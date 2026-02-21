ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¦¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡¦Ãö¼íÁóÌï¤¬ÊÂ¤ó¤À¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤·¤á¤Á¤ã¤ó´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÊÂ¤Ó¡×¡ÖÃö¼í¤¯¤ó¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¡×
¢£3¿ÍÊÂ¤ó¤Ç¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¥Ýー¥º¤ò¤¤á¤¿¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¦¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡¦Ãö¼íÁóÌï¤Î¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～③
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¦Travis Japan¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡¦KEY TO LITÃö¼íÁóÌï¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
2·î20Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÌÚÂ¼¤ÈÃö¼í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤á¤¶¤»¡ªÎÁÍý¥¢¥¤¥É¥ë¼·¸Þ»°³ÝKITCHEN¡×´ë²è¤Ç¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡ÖµÞî±ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤µ¤Ð¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢3¿ÍÊÂ¤ó¤Ç¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¥Ýー¥º¤ò¤¤á¤¿¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£
±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Reunion¡¿Requiem¡×¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤ÈÃö¼í¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¼·¸Þ»°³Ý¤ÎSNS¤Ç¤ÏÌÚÂ¼¤È¼·¸Þ»°³Ý¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤·¤á¤Á¤ã¤ó´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÊÂ¤Ó¡×¡ÖÃö¼í¤¯¤ó¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£