¡ÖÇ¢¤Î½Ð¤¬°¤¤¡×¡Ö»ÄÇ¢´¶¡×¤ÏÇ¯¤Î¤»¤¤¡© ¡ØÁ°Î©Á£ÈîÂç¾É¡Ù¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¼õ¿Ç¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ï¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
¡Ö¥È¥¤¥ì¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÌëÃæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ç²¿ÅÙ¤âµ¯¤¤ë¡×¡ÖÇÓÇ¢¸å¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÇ¢¤ÎÀª¤¤¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¨¡¨¡¡£¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤òÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¼Â¤Ï¡¢²ÃÎð°Ê³°¤Ë¤â¸¶°ø¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤«¤È¤¦ÈçÇ¢´ï²Ê¡¦Æâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î²ÃÆ£Î´ÀèÀ¸¤Ë¡¢ÇÓÇ¢¤ÎÇº¤ß¤òÊüÃÖ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¡¢¼õ¿Ç¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2025Ç¯11·î¼èºà¡£¢ä¡Ú1Ê¬Æ°²è¤Ç¤ï¤«¤ë¡Û¡ØÁ°Î©Á£ÈîÂç¾É¡Ù4¤Ä¤Î¾É¾õ
´Æ½¤°å»Õ¡§
²ÃÆ£ Î´¡Ê¤«¤È¤¦ÈçÇ¢´ï²Ê¡¦Æâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
2011Ç¯Æ£ÅÄÊÝ·ò±ÒÀ¸Âç³Ø¡Ê¸½¡¦Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø¡Ë°å³ØÉôÂ´¶È¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÃæµþÉÂ±¡¡Ê¸½¡¦JCHOÃæµþÉÂ±¡¡Ë¤Ç¤Î½é´ü¸¦½¤¸å¡¢Æ±±¡ÈçÇ¢´ï²Ê¡¢Ì¾¸Å²°Âè°ìÀÖ½½»úÉÂ±¡¡Ê¸½¡¦ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò°¦ÃÎ°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÌ¾¸Å²°Âè°ìÉÂ±¡¡ËÈçÇ¢´ï²Ê¤Ë¶ÐÌ³¡£2024Ç¯¤è¤ê²ÃÆ£°å±¡¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£ÆüËÜÈçÇ¢´ï²Ê³Ø²ñ ÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢ÈçÇ¢´ïÆâ»ë¶À¼ê½Ñ µ»½ÑÇ§Äê°å¡¢ÈçÇ¢´ï¥í¥Ü¥Ã¥È»Ù±ç¼ê½Ñ Ç§Äê°å¡£
¥È¥¤¥ì¤ÎÇº¤ß¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡©
ÊÔ½¸Éô
Ç¢¤Î½Ð¤¬°¤¤¡¢»ÄÇ¢´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²ÃÆ£ÀèÀ¸
³Î¤«¤Ë¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÇÓÇ¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡ÈÇ¯¤Î¤»¤¤¡É¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¡ÖÁ°Î©Á£ÈîÂç¾É¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ç¯æù¡Ê¤Ü¤¦¤³¤¦¡Ë¤ä¿À·Ð¤Î°Û¾ï¡¢Ìô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¶°ø¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
ÇÓÇ¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
²ÃÆ£ÀèÀ¸
ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Àè¤Û¤Éµó¤²¤¿Á°Î©Á£ÈîÂç¾É¤Ç¤¹¡£Á°Î©Á£¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÇ¢Æ»¤ò°µÇ÷¤·¡¢Ç¢¤ÎÎ®¤ì¤òË¸¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Á°Î©Á£±ê¤ä¿À·Ð°øÀç¯æù¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤è¤ë¿À·Ð¾ã³²¤Ê¤É¤â¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
Á°Î©Á£ÈîÂç¾É¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¤«¡©
²ÃÆ£ÀèÀ¸
Á°Î©Á£ÈîÂç¾É¤Ï¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤êÁ°Î©Á£¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç¢Æ»¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇÓÇ¢¾ã³²¤¬µ¯¤³¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£50ºÐº¢¤«¤éÁý¤¨»Ï¤á¡¢60Âå¤Ç¤Ï2¿Í¤Ë1¿Í¤¬È¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£Ç¢¤ÎÀª¤¤¤¬¼å¤¤¡¢ÇÓÇ¢¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡¢ÇÓÇ¢¸å¤â»Ä¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡¢Ìë´Ö¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ø¹Ô¤¯²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¾É¾õ¤¬¤è¤ê¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
Á°Î©Á£¤¬¤ó¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²ÃÆ£ÀèÀ¸
Á°Î©Á£ÈîÂç¾É¤ÏÎÉÀ¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Î¾¼Ô¤¬Ê»È¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢PSA¸¡ºº¡ÊÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦·ì±Õ¸¡ºº¡Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¡ÖÁ°Î©Á£ÈîÂç¾É¤¬¤¢¤ë¤ÈÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈîÂç¾É¤½¤Î¤â¤Î¤¬Á°Î©Á£¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸¡ºº¤È¼£ÎÅ¤Î¿Ê¤áÊý¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
ÊÔ½¸Éô
Á°Î©Á£ÈîÂç¾É¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²ÃÆ£ÀèÀ¸
Ç¢¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¿Ê¹Ô¤ËÈ¼¤¤ÇÓÇ¢¶Ú¤¬¶ÚÀþ°Ý²½¤·¡¢¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½¤ÉüÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ç¯æù¤¬ÈèÊÀ¤·¤ÆÇ¢¤ò¤¦¤Þ¤¯ÇÓ½Ð¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÇ¢ÊÄ¡×¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¢¤¬¿ÕÂ¡¤ØµÕÎ®¤·¤Æ¿Õµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤ä¿Õâ³¿Õ±ê¡Ê¤¸¤ó¤¦¤¸¤ó¤¨¤ó¡Ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹´í¸±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹çÊ»¾É¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë¸¡ºº¤È¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²ÃÆ£ÀèÀ¸
