å¾´¶³Ð¤ÈÁàºîÀ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
2¡¥¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Ïー¥Þ¥ó¥«ー¥É¥óÀ½13¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥¥ã¥Ó¥ó¤ËÁê±þ¤·¤¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï3¥¦¥§¥¤¡Ü¥»¥ó¥¿ー¡¢¥»¥«¥ó¥É¥·ー¥È¡¢¥µー¥É¥·ー¥È¤Ë¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸¡¢2¼¼¤Ë¥µ¥Ö¥¦ー¥Õ¥¡ー¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼ÖÆâÁ´ÂÎ¤ÇBGM¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¡¢Á°ÀÊ¤Î¾è°÷¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ê²»³Ú´Õ¾Þ¤Ë¿»¤ì¤ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¹ª¤ß¤ËÎ¾Î©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¤Î²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤éJ¥Ý¥Ã¥×¡¢EDM¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¹âÉÊ¼Á¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿²»¼Á¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¼ÖºÜ¥Ïー¥Þ¥ó¥«ー¥É¥óÀ½¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÄ¬Î®¤Ç¤¢¤ê¡¢½ãÀµ¥ªー¥Ç¥£¥ª¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
3¡¥¤½¤ÎÂ¾ÁõÈ÷¤È¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡CarPlay¤äAndroid Auto¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊØÍø¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ÀÜÂ³ÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¼Á¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë·¹¸þ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£BluetoothÀÜÂ³¤Ç¤ÏÀÜÂ³¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤ä²»¿§¤Î¡Ê¶Ï¤«¤Ê¤¬¤é¡Ë¥Î¥¤¥¸ー¤µ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Android Auto¤òÍÀþÀÜÂ³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤½¤ì¤¬°ìÊÑ¡£²»¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àËÜÍè¤Î°ÂÄê¤·¤¿¡¢¤«¤ÄÎÉ¼Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤ÎÀÜÂ³¤ÏÍÀþ¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤À¡£
ÁíÏÀ/¡Öºòº£¤Î¼«Æ°¼Ö¤Ï²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤¯¿Ê²½¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÊ¡²»¤Ë¡×
20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°Ä¾¸å¤Ë¥¢¥ó¥×¤¬²¹¤Þ¤ë¤Þ¤Ç²»³ä¤ì¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½Âå¤Î¼Ö¡¢¤È¤¯¤Ë¹â²Á³ÊÂÓ¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê´ðÁÃÅª¤Ê²»¶ÁÀÇ½¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤¬¡ÖÎÉ¤¤²»¤ÇËþÂ¤À¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤¬É¸½àÅª¤Ë¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ä¤Ï¤ä¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¹¬¤»¤Ê»þÂå¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡º£²ó»î¾è¤·¤¿5Âæ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¥ì¥ó¥¸¥íー¥Ðー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£ ¥á¥ê¥Ç¥£¥¢¥óÀ½¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤À¤è¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»ºî¤ê¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢DSP¤Ê¤ÉºÎÍÑÁÇºà¤äÀß·×¤Î¼Á¤¬¹â¤¯¡¢¤«¤Ä¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤âÀäÌ¯¡£2500Ëü±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤¦¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¼Ö¤Î´°À®ÅÙ¤È¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ÎÎÉ¼Á¤µ¤¬¹â¼¡¸µ¤ÇÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½êÍ¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ïー¥Þ¥ó¥«ー¥É¥óÀ½¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë2Âæ¡Ö¥Ü¥ë¥Ü¡×¡ÖVW¡×¤Ë¤â´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£óÕÌÀ´ü¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÎÉ¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÍÈ¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÃßÀÑ¤Ë¤è¤êÎÉ¼Á¤ÇËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤È¿Ê²½¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢BMW¤äMINI¤Ê¤É¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤â»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤Î»Ô¾ì¤Ï±¿Æ°ÀÇ½¤â¥ªー¥Ç¥£¥ª²»¼Á¤âºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Î¤«¤Ê¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Î¹¹¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áÌîÂ¼¥±¥ó¥¸¡Ë