Ìä¿Ç¤Ç¾É¾õ¤òÊ¹¤¡¢Ç¢¸¡ºº¤äÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤ÇÁ°Î©Á£¤ÎÂç¤¤µ¤ä»ÄÇ¢¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀìÍÑ¤Î¥È¥¤¥ì¤ÇÇÓÇ¢¤ÎÀª¤¤¤òÂ¬¤ë¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤ê¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤ÇPSAÃÍ¤òÂ¬Äê¤·¤ÆÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤¬¤Ê¤¤¤«¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤òÈ¼¤ï¤º¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇºÑ¤à¸¡ºº¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
Á°Î©Á£ÈîÂç¾É¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼£ÎÅ¤·¤Þ¤¹¤«¡©
²ÃÆ£ÀèÀ¸
·ÚÅÙ¤Î¾ì¹ç¤ÏÌô¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£Ç¢Æ»¤ò¹¤²¤ëÌô¤äÁ°Î©Á£¤ò½Ì¾®¤µ¤»¤ëÌô¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£Ìô¤Ç²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤äÉûºîÍÑ¤ÇÉþÌô¤Î·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¼ê½ÑË¡¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¼ê½Ñ¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¤«¡©
²ÃÆ£ÀèÀ¸
°ì¤ÄÎã¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢·ÐÇ¢Æ»Åª¿å¾øµ¤¼£ÎÅ¡ÊWAVE¼£ÎÅ¡Ë¤È¤¤¤¦¼ê½Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£WAVE¼£ÎÅ¤Ï¡¢Á°Î©Á£ÁÈ¿¥¤Ë¿å¾øµ¤¤òÃíÆþ¤·¤ÆÆâÉô¤ÎºÙË¦¤ò²õ¤·¡¢½Ì¾®¤µ¤»¤ë¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤Ç¤¹¡£½Ð·ì¤äÄË¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯Ã»»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥á¥¹¤ò»È¤ï¤º¤Ë¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»Å»ö¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬Áá¤¤¤È¤³¤í¤âÍøÅÀ¤Ç¤¹¡£Æþ±¡¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢Á°Î©Á£ÈîÂç¾É¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
WAVE¼£ÎÅ¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²ÃÆ£ÀèÀ¸
Ìô¤Ç¸ú²Ì¤¬Ë³¤·¤¤¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼ê½Ñ¤Ë¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢»Å»ö¤Ê¤É¤ÇÆþ±¡¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ýÉÂ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÂç¤¤Ê¼ê½Ñ¤äËã¿ì¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁ°Î©Á£ÈîÂç¾É´µ¼Ô¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°Î©Á£¤ÎÂç¤¤µ¤ä¾É¾õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬±þ¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤¥ì¤ÎÇº¤ß¤ÏÁá¤á¤Î¼õ¿Ç¤Ç°Â¿´¤ò¡ª
ÊÔ½¸Éô
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²ÃÆ£ÀèÀ¸
¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ä¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¼è¤ê²á¤®¤ò¹µ¤¨¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÊØÈë¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤â¾É¾õ¤ò°²½¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿åÊ¬¤ò¶ËÃ¼¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬ÎÌ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈîËþ¤âÇÓÇ¢¾õ¶·¤ò°²½¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÂÎ½Å´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
ÈçÇ¢´ï²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·¤¿¤á¤é¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£ÀèÀ¸
µ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÓÇ¢¤ÎÇº¤ß¤Ï¤È¤Æ¤â¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÄË¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Æüµ¢¤ê¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¨¤ë¸¡ºº¤ä¼£ÎÅ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÃÖ¤»¤º¡¢µ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£ÀèÀ¸
¥È¥¤¥ì¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿Ìô¤ò°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤â²þÁ±¤¬¤ß¤é¤ì¤º¡¢¼ê½Ñ¤òÁª¤ó¤À¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¼õ¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áá´ü¤Ë¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÓÇ¢µ¡Ç½¤ò¤è¤ê¤è¤¤¾õÂÖ¤ÇÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¤¥ì¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤äÇÓÇ¢¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¿¤á¤é¤ï¤º¤Ë°ìÅÙ¼õ¿Ç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
Ç¢¤ÎÀª¤¤¤¬¼å¤¤¡¢Ìë´Ö¤Î¥È¥¤¥ì¤¬Áý¤¨¤¿¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Ï¡¢ÂÎ¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Á°Î©Á£ÈîÂç¾É¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¿ÕÂ¡¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¿å¾øµ¤¤ò»È¤Ã¤¿WAVE¼£ÎÅ¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤ÎÁêÃÌ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
°å±¡¾ðÊó¤«¤È¤¦ÈçÇ¢´ï²Ê¡¦Æâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
½êºßÃÏ´ôÉì¸©´ôÉì»ÔÄ¹½»Ä®9-18 ²ÃÆ£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ó¥ëÆâ1F
¿ÇÎÅ²ÊÌÜÆâ²Ê¡¢ÈçÇ¢´ï²Ê
¿ÇÎÅ»þ´Ö¸áÁ°: ·î～ÅÚ9:00～12:30
¤½¤ÎÂ¾: ·î²Ð¿å¶â16:00～19:00
µÙ¿ÇÆüÆü¡¦½Ë
058-252-2590
¥Ûー¥à¥Úー¥¸